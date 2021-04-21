PayPal’ın mobil ödeme hizmeti Venmo’dan kripto para hamlesi

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PayPay Holdings Inc. tarafından yapılan açıklamayla, 70 milyondan fazla kullanıcısı bulunan mobil ödeme hizmeti uygulaması Venmo’nun kripto para alım satım hizmeti sunacağı duyuruldu.

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Venmo müşterilerine 4 tür kripto para birimi seçeneği sunuyor. Bu seçenekler Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Bitcoin Cash (BCH). İşlem yapan müşteriler Venmo feed aracılığı ile arkadaşları ile paylaşımda bulunabilir, sıkça sorulan sorulara cevap bulabilir, kılavuzları inceleyerek bilgi edinebilirler.

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Crypto on Venmo lansmanında şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Darrell Esch, söz konusu gelişmeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Crypto on Venmo, Venmo topluluğunun kripto dünyasını keşfetmeye başlamasının yeni bir yoludur. Kripto para birimi yolculuğunuzun neresinde olursanız olun, Crypto on Venmo topluluğumuzun kripto para birimlerini güvenilir bir platformda ve doğrudan bildikleri ve sevdikleri uygulamada öğrenmesine ve keşfetmesine yardımcı olacaktır. Amacımız müşterilerimize kolay kripto para satın alma ve satma sürecini basitleştiren ve tüketicilerin sahip olabileceği bazı genel soruları ve yanlış anlamaları açığa çıkaran bir platform oluşturmak.”

Ek olarak Venmo üzerinden kripto para işlemi yapmak için gereken minimum işlem tutarının 1 dolar olduğunu da belirtelim.

https://www.reuters.com/technology/paypals-venmo-launches-crypto-buying-selling-2021-04-20/

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