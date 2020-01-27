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    Ortak deprem hattı kuruluyor

    Elazığ, Malatya ve çevresini etkileyen depremin etkisiyle ortak deprem hattı kurulması için çalışmalar hızlandırıldı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile iletişime geçildi.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Ortak deprem hattı kuruluyor
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    Deprem vb. afet anlarında GSM şebekesi üzerinden çok sayıda kişi iletişim kurmaya çalıştığında mobil operatörlerin altyapısı yoğunluğu kaldıramıyor. Sevdiğini aramak isteyen kişilerin çabası sonuçsuz kalıyor. Buna benzer yoğunluğun yaşandığı durumlarda GSM bağlantısında aksaklık yaşansa da internet bağlantısı ayakta kalıyor.

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    Elazığ ve Malatya çevresinde yaşanan depremde AFAD yetkilileri GSM üzerinden değil, internet üzerinden iletişim kurulması konusunda çağrıda bulundu. İstanbul’da yaşanan depremin ardından neredeyse 1 gün boyunca GSM bağlantısı kurulamamıştı.

    Ayrıca Bkz. "AFAD telefon görüşmelerinin web tabanlı uygulamalarda yapılması için uyardı"

    Ortak deprem hattı ile ilgili ilk açıklama

    Telefon kullanımının yoğun olduğu anlarda kesintisiz iletişim kurulabilmesi için ortak deprem hattı kuruluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam CNN Türk’e yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak, “Ortak bir deprem hattı oluşturacağız. Bunu tüm telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra satılan bütün telefonlarda bu uygulama otomatik olarak olacak. Normal konuşmanın hattını engellemeyecek. 4 operatör çok yakın zamanda yapacaklar, buna çalışıyorlar.” dedi.

    Ortak deprem hattının nasıl olacağı konusunda başka herhangi bir bilgi bulunmuyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 19 dk.
    Deprem oldurmez bina oldurur!
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    AirSupport 20 dk.
    Zaten anca deprem olunca geliyor böyle şeyler bizim milletimizin aklına. Ayrıca hat kurulmuyor yanlış anlamadıysam sadece bir app.
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    Broon 39 dk.
    Vestelcell mi 😄 inş ucuz olur
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    xAdli 49 dk.
    Deprem anında bütün baz istasyonları tekbir hat gibi davranmaları daha mantıklı olur. Kimin hangi hattı kullandığına bakılmaksızın en yakınındaki baz istasyonuna bağlansa fena olmaz.
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    brawod 57 dk.
    Hatların yoğunluktan falan kesildiği yok. Elazığ depremi sırasında telefonla görüşüyordum, deprem başladıktan 3 saniye sonra hatlar koptu. Özür dileyip bedava internet dağıtmakla yada yoğunluktan patladık demekle olmuyor. Bunlar sadece gerekli iyileştirmeleri yapmamak adına çırpınışlardan ibaret.
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    Galatas4ray 1 sa.
    Bunu yapmak yerine herkese deprem günü bedava internet erişimi verseler daha iyi olmazmı?
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    Rachsuchtig 1 sa.
    Deprem anında internet paketi olan olmayan herkese ücretsiz İnternet sağlanmalı baz istasyonlarindan. Madem ki internet üzerinden görüşmeyi tercih etmeliyiz.
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    keremec 1 sa.
    Türk Telekom önce bir VoWIFI desteği getirsin. Turkcell ve Vodafone bu teknolojiyi desteklerken, altyapı olarak en kötü operator olan Türk Telekom hala bu teknolojiyi desteklemiyor. Haberden anladığım kadarıyla ise zaten altyapı tarzı bir şey yok. Bildiğin uygulama yapacaklar gibi. Whatsapp, bip vs varken ne gerek var böyle şeylere.
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    dr20mouse 2 sa.
    4 operatör derken
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    canmania 2 sa.
    Acele etmeyin ya

    Uygulamaymış bende sadece deprem anında aktif olacak baz istasyonu sandım.

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    ortak deprem hattı, deprem ve
    9 etiket daha acil durum afet Türkiye Gündemi turkcell türk telekom vodafone Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
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