Oyun modu, iOS 17 ile iPhone'lara geliyor

macOS Oyun Modu iOS 17'ye geliyor
Apple, dün geliştiriciler için iOS 17 beta 4 sürümü yayınladı. Her yeni beta sürümde olduğu gibi önemli yenilikler getirmedi ancak sistem kodları arasına gizlenmiş ilginç detaylar keşfedildi. Apple’ın iPhone ve iPad’ler için oyun modu üzerinde çalıştığı ortaya çıkarıldı.
Oyun Modu, donanım kaynaklarına öncelik vererek oyunun daha sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Apple, oyun modunun Bluetooth gecikmesini önemli ölçüde azalttığını da iddia ediyor. Bu, oyunu Bluetooth kulaklık veya kontrolcüyle oynayanlar için güzel bir haber.
Apple, iOS 17 beta 4 sürümü dün geliştiricilere sundu. Güncellemenin yakında iOS 17 public beta sürümü yüklemeyi tercih eden kullanıcılar için de yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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