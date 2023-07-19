Panasonic’ten gürültü engellemeli kulaklık

Ses ürünleri pazarında Technics markasıyla faaliyet gösteren Panasonic, son dönemin popüler gürültü engellemeli tam kablosuz kulaklık trendine katılıyor. Panasonic AZ40M2 tam kablosuz kulaklık modeli iddialı özelliklere sahip.

Panasonic AZ40M2 özellikleri ve fiyatı

Panasonic AZ40M2 tam kablosuz kulaklık modeli 6mm sürücü barındırıyor. Gövde içerisindeki akustik kontrol odası daha verimli bir ses için hava akışını optimize ediyor. Kablosuz Hi-Res ve LDAC teknolojileri de geniş bir dinamik aralık sağlıyor.

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Çift MEMS mikrofon ile sesinizi izole eden ve geldiği yönü algılayabilen kulaklık ayrıca kullanıcıya özel gürültü engelleme profilleri oluşturabiliyor. Uygulama hassas bir şekilde kulaklıkların pozisyonunu bulabiliyor.

Aynı anda 3 cihaza bağlanabilen ve anlık olarak geçiş yapabilen kulaklığın dış kısmı da dokunmatik. ANC kapalı olarak tek şarjda 24 saate kadar kullanılabiliyor. Panasonic AZ40M2 tam kablosuz kulaklık modeli 139$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.

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Panasonic AZ40M2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı