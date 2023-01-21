Google Pixel 7 serisine için çift eSIM desteği geldi

Tam Boyutta Gör Google’ın güncel amiral gemi telefonlarından olan Pixel 7 ve Pixel 7 Pro için yayınlanan yeni güncelleme, cihazlara çift eSIM desteği getiriyor.

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Mart ayında tüm kullanıcılar için yayınlanabilir

Fiziksel SIM ve eSIM kombinasyonu ile Pixel cihazlarında uzun yıllardır çift SIM kart desteği sunan Google, fiziksel SIM olmadan da çift SIM desteği sunmaya başladı. Pixel cihazları için yayınlanan Android 13 QPR2 Beta 2 güncellemesi, Pixel 7 cihazlarına çift eSIM özelliğini getirdi. Bu özelliğin Mart 2023’te yayınlanacak ‘’Pixel Feature Drop’’ güncellemesi ile genel kullanıcıya da yayınlanması bekleniyor. Google, çift eSIM desteği sunmaya başlasa da muhtemelen cihazların çift eSIM + fiziksel SIM kombinasyonu ile üç SIM kullanmasına izin vermeyecektir.

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Pixel 7 serisi için çift eSIM özelliği aktifleştirildi