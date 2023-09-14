Oyunculara müjde: Starfield için resmi DLSS desteği yolda

Starfield resmi olarak DLSS desteği kazanıyor
Bilmeyenler için Starfield, modcuların da desteğiyle tam anlamıyla eksiksiz ve zengin bir oyun olmaya doğru şimdiden ilerliyor. Ayrıca bu desteğe ek olarak Bathesda'nın da çalışmaları devam ediyor. Ancak AMD ile yapılan bir anlaşma nedeniyle oyunda yalnızca FSR 2.0 teknolojine yer verilmiş durumda. Bu da, oyunun sistem gereksinimleri nedeniyle sert eleştirileri beraberinde getirdi. Geçtiğimiz saatlerde ise Stüdyo, kullanıcıları sevindirecek bir gelişme paylaştı.
Bu duyuruda Bathesda, Starfield için planlanan gelecekteki düzeltmelerin topluluğun en çok talep ettiği özelliklere odaklanacağını söyledi. Böylece Starfield'ın çok yakında DLSS desteğine kavuşacağını da doğruladı. Ancak oyunun hangi DLSS sürümüne kavuşacağı veya zaman çizelgesi gibi bilgiler henüz paylaşılmadı. İşte Starfield için planlanan yeni özellikler;
- Parlaklık ve Kontrast kontrolü
- HDR Kalibrasyon Menüsü
- FOV ayarlama
- Nvidia DLSS Desteği (PC)
- 32:9 Ultra Geniş Monitör Desteği (PC)
- Yemek için özel tuş
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.