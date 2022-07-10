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    Anlık Bildirim

    Nokia kazandı: Almanya, OnePlus ve Oppo’yu yasakladı

    Nokia ile bir süredir yasal olarak mücadele eden Oppo, Almanya’dan şok bir darbe yedi. Mahkeme kararı ile Oppo ve OnePlus cihazları artık Almanya’da satılamayacak.
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    Oppo ve OnePlus artık Almanya'da satılamayacak
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    Geçtiğimiz aylarda Nokia, 4G (LTE) ve 5G patentlerini ihlal ettiği gerekçesi ile Oppo’ya 4 farklı ülkede dava açmıştı. 5G teknolojilerine ciddi anlamda yatırım yapan Nokia, Lenovo ve Daimler’e de dava açarak rakiplerini korkutmuştu. Oppo, Nokia’ya 9 farklı ülkede karşı dava açarak Nokia ile mücadele etmeye çalışsa da Oppo için korkulan oldu.

    Oppo ve OnePlus ürünleri Almanya’da satılamayacak

    Almanya Mannheim Bölge Mahkemesi, Nokia ve Oppo davasında Nokia’yı haklı buldu ve Oppo’ya çok büyük bir ceza verdi. Mahkemenin kararı ile Oppo ve OnePlus ürünleri artık Almanya’da satılamayacak. Oppo, hızlıca mahkeme kararına karşı çıksa da Oppo’nun bu iddiası da reddedildi.

    Nokia, Mannheim davasında şirketin hem Lenovo hem de Daimler davalarını kazanmasına yardımcı olan avukatların yardımını kullandı. Dava henüz tamamen sonuçlanmadı ve önümüzdeki aylarda yeni duruşmalar gerçekleşecek. Bakalım Oppo’nun Avrupa’daki en büyük pazarlardan birini kaybetmesi şirketi nasıl etkileyecek.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 1 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 1 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 5 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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