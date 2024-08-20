Pacific Rim dizisi için hazırlıklara başlandı

Devam filminin yarattığı hayal kırıklığı sonrası beyaz perdeden uzak kalan Pacific Rim serisi, yolculuğuna televizyon ekranlarında devam edecek gibi görünüyor. Bu serinin haklarını elinde tutan Legendary Entertainment, Pacific Rim dizisi için hazırlıklara başladı.
Pacific Rim Dizisini Arrival ve Bird Box'ın Senaristi Hazırlıyor
Henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olan Pacific Rim dizisi, bir orijin öyküsü anlatacak. Yani bu canavaların ve onlarla savaşacak devasa robotların ortaya çıkış hikâyesini konu alacak.
Diziyi, daha önce Arrival, Bird Box, Bloodshot gibi filmlerin senaryosunu yazan, aynı zamanda Netflix'in Shadow and Bone dizisinin yaratıcısı olan Eric Heisserer hazırlıyor.
Proje henüz yeni ortaya çıktığı için şimdilik bir TV kanalıyla ya da dijital platformla anlaşılmadı. Ancak Legendary Entertainment ile uzun yıllardır devam eden bir ortaklığı olan Warner Bros. Discovery, dolayısıyla da HBO Max bu dizi için akla gelen istikamet oluyor. Nitekim Legendary, bir diğer popüler serisinden uyarlanan Dune dizisini de HBO Max çatısı altında hayata geçirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.