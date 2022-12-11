Akıllı traktörlerde Nvidia Jetson Xavier dönemi

Tam Boyutta Gör Otonom sürüş sistemlerine büyük önem veren Nvidia, devasa verilerin işlenebilmesi için süper bilgisayarlara yakın performanslar sunan sistemler geliştirmeye çalışıyor. Otonom araç üreticileri de bunu göz ardı etmiyor.

Monarch traktörlerde Nvidia dönemi

Monarch girişiminin geliştirdiği otonom elektrikli traktör MK-V modeli Nvidia’nın Jetson Xavier yonga setini temel alıyor. 12nm sürecini temel alan Jetson Xavier, 350 milimetrekarelik alana 9 milyar transistör sığdırıyor. 8 çekirdekli ARM64 işlemcisinin yanında 512 CUDA çekirdekli bir Volta grafik birimi yer alıyor. FP32 performansı 1.3TFLOPS ve 20W enerji harcıyor. Bu yonga seti 2018 yılında kullanıma sunulmuştu.

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Monarch MK-V modeli Jetson Xavier ile tüm veri işlemelerini yaparak hareketlerini belirliyor. Toplamda 6 adet Jetson Xavier yongası kullanılmış. MK-V serisinin standart yakıtlı traktörlere göre yıllık 2600$ tasarruf edebileceği belirtiliyor. Monarch ayrıca Nvidia’nın tarım alanındaki ilk müşterisi durumunda.

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Otonom traktörlere Nvidia hayat verecek