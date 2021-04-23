Oppo Reno5 ülkemizde satışa çıktı

Oppo markasının önceki nesli de ülkemize gelen Reno5 modeli raflardaki yerini aldı. Yine hızlı şarj özelliği öne çıkan Reno5 modeli 5G versiyonuna göre biraz daha düşük bir yonga seti ile geliyor.

Oppo Reno5 özellikleri ve fiyatı

Oppo Reno5 modelinde 6.43 inçlik AMOLED ekran bizi karşılıyor. 2400x1080 piksel çözünürlük yanında 90Hz tazeleme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı mevcut. Nokta çentik tasarımı ile agresif ekran-kasa oranı sunan model 750nit parlaklık seviyesi ile dış mekanlarda da rahatça kullanılabiliyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

İlginizi Çekebilir

Oppo Reno5 Pro+ tanıtıldı: İşte fiyatı

Ayrıca Bkz. "Mortal Kombat filminin resmi müziği paylaşıldı: Orijinal müziğe yenilikçi bir yaklaşım"

4G versiyonunda 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 720G yonga seti kullanılmış. Ülkemizde 8GB LPDDR4x bellek ve 128GB UFS 2.1 depolama seçenekleri sunuluyor. Harici olarak depolamayı genişletme imkanı yer almamış.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.7 ana sensör 6 katmanlı bir lens sunuyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Paket yapay zeka ile desteklenirken elektronik görüntü dengeleme başarılı bir iş çıkartıyor.

4300mAh kapasiteli batarya 50W SuperVOOC 2.0 ile destekleniyor. Ayrıca QuickCharge ve 18W USB PD desteği de sunulmuş. Oppo Reno 5 modeli ülkemizde 4999TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Üst konfigürasyonun gelip gelmeyeceği belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.