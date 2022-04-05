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    Pekin Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi

    21 Nisan'da kapılarını açması beklenen Pekin Otomobil Fuarı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Fuar için belirlenecek yeni tarihler daha sonra açıklanacak.
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    Pekin Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi
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    Pekin Otomobil Fuarı'nın koronavirüs nedeniyle iptal edilebileceği konuşuluyordu. Söylentiler resmen doğrulandı ve 21 Nisan'da açılması beklenen fuar Covid 19 yayılma riski nedeniyle süresiz olarak ertelendi. Yeni tarih henüz netleşmiş değil.

    Şangay'da vaka sayıları artınca sıkı bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Tesla fabrikası da dahil olmak üzere bölgedeki birçok işletme çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Pekin Otomobil Fuarı'nın 21 Nisan'da kapılarını açması ve 30 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyordu.

    Pekin Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi
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    Çin'de sıkı önlemler alındı

    Organizatörler etkinliğin tamamen iptal edilmesin söz konusu olmadığını ancak yeni tarihlerin henüz belirlenmediğini söylüyorlar. Çin'de Mart ayının başından bu yana vakalarda keskin bir artış kaydedilirken birkaç şehir karantina altına alındı.

    Pekin Otomobil Fuarı uzun yıllardır en önemli dünya prömiyerlerinin yapıldığı bir mekan olmuştur. Bu yıl Mercedes-Benz, EQS elektrikli crossover modelini, BMW ise yeni nesil 7 serisi sedanını Pekin'de sergilemeye hazırlanıyordu.

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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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