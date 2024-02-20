Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyunu çöktürdüğü için AMD FSR 3, Nightingale'den kaldırıldı

    Inflexion Games tarafından geliştirilen hayatta kalma oyunu Nightingale, erken erişime açıldığında DLSS, XeSS ve FSR’ye sahip olacaktı. Ancak çökmelere neden olduğu için FSR 3, oyundan kaldırıldı.
    Oyunu çöktürdüğü için AMD FSR 3, Nightingale'den kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Kanadalı geliştirici Inflexion Games, ilk projesi olan hayatta kalma Nightingale'in erken erişime açıldığında AMD FSR 3, Nvidia DLSS 3 ve Intel XeSS desteğine sahip olacağını açıklamıştı. Ancak oyunun çıkışına az bir süre kala yapılan testlerde Inflexion, AMD FSR 3 desteğini kaldırmaya karar verdi. Açıklamaya göre FSR 3, sunucu stres testlerinde yaşanan çökmelerden sorumlu olarak görülüyor.

    FSR 3, Nightingale'den kaldırıldı

    Inflexion tarafından yapılan açıklamada testlerde elde edilen çökme verilerini incelediklerini ve kullanıcıların ayarı açık olsun ya da olmasın, yaşanan çökme olaylarının FSR3 entegrasyonlarına işaret ettiğini belirtti. Geliştirici firma, FSR 3’ü oyunun çıkışından kaldırırken kararlılık sağlandığında ilerleyen güncellemelerde geri getireceklerini aktarıyor. Bununla birlikte firma, daha eski bir FSR sürümünü oyuna eklemek için de çalışmalar yürütüyor.

    Nightingale, bugün PC'de piyasaya sürülecek ve oyuncuları Viktorya döneminde bir fantezi dünyasına götürecek. Bir hayatta kalma oyunu olsa da Nightingale, günümüzün modern tüm teknolojilerini barındıracak ve görsel açıdan oldukça kuvvetli görünecek. Dolayısıyla oyun sistemleri zorlayan bir yapıda olacak. Öte yandan FSR 3, şimdiye kadar birkaç oyunda kendisine yer edindi ve giderek daha fazla oyuna ekleniyor. Bununla birlikte FSR 3'ün çökmelere neden olduğuna daha önce tanık olmamıştık. Dolayısıyla sorunun FSR 3'ten ziyade oyunun optimizasyonunda olması daha olası.

    Nightingale sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
    • İşlemci: Intel Core i5-4430
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060, Radeon RX 580 veya Intel Arc A580
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
    • İşlemci: Intel Core i5-8600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 5700XT
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uçak bileti alırken pasaport numarası gereklimi toros kalorifer ısıtmıyor ev yemekleri isim önerileri faturada imei nerede yazar nissan qashqai 1.2 dig-t yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız