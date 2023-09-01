Oppo'nun en yeni katlanabilir telefonu yakında global pazara geliyor

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Oppo Find N3 Flip hatırlayacağınız üzere kısa süre önce Çin pazarında tanıtılmıştı. Şirket yeni katlanabilir telefonunun önümüzdeki haftalarda global pazarda çıkış yapacağını doğruladı. Şimdi ise cihazın önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkeye geleceğini gösteren yeni sertifika kayıtları ortaya çıktı.

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Oppo Find N3 Flip, CPH2519 model numarası ile Hindistan Standartları Bürosu ve NBTC kurumları tarafından listelendi. Bu da katlanabilir telefonun Hindistan ve Tayland'ta onaylandığını ve artık mağazalarda satışa sunulabileceğini gösteriyor.

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Eylül ortasında Çin dışına çıkabilir

Sertifikalar herhangi bir teknik detay vermese de global lansmanın yakın olduğunu destekliyor. Oppo Find N3 Flip'in global pazara Oppo'nun yeni tabletiyle birlikte gelmesi muhtemel. Ancak Çinli üreticinin henüz bu konuda kesin bir tarih paylaşmadığını belirtleim.

Sertifikasyon süreciyle bağlantılı olarak katlanabilir telefonun Eylül ayının ortalarında Çin dışına çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Oppo Find N3 Flip'in tasarımı ve özellikleri hakkında detaylı bilgiye buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Oppo'nun en yeni katlanabilir telefonu yakında Çin dışına çıkacak