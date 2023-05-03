Panasonic iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu

Tam Boyutta Gör Tam kablosuz kulaklık pazarında söz sahibi olmak isteyen Panasonic, orta ve üst seviyeye yönelik olarak iki yeni model duyurdu. RZ-B310W ve RZ-B110W fiyatına göre en tatmin edici özellikleri sunmaya çalışıyor.

Panasonic RZ-B310W ve RZ-B110W

Panasonic RZ-B310W kulaklık modeli 10mm sürücüler barındırıyor. 6 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık, kutusu ile 20 saate çıkabiliyor. XBS teknolojisi ile basslar güçlenirken Bluetooth 5.3 ile de birden fazla cihaza aynı anda bağlanabiliyor.

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Aktif gürültü engelleme kullanıcıya rahatlık sağlarken ortam modu da isteğe bağlı devreye giriyor. IPX4 ile terlemelere dayanıklı olan ürün dokunmatik yüzeye sahip. Panasonic RZ-B310W modeli 99$ olarak satılıyor.

Panasonic RZ-B110W yine benzer sürücü ve ses teknolojileri ile geliyor. ANC olmadığı için kutusu ile 26 saate kadar kullanım süresi kazanabiliyor. Panasonic RZ-B110W modeli de 59$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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Panasonic RZ-B310W tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı