Panasonic’ten gürültü engellemeli kulaklık

Panasonic AZ40M2 özellikleri ve fiyatı
Panasonic AZ40M2 tam kablosuz kulaklık modeli 6mm sürücü barındırıyor. Gövde içerisindeki akustik kontrol odası daha verimli bir ses için hava akışını optimize ediyor. Kablosuz Hi-Res ve LDAC teknolojileri de geniş bir dinamik aralık sağlıyor.
Çift MEMS mikrofon ile sesinizi izole eden ve geldiği yönü algılayabilen kulaklık ayrıca kullanıcıya özel gürültü engelleme profilleri oluşturabiliyor. Uygulama hassas bir şekilde kulaklıkların pozisyonunu bulabiliyor.
Aynı anda 3 cihaza bağlanabilen ve anlık olarak geçiş yapabilen kulaklığın dış kısmı da dokunmatik. ANC kapalı olarak tek şarjda 24 saate kadar kullanılabiliyor. Panasonic AZ40M2 tam kablosuz kulaklık modeli 139$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)