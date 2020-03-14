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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pixel 4A rapora göre UFS 2.1 depolamayla gelecek

    Google'ın orta seviye akıllı telefonu Pixel 3A'ya kıyasla bu yılın modeli Pixel 4A, çok daha yüksek hızlı depolamma birimiyle gelecek. UFS 2.1 depolama, eMMC'ye kıyasla 3 kattan fazla hızlı.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Pixel 4A rapora göre UFS 2.1 depolamayla gelecek
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    Bu haftanın başından itibaren Google Pixel 4A ile ilgili bilgi edinmeye devam ediyoruz. YouTube kanalı TechnoLike Plus tarafından yayınlanan videolarda cihazın tasarımı ortaya çıkarken XDA Developers’dan gelen bir makalede cihazın önyükleyicisinden ekran görüntüsü paylaşıldı.

    Ekran görüntüsünden elde edilen bilgiler arasında en çok dikkat çekeni cihazın UFS 2.1 depolama birimiyle gelecek oluşu. Şu aralar tanıtılan en üst seviye akıllı telefonlar, Galaxy S20 gibi, UFS 3.0 flaş depolama ile geliyor. UFS 2.1 ise Pixel 3A’ya kıyasla büyük bir sıçrama olacak. eMMC depolama birimiyle gelen Pixel 3A, en iyi durumda 250 MB/s hız sunarken UFS 2.1 ise 850 MB/s hızlarına ulaşabiliyor. Yeni birim sayesinde uygulama yüklemeleri ve animasyonları çok daha hızlı olacak.

    Ayrıca Bkz. "Pixel 5, amiral gemisi sınıfında olmayabilir"

    Google Pixel 4A’nın ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. Firmanın geçen yıl Pixel 3A’yı tanıttığı etkinlik, koronavirüs sebebiyle iptal edilmişti. 



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