Oppo, yapay zekayı tüm akıllı telefonlarına getirmeyi hedefliyor

Oppo, yapay zekalı telefonlarla büyüme hedefini yükseltti
Şirket kendi bünyesinde yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışıyor ancak aynı zamanda çok çeşitli deneyimler sunmak için Google, Microsoft, MediaTek ve diğer şirketlerle de ortaklık kurdu. Oppo halihazırda yapay zeka ile ilgili 5.000'den fazla patent başvurusunda bulundu ve bunların yaklaşık yüzde 70'i yapay zeka görüntüleme alanında bulunuyor.
Bu Ocak ayında Oppo, bir akıllı telefona (Find X7 serisindeki AndesGPT modeli) 7 milyar parametreli bir LLM uygulayan ilk şirket oldu. Doğal dili anlama ve telefon görüşmelerini özetleme gibi şeylerle görevlendirildi. Şirket, bu yıl zaten 100'den fazla üretken yapay zeka özelliğini telefonlarına sundu.
Büyük dil modelleri özelliği konuşulan sözcüklerin hızlı bir şekilde yazıya geçirilmesi ve gerçek zamanlı çeviri yapılması için kullanılacak. Oppo ayrıca masaüstü ve telefon yapay zeka özelliklerinin birlikte çalıştığı cihazlar arası kullanımları da öngörüyor.
Ayrıca hem cihaz içi hem de bulut yapay zekasını kullanacak bir hibrit yapay zeka mimarisi geliştiriliyor. Reno12 serisi ve bir sonraki Find X amiral gemisi (yakında küresel bir sürüme çıkacak) Google'ın Gemini modelini kullanacak. Ek olarak, yapay zeka yazıcı ve yapay zeka kayıt özeti özelliklerine sahip bir yapay zeka araç kutusuna sahip olacaklar.
Microsoft ile yapılan ortaklık, masaüstü yapay zeka ile telefon yapay zekası arasındaki bağlantıyı geliştirmeye ve hem doğal ses hem de metin yoluyla hızlı ve doğru yanıtlar sağlamaya odaklanıyor. Oppo-MediaTek ortaklığı ise daha çok donanıma odaklanıyor.
İki şirket gelecekteki Oppo telefonlarının depolama ve hesaplama verimliliğini artırmak için çiplerin ayarlanması konusunda işbirliği yapıyor. Akıllı işletim sisteminin yapay zeka aracıları ile entegre edileceği ve çok modlu etkileşimi destekleyeceği bu arada üçüncü taraf hizmetlerinin de daha esnek bir şekilde sağlanacağı belirtiliyor. Oppo Yapay Zeka Ürünleri Genel Müdürü Nicole Zhang, "Bu, yapay zeka telefonlarında tam kapsamlı bir dönüşüm ve ekosistemin yeniden yapılandırılmasıyla sonuçlanacak" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.