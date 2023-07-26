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    Oyun modu, iOS 17 ile iPhone'lara geliyor

    Mac bilgisayarlarda oyun deneyimini iyileştiren Game mode, iOS 17 ile iPhone'lara geliyor. Peki, oyun modu ne sağlayacak?                                        
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    macOS oyun modu iOS 17 ile iPhone'a geliyor Tam Boyutta Gör
    macOS 14 Sonoma ile gelen özelliklerden birisi de, Mac’te oyun sırasında performansı artırmak için sistem ayarlarını otomatik olarak optimize eden Oyun Modu. Bu özellik şu anda Mac bilgisayarlara özel olsa da, Apple’ın iOS 17 ile iPhone’lara da getireceği ortaya çıktı.

    macOS Oyun Modu iOS 17'ye geliyor

    Apple, dün geliştiriciler için iOS 17 beta 4 sürümü yayınladı. Her yeni beta sürümde olduğu gibi önemli yenilikler getirmedi ancak sistem kodları arasına gizlenmiş ilginç detaylar keşfedildi. Apple’ın iPhone ve iPad’ler için oyun modu üzerinde çalıştığı ortaya çıkarıldı.

    Oyun Modu, donanım kaynaklarına öncelik vererek oyunun daha sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Apple, oyun modunun Bluetooth gecikmesini önemli ölçüde azalttığını da iddia ediyor. Bu, oyunu Bluetooth kulaklık veya kontrolcüyle oynayanlar için güzel bir haber.

    Apple, iOS 17 beta 4 sürümü dün geliştiricilere sundu. Güncellemenin yakında iOS 17 public beta sürümü yüklemeyi tercih eden kullanıcılar için de yayınlanması bekleniyor.

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