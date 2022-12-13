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    Pixel telefonlar için Android 13 QPR2 Beta 1 güncellemesi başladı: İşte yenilikler

    Yazılım devi Google, Android 13 QPR2 Beta 1 güncellemesinin Pixel cihaz kullanıcıları için erişime açıldığını duyurdu. İşte yeni güncelleme ile sunulan yenilikler.
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    Pixel telefonlar için Android 13 QPR2 Beta 1 güncellemesi başladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta paylaşılan Feature Drop güncellemesi kapsamında Pixel cihazlara yeni özellikler ve iyileştirmeler getiren Google, şimdi de uyumlu cihazlar için ilk Android 13 QPR2 Beta 1 (Üç Aylık Platform Sürümü) güncellemesini göndermeye başladı. Yeni sürüm, yepyeni platform iyileştirmelerine ek olarak Aralık 2022 güvenlik yamasını içeriyor. 

    Android 13 QPR2 Beta 1 neler sunuyor?

    Mishaal Rahman tarafından bildirilenlere göre yeni sürüm, Pixel cihazlara hem arayüz hem de işlevsellik konusunda yeni özellikler kazandırıyor. Bununla birlikte Google'ın Beta programına kayıt olan kullanıcılar, değişiklikler herkese açık hale gelmeden önce desteklenen cihazlarda yeni sürümü test edebilecekler. Güncellemeyle uyumlu cihazlar arasında Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5G ve Pixel 6 yer alıyor.

    İşte yeni güncelleme ile sunulan tüm yenilikler:

    • Masaüstü modunda iyileştirilmiş pencere seçenekleri:  Masaüstü modu etkinleştirildiğinde, serbest biçimli pencereler sürüklemeyi, geri gitmeyi, ayrılmayı veya tam ekrana genişletmek (masaüstü modundan çıkmak), bölünmüş ekrana girmek vb. için bir araç çubuğu açmayı kolaylaştıran kayan bir başlık çubuğu ile geliyor.
    • Bildirimler panelinde daha büyük saat:  Bildirim paneli tamamen aşağı kaydırıldığında, sol üst köşedeki saatin boyutu büyütüldü ve saatin altına tarih eklendi.
    • 1080p ekran çözünürlüğü seçeneği: Pixel 6 Pro'nun ekran sürücüsü, kullanıcıların tıpkı Pixel 7 Pro'da olduğu gibi 1080p ekran çözünürlüğü seçebilmelerini sağlayacak şekilde değiştirildi.
    • Health Connect Uygulaması:  Health Connect, Google'ın QPR2 güncellemesi sayesinde artık en azından Pixel sahipleri için çok daha erişilebilir, artık indirilmek yerine güncellenmesi gereken bir uygulama olarak geliyor.
    • Desteklenen Pixel cihazlarda uzamsal ses yeniden etkinleştirildi:  Google, (Pixel 6, 6 Pro, 7 ve 7 Pro) cihazlarda uzamsal sesi yeniden etkinleştirdi. Ek olarak Google, bu özelliği Ocak 2023'e kadar ertelemeyi planlıyor.
    • Albüm resimlerinde görsel değişiklik:  Medya oynatıcıdaki albüm kapağında kısa bir süre sonra sis benzeri bir efekt görünecek.
    • Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): BT A2DP üzerinden Opus ses kodeği desteği, en azından Pixel 7 Pro’da QPR2 Beta 1’de açıldı.
    • Uyarlanabilir uyarı titreşimi:  Yeni "uyarlanabilir uyarı titreşimi" özelliği sayesinde, telefon hareketsizken ve ekran yukarı bakarken titreşimin gücü azaltılacak. (Şu an gizlenmiş durumda)
    • Ayrı zil sesi ve bildirim ses düzeyleri:  Google, Android 13 QPR2'de bildirim ve zil ses düzeylerini ayıran bir seçenek deniyor. 
    • Yalnızca ekran açıkken kilidi aç: Yeni özellik, cihazların ekranı açık olduğunda parmak izi tarayıcılarda istenmeyen kilit açma işlemlerini azaltacak.

    Yeni güncellemeye doğrudan ulaşmak isteyen kullanıcılar görüntü dosyalarına veya OTA'lara doğrudan Google'ın indirme sayfasından ulaşabilirler. 

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    PERİSKOP 3 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

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    Ekrem71.5 3 saat önce

    ow ye

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    ugah6aiw 7 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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