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    Oppo Reno5 ülkemizde satışa çıktı

    AMOLED ekran, 90Hz tazeleme hızı, Snapdragon 720G yonga seti, 64MP ana sensör, 50W hızlı şarj gibi özellikler sunan Oppo Reno5 akıllı telefon modelinin fiyatı haberimizde.
    23 Nisan 2021, 16:30 (Güncellendi, 24 Nisan, 21:55)
    11,1b
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oppo Reno5 ülkemizde satışa çıktı

    Oppo markasının önceki nesli de ülkemize gelen Reno5 modeli raflardaki yerini aldı. Yine hızlı şarj özelliği öne çıkan Reno5 modeli 5G versiyonuna göre biraz daha düşük bir yonga seti ile geliyor.

    Oppo Reno5 özellikleri ve fiyatı

    Oppo Reno5 modelinde 6.43 inçlik AMOLED ekran bizi karşılıyor. 2400x1080 piksel çözünürlük yanında 90Hz tazeleme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı mevcut. Nokta çentik tasarımı ile agresif ekran-kasa oranı sunan model 750nit parlaklık seviyesi ile dış mekanlarda da rahatça kullanılabiliyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

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    4G versiyonunda 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 720G yonga seti kullanılmış. Ülkemizde 8GB LPDDR4x bellek ve 128GB UFS 2.1 depolama seçenekleri sunuluyor. Harici olarak depolamayı genişletme imkanı yer almamış.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.7 ana sensör 6 katmanlı bir lens sunuyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Paket yapay zeka ile desteklenirken elektronik görüntü dengeleme başarılı bir iş çıkartıyor.

    4300mAh kapasiteli batarya 50W SuperVOOC 2.0 ile destekleniyor. Ayrıca QuickCharge ve 18W USB PD desteği de sunulmuş. Oppo Reno 5 modeli ülkemizde 4999TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Üst konfigürasyonun gelip gelmeyeceği belli değil.



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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TwinPowerTurbo (E. Coli) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Özellikler Gakaxy A72 ile çok benzer. 65W hızlı şarj dışında A72 daha iyi bir seçenek. Genel kalite, Kamera ve özellikle yazılım anlamında Samsung önde. Oppo'da su ve toza dayanıklılık yok ve batarya kapasitesi de düşük. Bu haliyle kendilerini Samsung'a denk görmeleri çok komik gerçekten.
    Özellikler Gakaxy A72 ile çok benzer. 65W hızlı şarj dışında A72 daha iyi bir seçenek. Genel kalite, Kamera ve özellikle yazılım anlamında Samsung önde. Oppo'da...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    quadorian 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oppo'nun işi çok zor özellikle yeni nesillere hitap etmek istiyorsa operatörler ile anlaşıp Volte ve VoWifi desteğini sağlamalı. Çoğu Oppo modeli operatörler tarafından desteklenmediği için Volte ve VoWifi kullanılamıyor. Alt markası olan Realme modellerinde durum daha vahim onlarda hiçbir şekilde (telefonu garanti dışı bırakmadan) Volte ve VoWifi kullanılamıyor.

    BBK elektronik Türkiye'de kalıcı olmak istiyorsa tonla para verilen telefonları için operatörler ile masaya oturup anlaşma yapmalı. Bakıyorum, telefonlarını beğeniyorum, inceliyorum sonra Volte ve VoWifi (garanti dahilinde) olmadığı için almaya elim gitmiyor.
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    interwap (Volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Realme 7 Pro aynısı v daha ucuzu
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    mcebi001 (murat çebi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Birbirinin aynısı bir sürü oppo ,güya Çin'in elit markası diye bilirdik eskiden oppo yu, Çin'in elitide böyle oluyor demek ki...reno 1 de ve reno 3 de ois li modellerin olması diğerlerinde olmaması da ayrı bi handikap...
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    Omega Speedmaster 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3600 TL'ye Reno 4 daha mantıklı...



    Aralarındaki farklar: 90 hz Ekran, Kamera, ha bir de 30wattlık hızlı şarj "50 watt" a çıkarılmış



    https://www.epey.com/akilli-telefonlar/karsilastir/608455-642795/oppo-reno-4_oppo-reno5/
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    UgLeR (Uğur Arısüt) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    5800 TL'ye Samsung S20 aldım ama telefon cayır cayır yanıyor. Isınmadan dolayı uygulamaları kapatıyor. Uzun yıllar sonra ilk kez Samsung alayım dedim ama gerçekten rezalet. İade edeceğim telefonu umarım kabul ederler. Son 3 telefonum Xiaomi idi ama onun da yazılım tarafında çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Şuan ne telefon alacağımı gerçekten bilmiyorum. Bu telefona da bu para bence çok fazla.
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    F freeheart44 (çağatay ucuzal) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Reno5 lite nasıl siZce
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    o fiyata gider yurtdisindan rog phone 5 alirim
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aylar sonra nihayet. Neredeyse Reno 6 çıkacak 5 yeni geldi.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    oha fiyata bak
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    K Kayaa__h 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    5000TL mi ? ne anladım ben ülkemizde üretilmesinden
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    oppo, oppo reno5 ve
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