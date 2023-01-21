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    Google Pixel 7 serisine için çift eSIM desteği geldi

    Google’ın sevilen akıllı telefon serisi Pixel 7, yeni bir özelliğe kavuştu. Firmanın Android 13 QPR2 Beta 2 güncellemesi, cihazlara çift eSIM desteğini getirdi.
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    Pixel 7 serisi için çift eSIM özelliği aktifleştirildi Tam Boyutta Gör
    Google’ın güncel amiral gemi telefonlarından olan Pixel 7 ve Pixel 7 Pro için yayınlanan yeni güncelleme, cihazlara çift eSIM desteği getiriyor.

    Mart ayında tüm kullanıcılar için yayınlanabilir

    Fiziksel SIM ve eSIM kombinasyonu ile Pixel cihazlarında uzun yıllardır çift SIM kart desteği sunan Google, fiziksel SIM olmadan da çift SIM desteği sunmaya başladı. Pixel cihazları için yayınlanan Android 13 QPR2 Beta 2 güncellemesi, Pixel 7 cihazlarına çift eSIM özelliğini getirdi. Bu özelliğin Mart 2023’te yayınlanacak ‘’Pixel Feature Drop’’ güncellemesi ile genel kullanıcıya da yayınlanması bekleniyor. Google, çift eSIM desteği sunmaya başlasa da muhtemelen cihazların çift eSIM + fiziksel SIM kombinasyonu ile üç SIM kullanmasına izin vermeyecektir. 

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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