Pixel 8 serisinin renk seçenekleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Android deneyimini güçlendirmek için tasarlanan ve birçok kişi tarafından dünyanın en zeki akıllı telefon serisi olarak adlandırılan Google Pixel, yakında yeni üyelerine kavuşacak. Yıl bitmeden satışa çıkması beklenen Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun renk seçenekleri ortaya çıktı.

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Pixel 8 ve Pixel 8 Pro 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak

Google Tensor’den güç alan Pixel 6 serisi ile özel bir tasarım anlayışına geçen seri, geçtiğimiz yıl da bu tasarım anlayışına sahip olmuştu. Aynı tasarım anlayışını devam ettirmesi beklenen Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’dan yeni detaylar geldi. Rapora göre Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Pixel 8’in sunacağı renk seçenekleri Licorice (Meyan kökü), Peony (Şakayık) ve Haze (Pus) olurken Pixel 8 Pro’nun sunacağı renkler Licorice, Sky (Gökyüzü) ve Porcelain (Porselen) olacak. Cihazların render görüntüleri henüz mevcut değil ancak önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacaktır.

Renk seçeneklerinin yanında Pixel 8 serisinin depolama seçenekleri de ortaya çıktı. Bu rapora göre Google, standart Pixel 8’i 128 ve 256GB depolama seçenekleri ile satışa sunacak. Pixel 8 Pro modelleri ise 128, 256 ve 512GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Her iki cihazın da ekim ayında Pixel Watch 2 ile birlikte satışa çıkması bekleniyor.



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