Tam Boyutta Gör Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney, girişimci ve Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk hakkında bir belgesel çektiğini duyurdu.

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Objektif bir anlatım olacak

Gibney, Musk adıyla gösterime girecek olan belgeselin, multi milyarder hakkında hiçbir süsleme olmadan dürüst bir anlatıma sahip olduğunu belirtiyor. Yapımın vizyon tarihi henüz bilinmiyor ancak yönetmenin yaptığı açıklamalar, belgeselin hazır olduğu yönünde.

Tam Boyutta Gör Birkaç aydır üzerinde çalışılan Musk belgeselinin yapımcılığını ise Jigsaw Productions üstlendi. Alex Gibney, Oscar kazandığı Taxi to the Dark Side, Enron: The Smartest Guys in the Room, Going Clear: Scientology and the Prison of Belief ve Steve Jobs: The Man in the Machine gibi sert belgeselleriyle tanınıyor.

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Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney, Elon Musk belgeseli çekiyor