Nokia kazandı: Almanya, OnePlus ve Oppo’yu yasakladı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz aylarda Nokia, 4G (LTE) ve 5G patentlerini ihlal ettiği gerekçesi ile Oppo’ya 4 farklı ülkede dava açmıştı. 5G teknolojilerine ciddi anlamda yatırım yapan Nokia, Lenovo ve Daimler’e de dava açarak rakiplerini korkutmuştu. Oppo, Nokia’ya 9 farklı ülkede karşı dava açarak Nokia ile mücadele etmeye çalışsa da Oppo için korkulan oldu.

Oppo ve OnePlus ürünleri Almanya’da satılamayacak

Almanya Mannheim Bölge Mahkemesi, Nokia ve Oppo davasında Nokia’yı haklı buldu ve Oppo’ya çok büyük bir ceza verdi. Mahkemenin kararı ile Oppo ve OnePlus ürünleri artık Almanya’da satılamayacak. Oppo, hızlıca mahkeme kararına karşı çıksa da Oppo’nun bu iddiası da reddedildi.

Çin'den yeni işletim sistemi: openKylin 1 hf. önce eklendi

Nokia, Mannheim davasında şirketin hem Lenovo hem de Daimler davalarını kazanmasına yardımcı olan avukatların yardımını kullandı. Dava henüz tamamen sonuçlanmadı ve önümüzdeki aylarda yeni duruşmalar gerçekleşecek. Bakalım Oppo’nun Avrupa’daki en büyük pazarlardan birini kaybetmesi şirketi nasıl etkileyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.