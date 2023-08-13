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    Overwatch 2 Steam platformundaki en kötü oyun seçildi

    Geçtiğimiz aylarda oyunlarını Steam platformuna koyan Blizzard, yeni gelişmelerden memnun olmayacak gibi gözüküyor. Platform üzerindeki incelemelere göre Overwatch 2, Steam üzerindeki en kötü oyun.
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    Overwatch 2 için karalama kampanyası başlatıldı Tam Boyutta Gör
    Oyunlarını uzun bir süre Battle.net platformunda yayınlayan Activision - Blizzard, geçtiğimiz aylarda yapımlarını tekrar Steam platformuna eklemeye başladı. Valve’ın platformuna eklenen oyunlardan biri olan Overwatch 2, kısa sürede platformun en kötü oyunu olmayı başardı.

    Overwatch 2’ye büyük tepki

    Overwatch ile büyük bir başarı yakalayan Blizzard, geçtiğimiz yıllarda Overwatch 2’yi duyurmuştu. Yapıma hikâye görevleri ekleyeceğini belirten firma, yeni oyunun çıkışı ile orijinal Overwatch’un kapatılacağını da duyurmuştu. Uzun süren bekleyişin ardından Overwatch 2, geçtiğimiz yıl çıkış yaptı ancak yapım büyük eleştirilere kurban oldu. Grafik yükseltmeleri oyuncuları mutlu etse de oyunun yetersiz içerik sunması büyük eleştirilere sebep oldu. Tüm bunların üzerinde Blizzard’ın oyunun hikâye odaklı PvE Kahraman Görevlerini iptal etmesi, oyuncuları isyana götürdü.

    Overwatch 2 için karalama kampanyası başlatıldı Tam Boyutta Gör
    Bu isyanlar, geçtiğimiz haftalarda Steam’de büyük bir karalama kampanyasının başlamasına sebep oldu. On binlerce oyuncu, Steam üzerinden Overwatch 2’ye kötü inceleme yorumları verdi ve yapım platformdaki en kötü oyun oldu. İncelemelere göre Overwatch 2’nin incelemelerinin yalnızca %9’u pozitif ve kalan tüm incelemeler negatif. Steam, kendi uygulaması üzerinden en kötü oyunları göstermiyor ancak “Hall of Shame” sitesi üzerinden platformun en kötü yapımlarına bakılabiliyor. Buna göre Overwatch 2, platformun en çok kötü incelenen oyunu. Overwatch 2’den sonra ise War of the Three Kingdoms ve Flatout 3 platformun en kötü oyunları olarak görünüyor.

    Oyunun kullanıcı sayısı hala yüksek

    Tüm bunlara rağmen Overwatch 2, Steam üzerinde en çok oynanan 23’üncü oyun olarak görünüyor. Ayrıca negatif incelemelerin büyük çoğunluğu, oyunu neredeyse hiç oynamayan kullanıcılar tarafından paylaşılmış. Bakalım Blizzard bu karalama kampanyasına nasıl bir cevap verecek.

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