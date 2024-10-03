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    Oppo’nun yeni amiral gemisi bu defa da arka panel sızıntısıyla kendini gösterdi

    Uzun süredir birçok sızıntı ile kendini hatırlatan Oppo’nun yeni amiral gemisi modeli Find X8, yine benzer bir şekilde ancak bu defa arka panel sızıntısıyla kendini gösterdi.

    Oppo Find X8'in arka panel görüntüsü sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Oppo'nun Find X8 serisi, bu ay yapılması beklenen lansmanına yaklaşırken, yeni sızıntılar cihazın tasarımını daha ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyor. Weibo üzerinden paylaşılan son görüntülerde, cihazın Bluish Silver (Mavimsi Gümüş) renk seçeneği ortaya çıkarken, yeniden tasarlanan arka kamera modülü de dikkat çekiyor. Üç sensörden oluşan dairesel kamera kurulumu, daha önce siyah renkte sızdırılan modelin ardından yeni bir tasarım alternatifi sunuyor.

    Cihazın arka kısmı, daha önce Oppo Find N3 ve OnePlus Open modellerine benzer bir yapı sergiliyor. Kamera adasının ortasında bulunan “H” logosu, Oppo'nun Hasselblad ile olan iş birliğini doğruluyor. Bu ortaklık, özellikle renk doğruluğu ve kamera yazılımı gibi alanlarda iyileştirmeler sunacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Find X8'in ön paneli daha önce tanıtılmıştı ve bu panel, özellikle temel iPhone modellerine benzerliğiyle dikkat çekmişti.

    Find X8’in performans tarafında ise MediaTek’in yeni Dimensity 9400 yonga setiyle güçlendirileceği öne sürülüyor. Erken testlerde bu yonga seti, hem tek çekirdek hem de çok çekirdek performansında oldukça iyi sonuçlar vermiş durumda. Pro modeli de aynı yonga setini kullanacak ve AnTuTu testlerinde güçlü bir performans sergilemiş. Kamera tarafında, cihazın 50 MP ana kameraya, 50 MP ultra geniş açılı lense ve 3x periskop zoom lensine sahip olması bekleniyor.

    6.7 inç LTPO OLED ekranla donatılacak olan cihaz, Full HD+ çözünürlük ve 1 ile 120 Hz arasında değişen dinamik bir yenileme hızı sunacak. Standart modelde 5.600 mAh kapasiteli bir batarya ve 100W hızlı şarj özelliği bulunurken, Pro modelinde ise 5.800 mAh batarya ve 50W kablosuz şarj desteği olacak.

    Her iki modelin de suya ve toza karşı IP69 sertifikası ile koruma sağlaması bekleniyor. Sızıntılara göre, Find X8 serisi küresel pazarda da satışa sunulacak ve kullanıcılarla buluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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