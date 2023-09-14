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    Oyunculara müjde: Starfield için resmi DLSS desteği yolda

    Bethesda geçtiğimiz saatlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada Starfield'a eklenecek yeni özellikleri duyurdu. Bunlar arasında uzun süredir beklenen DLSS desteği de yer alıyor. İşte detaylar..
    Oyunculara müjde: Starfield için resmi DLSS desteği yolda! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi 2023’ün beklenen oyunlarından olan Starfield, çıkışından bu yana olumlu eleştiriler alarak adını zirveye yazdırmayı başardı. Ancak oyunda DLSS özelliğinin yer almaması, birçok kullanıcıda hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz. Tabii ki modcuların da desteğiyle bu özellik halihazırda kullanılabiliyordu. Ancak çok yakında 3.parti modlara gerek kalmayacak. Bathesda, Nvidia DLSS başta olmak üzere Starfield'a eklenecek yeni özellikleri duyurdu. 

    Starfield resmi olarak DLSS desteği kazanıyor

    Bilmeyenler için Starfield, modcuların da desteğiyle tam anlamıyla eksiksiz ve zengin bir oyun olmaya doğru şimdiden ilerliyor. Ayrıca bu desteğe ek olarak Bathesda'nın da çalışmaları devam ediyor. Ancak AMD ile yapılan bir anlaşma nedeniyle oyunda yalnızca FSR 2.0 teknolojine yer verilmiş durumda. Bu da, oyunun sistem gereksinimleri nedeniyle sert eleştirileri beraberinde getirdi. Geçtiğimiz saatlerde ise Stüdyo, kullanıcıları sevindirecek bir gelişme paylaştı.

    Bu duyuruda Bathesda, Starfield için planlanan gelecekteki düzeltmelerin topluluğun en çok talep ettiği özelliklere odaklanacağını söyledi. Böylece Starfield'ın çok yakında DLSS desteğine kavuşacağını da doğruladı. Ancak oyunun hangi DLSS sürümüne kavuşacağı veya zaman çizelgesi gibi bilgiler henüz paylaşılmadı. İşte Starfield için planlanan yeni özellikler;

    • Parlaklık ve Kontrast kontrolü
    • HDR Kalibrasyon Menüsü
    • FOV ayarlama
    • Nvidia DLSS Desteği (PC)
    • 32:9 Ultra Geniş Monitör Desteği (PC)
    • Yemek için özel tuş
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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