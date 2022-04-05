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Pekin Otomobil Fuarı'nın koronavirüs nedeniyle iptal edilebileceği konuşuluyordu. Söylentiler resmen doğrulandı ve 21 Nisan'da açılması beklenen fuar Covid 19 yayılma riski nedeniyle süresiz olarak ertelendi. Yeni tarih henüz netleşmiş değil.

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Şangay'da vaka sayıları artınca sıkı bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Tesla fabrikası da dahil olmak üzere bölgedeki birçok işletme çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Pekin Otomobil Fuarı'nın 21 Nisan'da kapılarını açması ve 30 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyordu.

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Çin'de sıkı önlemler alındı

Organizatörler etkinliğin tamamen iptal edilmesin söz konusu olmadığını ancak yeni tarihlerin henüz belirlenmediğini söylüyorlar. Çin'de Mart ayının başından bu yana vakalarda keskin bir artış kaydedilirken birkaç şehir karantina altına alındı.

Pekin Otomobil Fuarı uzun yıllardır en önemli dünya prömiyerlerinin yapıldığı bir mekan olmuştur. Bu yıl Mercedes-Benz, EQS elektrikli crossover modelini, BMW ise yeni nesil 7 serisi sedanını Pekin'de sergilemeye hazırlanıyordu.

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Pekin Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi