Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi 2023’ün beklenen oyunlarından olan Starfield, çıkışından bu yana olumlu eleştiriler alarak adını zirveye yazdırmayı başardı. Ancak oyunda DLSS özelliğinin yer almaması, birçok kullanıcıda hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz. Tabii ki modcuların da desteğiyle bu özellik halihazırda kullanılabiliyordu. Ancak çok yakında 3.parti modlara gerek kalmayacak. Bathesda, Nvidia DLSS başta olmak üzere Starfield'a eklenecek yeni özellikleri duyurdu.

Starfield resmi olarak DLSS desteği kazanıyor

Bilmeyenler için Starfield, modcuların da desteğiyle tam anlamıyla eksiksiz ve zengin bir oyun olmaya doğru şimdiden ilerliyor. Ayrıca bu desteğe ek olarak Bathesda'nın da çalışmaları devam ediyor. Ancak AMD ile yapılan bir anlaşma nedeniyle oyunda yalnızca FSR 2.0 teknolojine yer verilmiş durumda. Bu da, oyunun sistem gereksinimleri nedeniyle sert eleştirileri beraberinde getirdi. Geçtiğimiz saatlerde ise Stüdyo, kullanıcıları sevindirecek bir gelişme paylaştı.

Oyunculara müjde: Starfield için türkçe yama çıktı 1 hf. önce eklendi

Bu duyuruda Bathesda, Starfield için planlanan gelecekteki düzeltmelerin topluluğun en çok talep ettiği özelliklere odaklanacağını söyledi. Böylece Starfield'ın çok yakında DLSS desteğine kavuşacağını da doğruladı. Ancak oyunun hangi DLSS sürümüne kavuşacağı veya zaman çizelgesi gibi bilgiler henüz paylaşılmadı. İşte Starfield için planlanan yeni özellikler;

Parlaklık ve Kontrast kontrolü

HDR Kalibrasyon Menüsü

FOV ayarlama

Nvidia DLSS Desteği (PC)

32:9 Ultra Geniş Monitör Desteği (PC)

Yemek için özel tuş

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Oyunculara müjde: Starfield için resmi DLSS desteği yolda!