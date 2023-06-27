Şifrelerinizi bu cihazda saklayabilirsiniz

İnternet dünyasının giderek çok daha tehlikeli hale geldiği bu dönemde şifrelerin güvenliği de önemli hale geldi. Genel olarak şifreleri saklamak için Google ve Apple gibi devlerin yanında üçüncü taraf uygulamalar da mevcut. Bunun yanında soğuk kripto cüzdanlardan esinlenen kasalar da var.

PasswordPocket özellikleri ve fiyatı

PasswordPocket adıyla geliştirilen saklama kasası Bluetooth 4.2 üzerinden cihazlarınıza bağlanıyor. Uygulaması üzerinden şifrelerinizi aktardıktan sonra bağlantıyı kopararak artık yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Üstelik internet gerektirmediği için kopma derdi de olmuyor.

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Cihaz 1000 şifreye kadar saklayabiliyor. Eşleme yaptıktan sonra üzerindeki tuşa basarak otomatik şifrelerinizi sitelerde kullanabiliyorsunuz. Olta web sitelerini de algılayabilen cihaz ayrıca diğer hassas verilerinizi de saklayabiliyor.

PasswordPocket kasası Kickstarter üzerinde kat kat fazla bağış toplamayı başardı. En az 43$ bağış isteyen cihaz piyasaya çıktığında 79$ olacak. Herhangi bir engel olmazsa cihazın sevkiyatları Eylül ayında başlayacak.

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