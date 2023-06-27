Şifrelerinizi bu cihazda saklayabilirsiniz

PasswordPocket özellikleri ve fiyatı
PasswordPocket adıyla geliştirilen saklama kasası Bluetooth 4.2 üzerinden cihazlarınıza bağlanıyor. Uygulaması üzerinden şifrelerinizi aktardıktan sonra bağlantıyı kopararak artık yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Üstelik internet gerektirmediği için kopma derdi de olmuyor.
Cihaz 1000 şifreye kadar saklayabiliyor. Eşleme yaptıktan sonra üzerindeki tuşa basarak otomatik şifrelerinizi sitelerde kullanabiliyorsunuz. Olta web sitelerini de algılayabilen cihaz ayrıca diğer hassas verilerinizi de saklayabiliyor.
PasswordPocket kasası Kickstarter üzerinde kat kat fazla bağış toplamayı başardı. En az 43$ bağış isteyen cihaz piyasaya çıktığında 79$ olacak. Herhangi bir engel olmazsa cihazın sevkiyatları Eylül ayında başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D