Overwatch 2 Steam platformundaki en kötü oyun seçildi

Overwatch ile büyük bir başarı yakalayan Blizzard, geçtiğimiz yıllarda Overwatch 2’yi duyurmuştu. Yapıma hikâye görevleri ekleyeceğini belirten firma, yeni oyunun çıkışı ile orijinal Overwatch’un kapatılacağını da duyurmuştu. Uzun süren bekleyişin ardından Overwatch 2, geçtiğimiz yıl çıkış yaptı ancak yapım büyük eleştirilere kurban oldu. Grafik yükseltmeleri oyuncuları mutlu etse de oyunun yetersiz içerik sunması büyük eleştirilere sebep oldu. Tüm bunların üzerinde Blizzard’ın oyunun hikâye odaklı PvE Kahraman Görevlerini iptal etmesi, oyuncuları isyana götürdü.
Oyunun kullanıcı sayısı hala yüksek
Tüm bunlara rağmen Overwatch 2, Steam üzerinde en çok oynanan 23’üncü oyun olarak görünüyor. Ayrıca negatif incelemelerin büyük çoğunluğu, oyunu neredeyse hiç oynamayan kullanıcılar tarafından paylaşılmış. Bakalım Blizzard bu karalama kampanyasına nasıl bir cevap verecek.