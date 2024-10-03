Oppo’nun yeni amiral gemisi bu defa da arka panel sızıntısıyla kendini gösterdi

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Oppo'nun Find X8 serisi, bu ay yapılması beklenen lansmanına yaklaşırken, yeni sızıntılar cihazın tasarımını daha ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyor. Weibo üzerinden paylaşılan son görüntülerde, cihazın Bluish Silver (Mavimsi Gümüş) renk seçeneği ortaya çıkarken, yeniden tasarlanan arka kamera modülü de dikkat çekiyor. Üç sensörden oluşan dairesel kamera kurulumu, daha önce siyah renkte sızdırılan modelin ardından yeni bir tasarım alternatifi sunuyor.

Cihazın arka kısmı, daha önce Oppo Find N3 ve OnePlus Open modellerine benzer bir yapı sergiliyor. Kamera adasının ortasında bulunan “H” logosu, Oppo'nun Hasselblad ile olan iş birliğini doğruluyor. Bu ortaklık, özellikle renk doğruluğu ve kamera yazılımı gibi alanlarda iyileştirmeler sunacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Find X8'in ön paneli daha önce tanıtılmıştı ve bu panel, özellikle temel iPhone modellerine benzerliğiyle dikkat çekmişti.

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Find X8’in performans tarafında ise MediaTek’in yeni Dimensity 9400 yonga setiyle güçlendirileceği öne sürülüyor. Erken testlerde bu yonga seti, hem tek çekirdek hem de çok çekirdek performansında oldukça iyi sonuçlar vermiş durumda. Pro modeli de aynı yonga setini kullanacak ve AnTuTu testlerinde güçlü bir performans sergilemiş. Kamera tarafında, cihazın 50 MP ana kameraya, 50 MP ultra geniş açılı lense ve 3x periskop zoom lensine sahip olması bekleniyor.

6.7 inç LTPO OLED ekranla donatılacak olan cihaz, Full HD+ çözünürlük ve 1 ile 120 Hz arasında değişen dinamik bir yenileme hızı sunacak. Standart modelde 5.600 mAh kapasiteli bir batarya ve 100W hızlı şarj özelliği bulunurken, Pro modelinde ise 5.800 mAh batarya ve 50W kablosuz şarj desteği olacak.

Her iki modelin de suya ve toza karşı IP69 sertifikası ile koruma sağlaması bekleniyor. Sızıntılara göre, Find X8 serisi küresel pazarda da satışa sunulacak ve kullanıcılarla buluşacak.

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