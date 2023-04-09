Oppo Reno 10 Pro+'ın özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

İşte Oppo Reno 10 Pro+'ın beklenen özellikleri:
Snapdragon 8+ Gen 1 SoC tarafından desteklenmesi beklenen Oppo Reno 10 Pro+'ın 1,5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. 80W kablolu hızlı şarj desteği sunabilecek 4.700mAh bataryadan güç alacak cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama ile kutudan çıkacak.
Kamera kurulumuna değinecek olursak cihaz, optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50MP Sony IMX890 ana kameranın ev sahipliği yaptığı 8MP Sony IMX355 ultra geniş lens ve 64MP periskop zoom kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca cihazın Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile kutudan çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı