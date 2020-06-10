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    PlayStation 5 arayüzü, Sony'nin yeni patentinde 'kısmen' ortaya çıktı

    PlayStation 5'in arayüzünden kabataslak bir görüntü ortaya çıktı. Sony'nin patent başvurusundan alınan görüntüler aşağıda.
    4 sa.
    3,1b
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    10
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation 5 arayüzü, Sony'nin yeni patentinde 'kısmen' ortaya çıktı
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    Sony'nin bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı PlayStation 5'ten yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Konsolun sistem menüsüne ait kabataslak bir görüntü bugün ilk kez ortaya çıktı. Sony tarafından ABD Patent ve Marka Ofisi'ne yapılan resmi başvuruda aşağıdaki görüntüye yer verilmiş:

    PlayStation 5 arayüzü, Sony'nin yeni patentinde 'kısmen' ortaya çıktı
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    TheGamePost tarafından ortaya çıkarılan patent başvurusu aslında 2017 yılında yapılmış; ancak söz konusu belgelerin ilk kez henüz geçtiğimiz günlerde halka açık bir şekilde yayınlandığı belirtiliyor.

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    Patent başvurusunda, yeni sistem arayüzünün yapay zeka yardımıyla oyunculara dinamik bir menü sunacağı belirtiliyor. Konsol, belli oyunlardaki performansınızı analiz ederek buna göre istatistikler ve bazı tavsiyeler verecek. Böylece oyunlardaki yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olacak.

    PlayStation 5 arayüzü, Sony'nin yeni patentinde 'kısmen' ortaya çıktı
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    PS5'in oyuncu davranışlarını oyunun belli kısımlarına göre analiz edeceği belirtiliyor. Örneğin zor bir bölümdesiniz ve çok fazla öldünüz, konsol bu durumu tespit edip size özel tavsiyeler çıkarabilecek. Bunları sistem menüsünde görebileceksiniz. Ayrıca yine sistem menüsünde, oynadığınız son oyunlardan alınan küçük video kliplerinin de yer alacağı belirtiliyor

    Geçtiğimiz yıl WIRED dergisine konuşan PlayStation mimari lideri Mark Cerny, PS5'in her şeyiyle yeniden tasarlanmış bir arayüze sahip olacağını belirtmişti. Yukarıdaki görüntüler üç yıllık olduğu için muhtemelen nihai tasarımı pek de iyi temsil etmiyor.

    Sony'nin büyük PlayStation 5 yarın (Perşembe) TSİ 23.00'da gerçekleşecek. 



    Kaynakça https://www.gamesradar.com/uk/playstation-patent-offers-first-rough-look-at-the-ps5-menu/ https://www.videogameschronicle.com/news/ps5-system-menu/ https://www.thegamepost.com/2020/06/09/sony-patent-in-game-stats-hints-video-guides-consoles-ui/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 12 dk. yeni yorumcu
    Değişiklik şart arayüzde biraz farklılık olsa güzel olurdu playstation candır gelsin bakalım hangi yenilikler varmış görelim 😃
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    tugares (tugares ) 30 dk.
    Şunu artık adamakıllı yapın, Arayüzü hiç beğenmiyorum. Daha kullanışlı olması lazım. Tarayıcının çağ atlaması lazım. PS4 var ama XBOX a yavaştan gaz kesmiyor değilim. Exclusive oyun konsol sattırıyor ama Sony bazı konularda gereksiz ısrarı bırakmak için çalışmalı...
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    onurfredy (onur kuru) 2 sa.
    Ps3 gibi yapiyolar bence guzel degil suan ki iyi acik halde belki grid yapisi daha kolay erisilebilirlik saglar
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    Virinom (Süleyman Kenar) 36 dk. Celonfix
    Her değişim haberinin altında gözüm bu capsi arıyor. Olmayınca eksikliğini hissediyorum
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    gowlet (vahap aslan) 4 sa.
    Aynı arayüz sıktı artık be. Geri uyumluluğa kasmıyorsunuz bari arayüze kasın..
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    Rachsuchtig 3 sa. gowlet
    Arayüz çok önemli değil kullanışlı olsun yeter
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