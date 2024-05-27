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    Hangi Oppo telefonlar Android 15 güncellemesi alacak? İşte liste

    Android 15'in piyasaya sürülmesine hala aylar var olmasına rağmen birçok Oppo telefonun güncelleme politikası belli. Sizler için Android 15 güncellemesi alacak Oppo modellerinin listesini yayınladık.
    Hangi Oppo telefonlar Android 15 güncellemesi alacak? İşte liste Tam Boyutta Gör
    Android 15'in piyasaya sürülmesine hala aylar var ve Oppo henüz resmi bir liste yayınlamadı. Ancak çoğu cihazın Android güncelleme politikası belli olduğu için Android 15 güncellemesi alacak Oppo telefonlar için bir liste hazırladık.

    Oppo, 2023 ve sonrasında piyasaya sürülen amiral gemisi telefonları için dört Android sürümü yayınlama sözü verdi. 2023'ten önce piyasaya sürülen amiral gemisi cihazlar ise üç Android güncellemesi alacak.

    Orta sınıf Oppo Reno, F, K ve Find Lite/Neo serisi telefonlar iki büyük Android güncellemesi alacak. Son olarak, bazı uygun fiyatlı A serisi telefonlar iki büyük işletim sistemi güncellemesi alırken, çoğu yalnızca bir güncelleme alacak.

    Bahsettiğimiz gibi Oppo, resmi bir liste açıklamadığı için, daha fazla telefon listeye eklenebilir. Her zaman olduğu gibi yeni işletim sistemini ilk alacak olanlar amiral gemisi modeller olacak, ardından orta sınıf ve bütçeye uygun telefonlar gelecek. İşte Android 15 güncellemesi alacak Oppo telefonların listesi.

    Android 15 güncellemesi (ColorOS 15) alacak Oppo telefonlar

    Oppo Find serisi

    • Oppo Find X7
    • Oppo Find X7 Ultra
    • Oppo Find X6
    • Oppo Find X6 Pro
    • Oppo Find X5
    • Oppo Find X5 Pro
    • Oppo Find N3
    • Oppo Find N3 Flip
    • Oppo Find N2
    • Oppo Find N2 Flip

    Oppo Reno serisi

    • Oppo Reno 12
    • Oppo Reno 12 Pro
    • Oppo Reno 11
    • Oppo Reno 11F
    • Oppo Reno 11 Pro
    • Oppo Reno 10
    • Oppo Reno 10 Pro
    • Oppo Reno 10 Pro+
    • Oppo Reno 9
    • Oppo Reno 9 Pro
    • Oppo Reno 9 Pro+
    • Oppo Reno 8T
    • Oppo Reno 8T 5G

    Oppo K serisi

    • Oppo K12
    • Oppo K12x
    • Oppo K11
    • Oppo K11x

    Oppo F serisi

    • Oppo F25 Pro
    • Oppo F23

    Oppo A serisi

    • Oppo A3 Pro
    • Oppo A1 Pro
    • Oppo A79
    • Oppo A60
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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