Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney, Elon Musk belgeseli çekiyor

Gibney, Musk adıyla gösterime girecek olan belgeselin, multi milyarder hakkında hiçbir süsleme olmadan dürüst bir anlatıma sahip olduğunu belirtiyor. Yapımın vizyon tarihi henüz bilinmiyor ancak yönetmenin yaptığı açıklamalar, belgeselin hazır olduğu yönünde.
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez