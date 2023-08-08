Pixel 8 serisinin renk seçenekleri belli oldu

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak
Google Tensor’den güç alan Pixel 6 serisi ile özel bir tasarım anlayışına geçen seri, geçtiğimiz yıl da bu tasarım anlayışına sahip olmuştu. Aynı tasarım anlayışını devam ettirmesi beklenen Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’dan yeni detaylar geldi. Rapora göre Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Pixel 8’in sunacağı renk seçenekleri Licorice (Meyan kökü), Peony (Şakayık) ve Haze (Pus) olurken Pixel 8 Pro’nun sunacağı renkler Licorice, Sky (Gökyüzü) ve Porcelain (Porselen) olacak. Cihazların render görüntüleri henüz mevcut değil ancak önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacaktır.
Renk seçeneklerinin yanında Pixel 8 serisinin depolama seçenekleri de ortaya çıktı. Bu rapora göre Google, standart Pixel 8’i 128 ve 256GB depolama seçenekleri ile satışa sunacak. Pixel 8 Pro modelleri ise 128, 256 ve 512GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Her iki cihazın da ekim ayında Pixel Watch 2 ile birlikte satışa çıkması bekleniyor.
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