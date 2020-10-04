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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo, Realme Narzo 20 modeline benzer bir akıllı telefon tasarlıyor

    Teknoloji üreticilerinden Oppo yeni bir akıllı telefon geliştiriyor. FCC veritabanındaki bilgilere bakılırsa cihaz Realme Narzo 20 ile benzerlik gösterecek.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo, Realme Narzo 20 modeline benzer bir akıllı telefon tasarlıyor
    Tam Boyutta Gör

    ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) veritabanında, Çinli OPPO şirketinin gizemli akıllı telefonu hakkında bilgi ortaya çıktı. Cihaz, CPH2185 kod adına sahip.

    Ayrıca Bkz. "Tizen akıllı telefonların Facebook, WhatsApp Instagram ve Messenger desteği sonlandırıldı"

    Teknik detayları henüz belli değil

    Cihazın teknik özellikleri hakkında hâlâ çok az bilgi var. Sertifika belgeleri, akıllı telefonun gücünün 10 watt şarj desteğine sahip 4100 mAh pil ile sağlandığını gösteriyor. Cihazın işletim sistemi ise Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 olacak. Arka panelin şematik çizimi ise köşeleri yuvarlatılmış kare şekilli bir blok içine alınmış çok modüllü bir kameranın varlığına işaret ediyor. Görselde arka kamera modülünün üç sensör ve bir flaş barındırdığı görülürken, orta kısımda ise parmak izi tarayıcının konumlandırıldığını görüyoruz.

    Oppo, Realme Narzo 20 modeline benzer bir akıllı telefon tasarlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Oppo'nun yeni akıllı telefonu tasarım açısından, Eylül ayında piyasaya sürülen Realme Narzo 20 modeline (ilk görselde yer alan cihaz) benziyor. Tam da bu bölümde Realme şirketini, Oppo'dan ayrılan bir yöneticinin kurduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle, teknik ekipman açısından OPPO CPH2185 cihazının Realme Narzo 20'ye benzer olacağını varsayabiliriz. Realme Narzo 20'nin teknik özellikleri arasında 6.5 inç ekran, MediaTek Helio G85 işlemci, 4GB RAM, 64/128GB dahili bellek ve üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor.



    https://www.gsmarena.com/oppo_cph2185_specs_design_fcc-news-45620.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    CemalSanane (abuzer celik) 2 hf.
    Buna tasarlamakmı deniyir
    Yanıtla +1
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    Whippoorwill 2 hf.
    Narzo ismine hâla alışamadım.
    Yanıtla
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