Akıllı traktörlerde Nvidia Jetson Xavier dönemi

Monarch traktörlerde Nvidia dönemi
Monarch girişiminin geliştirdiği otonom elektrikli traktör MK-V modeli Nvidia’nın Jetson Xavier yonga setini temel alıyor. 12nm sürecini temel alan Jetson Xavier, 350 milimetrekarelik alana 9 milyar transistör sığdırıyor. 8 çekirdekli ARM64 işlemcisinin yanında 512 CUDA çekirdekli bir Volta grafik birimi yer alıyor. FP32 performansı 1.3TFLOPS ve 20W enerji harcıyor. Bu yonga seti 2018 yılında kullanıma sunulmuştu.
Monarch MK-V modeli Jetson Xavier ile tüm veri işlemelerini yaparak hareketlerini belirliyor. Toplamda 6 adet Jetson Xavier yongası kullanılmış. MK-V serisinin standart yakıtlı traktörlere göre yıllık 2600$ tasarruf edebileceği belirtiliyor. Monarch ayrıca Nvidia’nın tarım alanındaki ilk müşterisi durumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım