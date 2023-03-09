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    Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney, Elon Musk belgeseli çekiyor

    Aldığı Oscar ödülüyle adından söz ettiren ünlü yönetmen Alex Gibney, multi-milyarder Elon Musk'ın inandırıcı hikayesini anlatmayı vaat ediyor.                   
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    Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney, Elon Musk belgeseli çekiyor Tam Boyutta Gör
    Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney, girişimci ve Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk hakkında bir belgesel çektiğini duyurdu.

    Objektif bir anlatım olacak

    Gibney, Musk adıyla gösterime girecek olan belgeselin, multi milyarder hakkında hiçbir süsleme olmadan dürüst bir anlatıma sahip olduğunu belirtiyor. Yapımın vizyon tarihi henüz bilinmiyor ancak yönetmenin yaptığı açıklamalar, belgeselin hazır olduğu yönünde.

    Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney, Elon Musk belgeseli çekiyor Tam Boyutta Gör
    Birkaç aydır üzerinde çalışılan Musk belgeselinin yapımcılığını ise Jigsaw Productions üstlendi. Alex Gibney, Oscar kazandığı Taxi to the Dark Side, Enron: The Smartest Guys in the Room, Going Clear: Scientology and the Prison of Belief ve Steve Jobs: The Man in the Machine gibi sert belgeselleriyle tanınıyor.
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 13 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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