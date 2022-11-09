Orman yangınları hakkında canlı veriler Yeşil Vatan Ekranı'nda

Ogm.gov.tr/tr/Yesil-Vatan adresinden Yeşil Hat Ekranı’na giriş yapabilirsiniz. Burada günlük, aylık ve yıllık olarak kaç yangın çıktığı, yangınlara ne kadar ton su atıldığı ve kaç sorti yapıldığı gösteriliyor. Ayrıca bugün çıkan yangınlardan kaçının kontrol altına alındığı, kaçına müdahalenin devam ettiği bilgisi de bu sayfada mevcut.
Yeşil Hat Ekranı’nda Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele için kullandığı hava gücü bilgisi de yer alıyor. Olası yangınlar müdahale için 20 uçak, 55 helikopter ve 8 İnsansız Hava Aracı göreve hazır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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