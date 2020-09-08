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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pervane gibi dönebilen ikinci ekranıyla sıra dışı telefon LG WING yolda

    LG ekranlarından bir tanesi pervane gibi dönebilen çift ekranlı akıllı telefonunun isminin LG WING olduğunu ve 14 Eylül'de resmi olarak tanıtılacağını doğruladı.
    2 gün
    4,2b
    1
    16
    Cep Telefonları
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Pervane gibi dönebilen ikinci ekranıyla sıra dışı telefon LG WING yolda

    LG haftasonu yaptığı basın açıklamasıyla, önümüzdeki hafta tanıtacak olduğu dönen akıllı telefonunun isminin LG WING olduğunu doğrulamıştı.

    LG'nin yenilikte sınırları zorlamayı hedeflediği, şirketin kendi tabiri ile "mobil ürünlerle etkileşime girmenin yepyeni yöntemlerinin keşfedileceği" ürün grubu Explorer Project'in bir parçası olan bu model, bugüne dek piyasaya sunulmuş olan en sıradışı akıllı modellerinden bir tanesi olacak.

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    Cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak, modelde üst üste yerleştirilmiş olan eş boyutlu iki farklı ekran yer alıyor ve aşağıdaki ekran sabit dururken, yukarıda yer alan pervane gibi dönebiliyor. Yukarıdaki ekran döndürülmediğinde cihaz standart bir akıllı telefon gibi gözüküyor, yana doğru itildiği anda ise iç ekran ortaya çıkıyor.

    Cihazda iki ekranın birbirine monte edilmiş olduğu alan tamamen kullanım dışı bırakılmış durumda, bu yüzden de iç ekranın kullanılabilen kısmı dıştakinin neredeyse yarı boyutunda. 

    Küçük ekranın ana ekranda başka bir şeyi takip ederken bir yandan bildirimleri kontrol edebilmeyi sağlayacak veyahut ek klavye olarak kullanılabilecek yardımcı bir ekran olduğu düşünülebilir.

    Bu tasarıma BlackBerry Priv, Samsung CorbyPro gibi 2000'li yılların başında popüler olan cihazlarda kullanılan kızaklı klavye mekanizmalarının çok daha komplike hale getirilmiş versiyonu diyebiliriz.

    14 Eylül'de resmi olarak tanıtılacak olan bu sıradışı cihazın 1.000 doların yukarısında bir fiyat etiketi ile geleceği düşünülüyor.
     



    https://pocketnow.com/lg-wing-confirmed-to-be-the-official-name-of-the-upcoming-rotating-smartphone Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    barabarabarbara 2 gün en beğenilen
    kimse demedi mi aga biz napıyoz diye
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 gün
    araya giren kum tanesi ekranı boydan boya çizdi !

    şimdi ne halt yiyeceksin !?
    Yanıtla +8
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    M.C.B (m.cb ) 2 gün
    Hayatimda gördüğüm en sacma sey telefonu yan cevir daha ergonomik olur.Ne yapacaklarini sasirmislar
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    brk6152 23 sa.
    Bok gibi tasarım
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 gün
    havalanır bile bu.
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    tolgakutukcu (Tolga Kütükçü) 2 gün
    Ben beğendim. Telefonu dik tutup yatay video çekme, yatay ekran uygulamada dikey klavyeyi rahat rahat kullanma gibi artıları var.
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    Ati_styl (Alaaddin Ataman) 2 gün
    Lg bu tasarimiyla ekrandaki kamera centigini alt ekrana alarak saklamis. Centik sevmeyen simetri hastalari icin basta iyi gorunuyor. Bu telefondan satis rekorlari bekledikleri asikar.

    Yinede dunyada bu telefona sahip olup farkli olmak isteyen Z kusaginin ailesinin parasina cokmekte olabilir amaclari.
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    A.R.E.S. (Semih Canpolat) 2 gün
    Sadece ben mi beğendim bunu 😅
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    Ucan Hollandalı 2 gün
    Boş isten başka bişey degil
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    snomask (Adı Soyadı) 2 gün
    Yeni CEO’nun da fazla ömrü yok anlaşılan
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    NEPENTHEnd (Mustafa Eren Köse) 2 gün
    dönüşü olmadı bu ne
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    ozansirinn ( ozan1989) 2 gün
    Yaptık oldu satış yok
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 gün
    Bu adamların argesi seçmece elemanlar ilemi dolu
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    4206 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    lg, lg wing ve
    7 etiket daha wing çift ekranlı telefon kızaklı telefon dönen ekran çift ekran tanıtım tarihi Mobil Teknolojiler
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