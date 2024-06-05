Oppo, yapay zekayı tüm akıllı telefonlarına getirmeyi hedefliyor

Tam Boyutta Gör Oppo, akıllı telefonların en önemli kişisel yapay zeka cihazları haline geleceğine inanıyor ve onlar aracılığıyla yapay zekayı kitlelere ulaştırma misyonunu öne çıkarıyor. Oppo, yapay zekayı tüm akıllı telefon ürün gruplarına getirmeyi taahhüt ederek bu yıl 50 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Oppo, yapay zekalı telefonlarla büyüme hedefini yükseltti

Şirket kendi bünyesinde yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışıyor ancak aynı zamanda çok çeşitli deneyimler sunmak için Google, Microsoft, MediaTek ve diğer şirketlerle de ortaklık kurdu. Oppo halihazırda yapay zeka ile ilgili 5.000'den fazla patent başvurusunda bulundu ve bunların yaklaşık yüzde 70'i yapay zeka görüntüleme alanında bulunuyor.

Bu Ocak ayında Oppo, bir akıllı telefona (Find X7 serisindeki AndesGPT modeli) 7 milyar parametreli bir LLM uygulayan ilk şirket oldu. Doğal dili anlama ve telefon görüşmelerini özetleme gibi şeylerle görevlendirildi. Şirket, bu yıl zaten 100'den fazla üretken yapay zeka özelliğini telefonlarına sundu.

Hangi Oppo telefonlar Android 15 güncellemesi alacak? İşte liste 1 hf. önce eklendi

Büyük dil modelleri özelliği konuşulan sözcüklerin hızlı bir şekilde yazıya geçirilmesi ve gerçek zamanlı çeviri yapılması için kullanılacak. Oppo ayrıca masaüstü ve telefon yapay zeka özelliklerinin birlikte çalıştığı cihazlar arası kullanımları da öngörüyor.

Ayrıca hem cihaz içi hem de bulut yapay zekasını kullanacak bir hibrit yapay zeka mimarisi geliştiriliyor. Reno12 serisi ve bir sonraki Find X amiral gemisi (yakında küresel bir sürüme çıkacak) Google'ın Gemini modelini kullanacak. Ek olarak, yapay zeka yazıcı ve yapay zeka kayıt özeti özelliklerine sahip bir yapay zeka araç kutusuna sahip olacaklar.

Microsoft ile yapılan ortaklık, masaüstü yapay zeka ile telefon yapay zekası arasındaki bağlantıyı geliştirmeye ve hem doğal ses hem de metin yoluyla hızlı ve doğru yanıtlar sağlamaya odaklanıyor. Oppo-MediaTek ortaklığı ise daha çok donanıma odaklanıyor.

İki şirket gelecekteki Oppo telefonlarının depolama ve hesaplama verimliliğini artırmak için çiplerin ayarlanması konusunda işbirliği yapıyor. Akıllı işletim sisteminin yapay zeka aracıları ile entegre edileceği ve çok modlu etkileşimi destekleyeceği bu arada üçüncü taraf hizmetlerinin de daha esnek bir şekilde sağlanacağı belirtiliyor. Oppo Yapay Zeka Ürünleri Genel Müdürü Nicole Zhang, "Bu, yapay zeka telefonlarında tam kapsamlı bir dönüşüm ve ekosistemin yeniden yapılandırılmasıyla sonuçlanacak" dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Oppo, yapay zekayı tüm akıllı telefonlarına getirmeyi hedefliyor