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    Orman yangınları hakkında canlı veriler Yeşil Vatan Ekranı'nda

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye alınan Yeşil Vatan Ekranı isimli web sayfası ile orman yangınları sayısı ve müdahale verileri hakkında canlı bilgilere ulaşılabiliyor.
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    Orman yangınları hakkında canlı veriler Yeşil Vatan Ekranı'nda Tam Boyutta Gör
    Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkemizde yaşanan orman yangınları ve yangınlara müdahale hakkında vatandaşı bilgilendirmek için canlı bilgi platformu oluşturuldu. Yeşil Vatan Ekranı adı verilen sayfaya OGM’nin web sitesinden ulaşılabiliyor.

    Ogm.gov.tr/tr/Yesil-Vatan adresinden Yeşil Hat Ekranı’na giriş yapabilirsiniz. Burada günlük, aylık ve yıllık olarak kaç yangın çıktığı, yangınlara ne kadar ton su atıldığı ve kaç sorti yapıldığı gösteriliyor. Ayrıca bugün çıkan yangınlardan kaçının kontrol altına alındığı, kaçına müdahalenin devam ettiği bilgisi de bu sayfada mevcut.

    Yeşil Hat Ekranı’nda Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele için kullandığı hava gücü bilgisi de yer alıyor. Olası yangınlar müdahale için 20 uçak, 55 helikopter ve 8 İnsansız Hava Aracı göreve hazır.

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