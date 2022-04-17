Pixel 7’nin kamerası, Pixel 6 üzerine yalnızca sınırlı iyileştirmeler sunacak

Pixel serisi ile akıllı telefonların kamerasında çıtayı iyice yükselten Google, kamera performansında yazılımın önemini ortaya koymuştu. Pixel 2 sonrası Pixel 5’e kadar aynı kamera donanımını kullanan Google, kamera iyileştirmelerini yazılım üzerinde yapmıştı. Buna rağmen her sene yüksek sıralara oynayan Pixel cihazları, Pixel 6 ile sonunda yeni bir sensöre geçmişti. Oldukça beğenilen Pixel 6 kamerası, görünüşe göre Pixel 7’de devam edecek.
91mobiles’tan Yogesh Brar, Google’ın Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’da Pixel 6 serisindeki sensörleri göreceğimizi belirtti. Google, daha önce de yaptığı gibi sensör optimizasyonu ve yazılım geliştirmeleri ile kamera performansını arttıracak. Kameraları ile oldukça beğenilen Pixel serisi, büyük ihtimalle bir süre daha donanım güncellemesi almayacaktır.Kaynakça https://twitter.com/heyitsyogesh/status/1514470000521744389 https://www.androidauthority.com/google-pixel-7-camera-3153755/ https://hd2.tudocdn.net/1024374?w=824&h=494 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler