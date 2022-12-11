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    Akıllı traktörlerde Nvidia Jetson Xavier dönemi

    Nvidia Jetson Xavier yonga seti Monarch girişiminin otonom traktörlerinin kalbinde yer alıyor. Standart traktörlere göre önemli oranlarda tasarruf imkânı elde edilecek. 
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    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Otonom sürüş sistemlerine büyük önem veren Nvidia, devasa verilerin işlenebilmesi için süper bilgisayarlara yakın performanslar sunan sistemler geliştirmeye çalışıyor. Otonom araç üreticileri de bunu göz ardı etmiyor.

    Monarch traktörlerde Nvidia dönemi

    Monarch girişiminin geliştirdiği otonom elektrikli traktör MK-V modeli Nvidia’nın Jetson Xavier yonga setini temel alıyor. 12nm sürecini temel alan Jetson Xavier, 350 milimetrekarelik alana 9 milyar transistör sığdırıyor. 8 çekirdekli ARM64 işlemcisinin yanında 512 CUDA çekirdekli bir Volta grafik birimi yer alıyor. FP32 performansı 1.3TFLOPS ve 20W enerji harcıyor. Bu yonga seti 2018 yılında kullanıma sunulmuştu.

    Monarch MK-V modeli Jetson Xavier ile tüm veri işlemelerini yaparak hareketlerini belirliyor. Toplamda 6 adet Jetson Xavier yongası kullanılmış. MK-V serisinin standart yakıtlı traktörlere göre yıllık 2600$ tasarruf edebileceği belirtiliyor. Monarch ayrıca Nvidia’nın tarım alanındaki ilk müşterisi durumunda.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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