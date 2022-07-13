Hindistan şimdi de Oppo’ya ceza kesiyor

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Hindistan’da faaliyet gösteren Çinli firmalar ardı ardına maliye güçlerinin baskınına uğruyor. Xiaomi ve Vivo’nun ülke dışına izinsiz döviz varlığı aktardığı suçlamalarından şimdi de Oppo hakkında soruşturma açıldı.

Oppo’ya dev ceza

Hindistan hükümeti Oppo’nun akıllı telefon üretimi için Çin’den ithal ettiği ürünlerde yanlış beyanlar vererek vergi kaçırdığını iddia ediyor. Ayrıca dahil etmesi gerekirken lisans bedellerini ithalat faturalarının dışında tutarak ödeme yapmış.

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Güvenlik güçleri Oppo’nun ofislerinde arama yaparken yönetimi de ifadeye çağrıldı. Maliye Bakanlığı devletin zarara uğratıldığını belirtiyor ve yaklaşık 551 milyon dolarlık bir tazminat istiyor.

Hindistan ve Çin arasında 2020 yılında yaşanan sınır çatışmasının ardından Çinli firmalar yakın markaja alındı. TikTok ülkede yasaklanırken sayısız uygulamanın erişimine engel getirildi. Tansiyon pek düşecek gibi görünmüyor.

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