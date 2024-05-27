Hangi Oppo telefonlar Android 15 güncellemesi alacak? İşte liste

- Android 15 güncellemesi (ColorOS 15) alacak Oppo telefonlar
- Oppo Find serisi
- Oppo Reno serisi
- Oppo K serisi
- Oppo F serisi
- Oppo A serisi
- Yorumlar
Oppo, 2023 ve sonrasında piyasaya sürülen amiral gemisi telefonları için dört Android sürümü yayınlama sözü verdi. 2023'ten önce piyasaya sürülen amiral gemisi cihazlar ise üç Android güncellemesi alacak.
Orta sınıf Oppo Reno, F, K ve Find Lite/Neo serisi telefonlar iki büyük Android güncellemesi alacak. Son olarak, bazı uygun fiyatlı A serisi telefonlar iki büyük işletim sistemi güncellemesi alırken, çoğu yalnızca bir güncelleme alacak.
Bahsettiğimiz gibi Oppo, resmi bir liste açıklamadığı için, daha fazla telefon listeye eklenebilir. Her zaman olduğu gibi yeni işletim sistemini ilk alacak olanlar amiral gemisi modeller olacak, ardından orta sınıf ve bütçeye uygun telefonlar gelecek. İşte Android 15 güncellemesi alacak Oppo telefonların listesi.
Android 15 güncellemesi (ColorOS 15) alacak Oppo telefonlar
Oppo Find serisi
- Oppo Find X7
- Oppo Find X7 Ultra
- Oppo Find X6
- Oppo Find X6 Pro
- Oppo Find X5
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Find N2
- Oppo Find N2 Flip
Oppo Reno serisi
- Oppo Reno 12
- Oppo Reno 12 Pro
- Oppo Reno 11
- Oppo Reno 11F
- Oppo Reno 11 Pro
- Oppo Reno 10
- Oppo Reno 10 Pro
- Oppo Reno 10 Pro+
- Oppo Reno 9
- Oppo Reno 9 Pro
- Oppo Reno 9 Pro+
- Oppo Reno 8T
- Oppo Reno 8T 5G
Oppo K serisi
- Oppo K12
- Oppo K12x
- Oppo K11
- Oppo K11x
Oppo F serisi
- Oppo F25 Pro
- Oppo F23
Oppo A serisi
- Oppo A3 Pro
- Oppo A1 Pro
- Oppo A79
- Oppo A60
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.