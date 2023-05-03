Panasonic iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu

Panasonic RZ-B310W ve RZ-B110W
Panasonic RZ-B310W kulaklık modeli 10mm sürücüler barındırıyor. 6 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık, kutusu ile 20 saate çıkabiliyor. XBS teknolojisi ile basslar güçlenirken Bluetooth 5.3 ile de birden fazla cihaza aynı anda bağlanabiliyor.
Aktif gürültü engelleme kullanıcıya rahatlık sağlarken ortam modu da isteğe bağlı devreye giriyor. IPX4 ile terlemelere dayanıklı olan ürün dokunmatik yüzeye sahip. Panasonic RZ-B310W modeli 99$ olarak satılıyor.
Panasonic RZ-B110W yine benzer sürücü ve ses teknolojileri ile geliyor. ANC olmadığı için kutusu ile 26 saate kadar kullanım süresi kazanabiliyor. Panasonic RZ-B110W modeli de 59$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah