Pakistan'ın üçüncü "MİLGEM" korveti kızağa yerleşti

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Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ana yükleniciliğinde, Türk savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesi olan 4 adet Milli Gemi (MİLGEM) Korvet Projesi kapsamında 3 numaralı gemi kızağa konma töreni bugün (26.10.20) küresel pandemiye rağmen takvimine uygun olarak Pakistan, Karaçi'de gerçekleştirildi.

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Gerçekleştirilen törene Milli Savunma Bakanı Dr. Hulusi AKAR, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal KHAN, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin DERE, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Muhammad Amjad Khan NİAZİ, ASFAT Genel Müdürü Esad AKGÜN, Karaçi Tersanesi Komutanı Tümamiral Ather SALEEM ve çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

Proje kapsamında gemilerin ikisi İstanbul Tersanesi Komutanlığında diğer ikisinin de Karaçi Tersanesi'nde inşasına devam ediliyor.

Türk Deniz Kuvvetlerinin halihazırda aktif olarak kullandığı MİLGEM projesi kapsamında üretilen Ada sınıfı korvetler, Pakistan'da daha farklı bir şekilde hizmet verecek. Pakistan'ın tercih ettiği silah sistemlerinde eklemeler olacağı biliniyor. Bunların başında da dikey fırlatma sistemi (vertical launching system [VLS] geliyor. Bu sistem ile gemi hava savunma kabiliyetini elde edecek.

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https://www.linkedin.com/posts/asfat_asfat%C4%B1n-ana-y%C3%BCklenicili%C4%9Finde-savunma-sanayimizin-activity-6726071733658374144-Isec

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