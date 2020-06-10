PlayStation 5 arayüzü, Sony'nin yeni patentinde 'kısmen' ortaya çıktı

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Sony'nin bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı PlayStation 5'ten yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Konsolun sistem menüsüne ait kabataslak bir görüntü bugün ilk kez ortaya çıktı. Sony tarafından ABD Patent ve Marka Ofisi'ne yapılan resmi başvuruda aşağıdaki görüntüye yer verilmiş:

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TheGamePost tarafından ortaya çıkarılan patent başvurusu aslında 2017 yılında yapılmış; ancak söz konusu belgelerin ilk kez henüz geçtiğimiz günlerde halka açık bir şekilde yayınlandığı belirtiliyor.

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Patent başvurusunda, yeni sistem arayüzünün yapay zeka yardımıyla oyunculara dinamik bir menü sunacağı belirtiliyor. Konsol, belli oyunlardaki performansınızı analiz ederek buna göre istatistikler ve bazı tavsiyeler verecek. Böylece oyunlardaki yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olacak.

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PS5'in oyuncu davranışlarını oyunun belli kısımlarına göre analiz edeceği belirtiliyor. Örneğin zor bir bölümdesiniz ve çok fazla öldünüz, konsol bu durumu tespit edip size özel tavsiyeler çıkarabilecek. Bunları sistem menüsünde görebileceksiniz. Ayrıca yine sistem menüsünde, oynadığınız son oyunlardan alınan küçük video kliplerinin de yer alacağı belirtiliyor

Geçtiğimiz yıl WIRED dergisine konuşan PlayStation mimari lideri Mark Cerny, PS5'in her şeyiyle yeniden tasarlanmış bir arayüze sahip olacağını belirtmişti. Yukarıdaki görüntüler üç yıllık olduğu için muhtemelen nihai tasarımı pek de iyi temsil etmiyor.

Sony'nin büyük PlayStation 5 yarın (Perşembe) TSİ 23.00'da gerçekleşecek.

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