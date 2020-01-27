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Deprem vb. afet anlarında GSM şebekesi üzerinden çok sayıda kişi iletişim kurmaya çalıştığında mobil operatörlerin altyapısı yoğunluğu kaldıramıyor. Sevdiğini aramak isteyen kişilerin çabası sonuçsuz kalıyor. Buna benzer yoğunluğun yaşandığı durumlarda GSM bağlantısında aksaklık yaşansa da internet bağlantısı ayakta kalıyor.

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Elazığ ve Malatya çevresinde yaşanan depremde AFAD yetkilileri GSM üzerinden değil, internet üzerinden iletişim kurulması konusunda çağrıda bulundu. İstanbul’da yaşanan depremin ardından neredeyse 1 gün boyunca GSM bağlantısı kurulamamıştı.

Ayrıca Bkz. "AFAD telefon görüşmelerinin web tabanlı uygulamalarda yapılması için uyardı"

Ortak deprem hattı ile ilgili ilk açıklama

Telefon kullanımının yoğun olduğu anlarda kesintisiz iletişim kurulabilmesi için ortak deprem hattı kuruluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam CNN Türk’e yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak, “Ortak bir deprem hattı oluşturacağız. Bunu tüm telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra satılan bütün telefonlarda bu uygulama otomatik olarak olacak. Normal konuşmanın hattını engellemeyecek. 4 operatör çok yakın zamanda yapacaklar, buna çalışıyorlar.” dedi.

Ortak deprem hattının nasıl olacağı konusunda başka herhangi bir bilgi bulunmuyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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