Oppo, Realme Narzo 20 modeline benzer bir akıllı telefon tasarlıyor

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ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) veritabanında, Çinli OPPO şirketinin gizemli akıllı telefonu hakkında bilgi ortaya çıktı. Cihaz, CPH2185 kod adına sahip.

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Teknik detayları henüz belli değil

Cihazın teknik özellikleri hakkında hâlâ çok az bilgi var. Sertifika belgeleri, akıllı telefonun gücünün 10 watt şarj desteğine sahip 4100 mAh pil ile sağlandığını gösteriyor. Cihazın işletim sistemi ise Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 olacak. Arka panelin şematik çizimi ise köşeleri yuvarlatılmış kare şekilli bir blok içine alınmış çok modüllü bir kameranın varlığına işaret ediyor. Görselde arka kamera modülünün üç sensör ve bir flaş barındırdığı görülürken, orta kısımda ise parmak izi tarayıcının konumlandırıldığını görüyoruz.

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Oppo'nun yeni akıllı telefonu tasarım açısından, Eylül ayında piyasaya sürülen Realme Narzo 20 modeline (ilk görselde yer alan cihaz) benziyor. Tam da bu bölümde Realme şirketini, Oppo'dan ayrılan bir yöneticinin kurduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle, teknik ekipman açısından OPPO CPH2185 cihazının Realme Narzo 20'ye benzer olacağını varsayabiliriz. Realme Narzo 20'nin teknik özellikleri arasında 6.5 inç ekran, MediaTek Helio G85 işlemci, 4GB RAM, 64/128GB dahili bellek ve üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor.

https://www.gsmarena.com/oppo_cph2185_specs_design_fcc-news-45620.php

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