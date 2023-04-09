Oppo Reno 10 Pro+'ın özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Tipster Digital Chat Station tarafından kamera özellikleri sızdırılan Oppo'nun yeni telefonu Reno 10 Pro+'ın kilit özellikleri sızdırıldı. 2023'ün son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen cihaz hakkında ortaya çıkanları sizler için haberimizde derledik.

İşte Oppo Reno 10 Pro+'ın beklenen özellikleri:

Snapdragon 8+ Gen 1 SoC tarafından desteklenmesi beklenen Oppo Reno 10 Pro+'ın 1,5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. 80W kablolu hızlı şarj desteği sunabilecek 4.700mAh bataryadan güç alacak cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama ile kutudan çıkacak.

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Kamera kurulumuna değinecek olursak cihaz, optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50MP Sony IMX890 ana kameranın ev sahipliği yaptığı 8MP Sony IMX355 ultra geniş lens ve 64MP periskop zoom kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca cihazın Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile kutudan çıkması bekleniyor.

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Oppo Reno 10 Pro Plus'ın özellikleri ortaya çıktı