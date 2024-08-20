Pacific Rim dizisi için hazırlıklara başlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör İnsanların devasa yaratıklarla savaşmak için onlarla baş edebilecek muazzam robotlar inşa ettiği bir gelecekte geçen Pacific Rim serisi, 2013 yılında çıkan ilk filmiyle oldukça etkileyici bir başlangıç yaptı. Guillermo del Toro'nun imzasını taşıyan bu ilk film genel olarak olumlu yorumlar alırken, gişede de başarı yakaladı. Bu başarı bir devam filminin de önünü açtı ama Guillermo del Toro olmadan hayat geçirilen bu devam filmi, hem kalitesiyle hem de gişe performansıyla ilk filmin epey altında kaldı.

Devam filminin yarattığı hayal kırıklığı sonrası beyaz perdeden uzak kalan Pacific Rim serisi, yolculuğuna televizyon ekranlarında devam edecek gibi görünüyor. Bu serinin haklarını elinde tutan Legendary Entertainment, Pacific Rim dizisi için hazırlıklara başladı.

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Pacific Rim Dizisini Arrival ve Bird Box'ın Senaristi Hazırlıyor

Henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olan Pacific Rim dizisi, bir orijin öyküsü anlatacak. Yani bu canavaların ve onlarla savaşacak devasa robotların ortaya çıkış hikâyesini konu alacak.

Diziyi, daha önce Arrival, Bird Box, Bloodshot gibi filmlerin senaryosunu yazan, aynı zamanda Netflix'in Shadow and Bone dizisinin yaratıcısı olan Eric Heisserer hazırlıyor.

Proje henüz yeni ortaya çıktığı için şimdilik bir TV kanalıyla ya da dijital platformla anlaşılmadı. Ancak Legendary Entertainment ile uzun yıllardır devam eden bir ortaklığı olan Warner Bros. Discovery, dolayısıyla da HBO Max bu dizi için akla gelen istikamet oluyor. Nitekim Legendary, bir diğer popüler serisinden uyarlanan Dune dizisini de HBO Max çatısı altında hayata geçirdi.

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