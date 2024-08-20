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    Anlık Bildirim

    Pacific Rim dizisi için hazırlıklara başlandı

    Devasa robotlarn dünyayı yaratıklardan korumaya çalıştığı bir gelecekte geçen Pacific Rim serisi, bir diziyle yoluna devam edebilir. Pacific Rim dizisi için hazırlıklara başlandı.
    Pacific Rim dizisi geliyor Tam Boyutta Gör
    İnsanların devasa yaratıklarla savaşmak için onlarla baş edebilecek muazzam robotlar inşa ettiği bir gelecekte geçen Pacific Rim serisi, 2013 yılında çıkan ilk filmiyle oldukça etkileyici bir başlangıç yaptı. Guillermo del Toro'nun imzasını taşıyan bu ilk film genel olarak olumlu yorumlar alırken, gişede de başarı yakaladı. Bu başarı bir devam filminin de önünü açtı ama Guillermo del Toro olmadan hayat geçirilen bu devam filmi, hem kalitesiyle hem de gişe performansıyla ilk filmin epey altında kaldı.

    Devam filminin yarattığı hayal kırıklığı sonrası beyaz perdeden uzak kalan Pacific Rim serisi, yolculuğuna televizyon ekranlarında devam edecek gibi görünüyor. Bu serinin haklarını elinde tutan Legendary Entertainment, Pacific Rim dizisi için hazırlıklara başladı.

    Pacific Rim Dizisini Arrival ve Bird Box'ın Senaristi Hazırlıyor

    Henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olan Pacific Rim dizisi, bir orijin öyküsü anlatacak. Yani bu canavaların ve onlarla savaşacak devasa robotların ortaya çıkış hikâyesini konu alacak.

    Diziyi, daha önce Arrival, Bird Box, Bloodshot gibi filmlerin senaryosunu yazan, aynı zamanda Netflix'in Shadow and Bone dizisinin yaratıcısı olan Eric Heisserer hazırlıyor.

    Proje henüz yeni ortaya çıktığı için şimdilik bir TV kanalıyla ya da dijital platformla anlaşılmadı. Ancak Legendary Entertainment ile uzun yıllardır devam eden bir ortaklığı olan Warner Bros. Discovery, dolayısıyla da HBO Max bu dizi için akla gelen istikamet oluyor. Nitekim Legendary, bir diğer popüler serisinden uyarlanan Dune dizisini de HBO Max çatısı altında hayata geçirdi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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