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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pakistan'ın üçüncü "MİLGEM" korveti kızağa yerleşti

    Pakistan için üretilecek olan 4 adet MİLGEM Korvet Gemi Projesi kapsamında 3 numaralı geminin kızağa konma töreni bugün (26.10.20) gerçekleştirildi.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Pakistan'ın üçüncü
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    Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ana yükleniciliğinde, Türk savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesi olan 4 adet Milli Gemi (MİLGEM) Korvet Projesi kapsamında 3 numaralı gemi kızağa konma töreni bugün (26.10.20) küresel pandemiye rağmen takvimine uygun olarak Pakistan, Karaçi'de gerçekleştirildi.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar Pakistan'ın siparişini verdiği MİLGEM'lerde tahrik sistemi problemi çözüldü

    Ayrıca Bkz. "Pakistan'ın siparişini verdiği MİLGEM'lerde tahrik sistemi problemi çözüldü"

     

    Gerçekleştirilen törene Milli Savunma Bakanı Dr. Hulusi AKAR, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal KHAN, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin DERE, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Muhammad Amjad Khan NİAZİ, ASFAT Genel Müdürü Esad AKGÜN, Karaçi Tersanesi Komutanı Tümamiral Ather SALEEM ve çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

    Proje kapsamında gemilerin ikisi İstanbul Tersanesi Komutanlığında diğer ikisinin de Karaçi Tersanesi'nde inşasına devam ediliyor.

    Türk Deniz Kuvvetlerinin halihazırda aktif olarak kullandığı MİLGEM projesi kapsamında üretilen Ada sınıfı korvetler, Pakistan'da daha farklı bir şekilde hizmet verecek. Pakistan'ın tercih ettiği silah sistemlerinde eklemeler olacağı biliniyor. Bunların başında da dikey fırlatma sistemi (vertical launching system [VLS] geliyor. Bu sistem ile gemi hava savunma kabiliyetini elde edecek.

    Pakistan'ın üçüncü
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    https://www.linkedin.com/posts/asfat_asfat%C4%B1n-ana-y%C3%BCklenicili%C4%9Finde-savunma-sanayimizin-activity-6726071733658374144-Isec Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
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    1 gün önce
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    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
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    th9 3 sa. en beğenilen sounderland
    saray yerine yapabiliriz
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    scipiotheafricanus (K T) 2 sa.
    ABD yakın zamanda olmasa da orta ve uzun vadede uçak gemisi kullanımını bırakmaya karar verdi diyebiliriz. Nükleer olayı kulağa hoş gelse de bakımlarının ne kadar pahalı olduğunu bilmeyenler duyduklarında şoka gireceklerdir. Ayrıca bakımlar da çok ama çok uzun sürüyor. Resmen gemiyi 2-3 yıl unutmak gerekiyor. Dolayısıyla amfibi hücum gemisi mantığı onlara daha makul geliyor. Amfibi hücum gemileri de gaz türbini ile çalışıyor. Çin'in yeni yaptığı uçak gemilerine de bakarsak hiçbirinde nükleer reaktör yok. Rusya zaten yanlış bilmiyorsam hala stim türbini kullanıyor. Ayrıca uçak gemisi alınca dünya güllük gülistanlık olmuyor. Şu anda donanmanın çeyreği diyebileceğimiz bir kuvveti bu uçak gemisi ile dolaştırmak lazım.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 3 sa.
    Ülke ülkelikten çıktı çoktan bunlara inananlar var hala.Yok şunu yaptık yok bunu yaptık he he yaptınız..:XD Tamamen fason üretim ile 3.dünya ülkelerine sözde teknoloji satıyorlar :)))))))))))
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    merfarukkk (Ömer Faruk Balcı) 3 sa.
    Abd nin uçak gemilerinde mini nükleer reaktör var 25 yıl karaya demir atmadan sürekli olarak suda gezebiliyor onun teknolojisi eski bi bölüm bilgi ve tecrübe istiyor en başta da sağlam maddi kaynak öyle toplanılan vergilerle uçak gemisi yapılamaz.
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    Portraitclub 5 sa.
    Bunlar güzel de esas gerçek bir uçak gemisi yapma zamanı geldi caydırıcı güç uçak gemilerinde bir donanmayı güçlü gösterenlerde uçak gemileri.
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    sounderland 3 sa. Portraitclub
    Uçak gemisi üretmek epey maliyetli, onu yüzdürmek ve faal halde tutmak da maliyetli..
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