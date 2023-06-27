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    Şifrelerinizi bu cihazda saklayabilirsiniz

    PasswordPocket adıyla geliştirilen cihaz şifreleriniz için güvenli bir kasa görevi görüyor ve çevrim dışı olarak yanınızda taşıyabiliyor, üçüncü taraf erişimlerden korunabiliyorsunuz.
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    PasswordPocket
    İnternet dünyasının giderek çok daha tehlikeli hale geldiği bu dönemde şifrelerin güvenliği de önemli hale geldi. Genel olarak şifreleri saklamak için Google ve Apple gibi devlerin yanında üçüncü taraf uygulamalar da mevcut. Bunun yanında soğuk kripto cüzdanlardan esinlenen kasalar da var.

    PasswordPocket özellikleri ve fiyatı

    PasswordPocket adıyla geliştirilen saklama kasası Bluetooth 4.2 üzerinden cihazlarınıza bağlanıyor. Uygulaması üzerinden şifrelerinizi aktardıktan sonra bağlantıyı kopararak artık yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Üstelik internet gerektirmediği için kopma derdi de olmuyor.

    Cihaz 1000 şifreye kadar saklayabiliyor. Eşleme yaptıktan sonra üzerindeki tuşa basarak otomatik şifrelerinizi sitelerde kullanabiliyorsunuz. Olta web sitelerini de algılayabilen cihaz ayrıca diğer hassas verilerinizi de saklayabiliyor.

    PasswordPocket kasası Kickstarter üzerinde kat kat fazla bağış toplamayı başardı. En az 43$ bağış isteyen cihaz piyasaya çıktığında 79$ olacak. Herhangi bir engel olmazsa cihazın sevkiyatları Eylül ayında başlayacak.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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    köfteci yusuf neden ucuz redmi note 12 pro imei atılıyor mu tefal mi philips mi elektrikli kombi ne kadar yakar ferrucci mi daniel klein mi

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