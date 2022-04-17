Pixel 7’nin kamerası, Pixel 6 üzerine yalnızca sınırlı iyileştirmeler sunacak

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Pixel serisi ile akıllı telefonların kamerasında çıtayı iyice yükselten Google, kamera performansında yazılımın önemini ortaya koymuştu. Pixel 2 sonrası Pixel 5’e kadar aynı kamera donanımını kullanan Google, kamera iyileştirmelerini yazılım üzerinde yapmıştı. Buna rağmen her sene yüksek sıralara oynayan Pixel cihazları, Pixel 6 ile sonunda yeni bir sensöre geçmişti. Oldukça beğenilen Pixel 6 kamerası, görünüşe göre Pixel 7’de devam edecek.

91mobiles’tan Yogesh Brar, Google’ın Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’da Pixel 6 serisindeki sensörleri göreceğimizi belirtti. Google, daha önce de yaptığı gibi sensör optimizasyonu ve yazılım geliştirmeleri ile kamera performansını arttıracak. Kameraları ile oldukça beğenilen Pixel serisi, büyük ihtimalle bir süre daha donanım güncellemesi almayacaktır.

Google Pixel 6a, daha fazla ülkede satışa çıkabilir 10 sa. önce eklendi

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Pixel 7, Pixel 6 ile aynı kamera sistemine sahip olabilir