Barbie ve Hot Wheels oyuncaklarının üreticisi Mattel, SpaceX ortaklığını duyurdu

Barbie bebekleri ve Hot Wheels marka arabaları yaratmasıyla tanınan oyuncak üreticisi Mattel, SpaceX ile çok yıllı bir anlaşma imzaladı. Şirket, gelecek yıl ilk uzay temalı oyuncakların piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Daha önce Tesla ile ortaklık yapmıştı

Gelen bilgilere göre Matchbox markasıyla hem çocuklar hem de koleksiyonerler için oyuncakların piyasaya sürülmesi planlanıyor. Her iki şirket de böyle bir işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtiyorlar. Mattel eğlence ortaklıklarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Nick Karamanos, "Uzay araştırmaları her zamankinden daha hızlı ilerlerken, SpaceX ile ortak olmaktan ve her çocuğun sınırsız uzay araştırma fırsatları geliştirmesine yardımcı olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Mattel Creations ürün grubunda uzay temalı koleksiyonlar yer alacak ancak koleksiyonda hangi modellerin olacağı henüz açıklanmadı. Mattel daha önce de Musk'ın diğer bir şirketi olan Tesla ile ortaklık yapmıştı. Böylece 2020 yılında Tesla Cybertruck temalı iki uzaktan kumandalı araba satışa sunulmuştu.

Oyuncak üreticisi Mattel, SpaceX ortaklığını duyurdu