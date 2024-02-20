Oyunu çöktürdüğü için AMD FSR 3, Nightingale'den kaldırıldı

Tam Boyutta Gör Kanadalı geliştirici Inflexion Games, ilk projesi olan hayatta kalma Nightingale'in erken erişime açıldığında AMD FSR 3, Nvidia DLSS 3 ve Intel XeSS desteğine sahip olacağını açıklamıştı. Ancak oyunun çıkışına az bir süre kala yapılan testlerde Inflexion, AMD FSR 3 desteğini kaldırmaya karar verdi. Açıklamaya göre FSR 3, sunucu stres testlerinde yaşanan çökmelerden sorumlu olarak görülüyor.

FSR 3, Nightingale'den kaldırıldı

Inflexion tarafından yapılan açıklamada testlerde elde edilen çökme verilerini incelediklerini ve kullanıcıların ayarı açık olsun ya da olmasın, yaşanan çökme olaylarının FSR3 entegrasyonlarına işaret ettiğini belirtti. Geliştirici firma, FSR 3’ü oyunun çıkışından kaldırırken kararlılık sağlandığında ilerleyen güncellemelerde geri getireceklerini aktarıyor. Bununla birlikte firma, daha eski bir FSR sürümünü oyuna eklemek için de çalışmalar yürütüyor.

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Nightingale, bugün PC'de piyasaya sürülecek ve oyuncuları Viktorya döneminde bir fantezi dünyasına götürecek. Bir hayatta kalma oyunu olsa da Nightingale, günümüzün modern tüm teknolojilerini barındıracak ve görsel açıdan oldukça kuvvetli görünecek. Dolayısıyla oyun sistemleri zorlayan bir yapıda olacak. Öte yandan FSR 3, şimdiye kadar birkaç oyunda kendisine yer edindi ve giderek daha fazla oyuna ekleniyor. Bununla birlikte FSR 3'ün çökmelere neden olduğuna daha önce tanık olmamıştık. Dolayısıyla sorunun FSR 3'ten ziyade oyunun optimizasyonunda olması daha olası.

Nightingale sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-4430

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060, Radeon RX 580 veya Intel Arc A580

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-8600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 5700XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

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Oyunu çöktürdüğü için AMD FSR 3, Nightingale'den kaldırıldı