Oyunu çöktürdüğü için AMD FSR 3, Nightingale'den kaldırıldı

- FSR 3, Nightingale'den kaldırıldı
- Nightingale sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
- Yorumlar
FSR 3, Nightingale'den kaldırıldı
Inflexion tarafından yapılan açıklamada testlerde elde edilen çökme verilerini incelediklerini ve kullanıcıların ayarı açık olsun ya da olmasın, yaşanan çökme olaylarının FSR3 entegrasyonlarına işaret ettiğini belirtti. Geliştirici firma, FSR 3’ü oyunun çıkışından kaldırırken kararlılık sağlandığında ilerleyen güncellemelerde geri getireceklerini aktarıyor. Bununla birlikte firma, daha eski bir FSR sürümünü oyuna eklemek için de çalışmalar yürütüyor.
Nightingale, bugün PC'de piyasaya sürülecek ve oyuncuları Viktorya döneminde bir fantezi dünyasına götürecek. Bir hayatta kalma oyunu olsa da Nightingale, günümüzün modern tüm teknolojilerini barındıracak ve görsel açıdan oldukça kuvvetli görünecek. Dolayısıyla oyun sistemleri zorlayan bir yapıda olacak. Öte yandan FSR 3, şimdiye kadar birkaç oyunda kendisine yer edindi ve giderek daha fazla oyuna ekleniyor. Bununla birlikte FSR 3'ün çökmelere neden olduğuna daha önce tanık olmamıştık. Dolayısıyla sorunun FSR 3'ten ziyade oyunun optimizasyonunda olması daha olası.
Nightingale sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i5-4430
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060, Radeon RX 580 veya Intel Arc A580
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i5-8600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 5700XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.