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    Anlık Bildirim

    Oppo'nun en yeni katlanabilir telefonu yakında global pazara geliyor

    Oppo yeni katlanabilir telefonunu geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtmıştı. Oppo Find N3 Flip isimli modelin yakında dünya genelinde piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

    Oppo'nun en yeni katlanabilir telefonu yakında Çin dışına çıkacak Tam Boyutta Gör

    Oppo Find N3 Flip hatırlayacağınız üzere kısa süre önce Çin pazarında tanıtılmıştı. Şirket yeni katlanabilir telefonunun önümüzdeki haftalarda global pazarda çıkış yapacağını doğruladı. Şimdi ise cihazın önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkeye geleceğini gösteren yeni sertifika kayıtları ortaya çıktı.

    Oppo Find N3 Flip, CPH2519 model numarası ile Hindistan Standartları Bürosu ve NBTC kurumları tarafından listelendi. Bu da katlanabilir telefonun Hindistan ve Tayland'ta onaylandığını ve artık mağazalarda satışa sunulabileceğini gösteriyor.

    Oppo'nun en yeni katlanabilir telefonu yakında Çin dışına çıkacak Tam Boyutta Gör

    Eylül ortasında Çin dışına çıkabilir

    Sertifikalar herhangi bir teknik detay vermese de global lansmanın yakın olduğunu destekliyor. Oppo Find N3 Flip'in global pazara Oppo'nun yeni tabletiyle birlikte gelmesi muhtemel. Ancak Çinli üreticinin henüz bu konuda kesin bir tarih paylaşmadığını belirtleim.

    Sertifikasyon süreciyle bağlantılı olarak katlanabilir telefonun Eylül ayının ortalarında Çin dışına çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Oppo Find N3 Flip'in tasarımı ve özellikleri hakkında detaylı bilgiye buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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