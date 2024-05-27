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Tam Boyutta Gör Android 15'in piyasaya sürülmesine hala aylar var ve Oppo henüz resmi bir liste yayınlamadı. Ancak çoğu cihazın Android güncelleme politikası belli olduğu için Android 15 güncellemesi alacak Oppo telefonlar için bir liste hazırladık.

Oppo, 2023 ve sonrasında piyasaya sürülen amiral gemisi telefonları için dört Android sürümü yayınlama sözü verdi. 2023'ten önce piyasaya sürülen amiral gemisi cihazlar ise üç Android güncellemesi alacak.

Orta sınıf Oppo Reno, F, K ve Find Lite/Neo serisi telefonlar iki büyük Android güncellemesi alacak. Son olarak, bazı uygun fiyatlı A serisi telefonlar iki büyük işletim sistemi güncellemesi alırken, çoğu yalnızca bir güncelleme alacak.

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Bahsettiğimiz gibi Oppo, resmi bir liste açıklamadığı için, daha fazla telefon listeye eklenebilir. Her zaman olduğu gibi yeni işletim sistemini ilk alacak olanlar amiral gemisi modeller olacak, ardından orta sınıf ve bütçeye uygun telefonlar gelecek. İşte Android 15 güncellemesi alacak Oppo telefonların listesi.

Android 15 güncellemesi (ColorOS 15) alacak Oppo telefonlar

Oppo Find serisi

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno serisi

Oppo Reno 12

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 11

Oppo Reno 11F

Oppo Reno 11 Pro

Oppo Reno 10

Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo Reno 9

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G

Oppo K serisi

Oppo K12

Oppo K12x

Oppo K11

Oppo K11x

Oppo F serisi

Oppo F25 Pro

Oppo F23

Oppo A serisi

Oppo A3 Pro

Oppo A1 Pro

Oppo A79

Oppo A60

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Hangi Oppo telefonlar Android 15 güncellemesi alacak? İşte liste