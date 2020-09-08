Pervane gibi dönebilen ikinci ekranıyla sıra dışı telefon LG WING yolda

LG haftasonu yaptığı basın açıklamasıyla, önümüzdeki hafta tanıtacak olduğu dönen akıllı telefonunun isminin LG WING olduğunu doğrulamıştı.

LG'nin yenilikte sınırları zorlamayı hedeflediği, şirketin kendi tabiri ile "mobil ürünlerle etkileşime girmenin yepyeni yöntemlerinin keşfedileceği" ürün grubu Explorer Project'in bir parçası olan bu model, bugüne dek piyasaya sunulmuş olan en sıradışı akıllı modellerinden bir tanesi olacak.

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Cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak, modelde üst üste yerleştirilmiş olan eş boyutlu iki farklı ekran yer alıyor ve aşağıdaki ekran sabit dururken, yukarıda yer alan pervane gibi dönebiliyor. Yukarıdaki ekran döndürülmediğinde cihaz standart bir akıllı telefon gibi gözüküyor, yana doğru itildiği anda ise iç ekran ortaya çıkıyor.

Cihazda iki ekranın birbirine monte edilmiş olduğu alan tamamen kullanım dışı bırakılmış durumda, bu yüzden de iç ekranın kullanılabilen kısmı dıştakinin neredeyse yarı boyutunda.

Küçük ekranın ana ekranda başka bir şeyi takip ederken bir yandan bildirimleri kontrol edebilmeyi sağlayacak veyahut ek klavye olarak kullanılabilecek yardımcı bir ekran olduğu düşünülebilir.

Bu tasarıma BlackBerry Priv, Samsung CorbyPro gibi 2000'li yılların başında popüler olan cihazlarda kullanılan kızaklı klavye mekanizmalarının çok daha komplike hale getirilmiş versiyonu diyebiliriz.

14 Eylül'de resmi olarak tanıtılacak olan bu sıradışı cihazın 1.000 doların yukarısında bir fiyat etiketi ile geleceği düşünülüyor.



https://pocketnow.com/lg-wing-confirmed-to-be-the-official-name-of-the-upcoming-rotating-smartphone

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