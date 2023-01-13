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    PlayStation 5 bulut oyun güncellemesi alıyor

    PlayStation 5 kullanıcıları alacakları yeni güncelleme ile bulut altyapısı üzerinden oyun akışlarına kavuşacak. Elbette bu sadece Premium aboneler için geçerli. 
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    Stok sıkıntısını çözerek önümüzdeki dönemde satışlarını iyileştirme imkânına kavuşan PlayStation 5, alacağı yeni güncelleme ile Premium aboneleri memnun edecek bir yeniliği de beraberinde getirecek.

    PlayStation 5 bulut oyun dönemi başlıyor

    7.00 güncellemesi ile gelecek olan en dikkat çekici özellik oyunları oynamak için indirme gerekliliğinin ortadan kalkması. Project Cronus adıyla test edilen bu yeni özellik sayesinde oyunlar artık bulut altyapısı üzerinden oynanabilecek. Bu özellik sadece PlayStation Plus Premium abonelerine sunulacak.

    Diğer bir özellik ise Discord ile tam bir entegrasyonun gerçekleştirilmesi. Sony iki yıl önce Discord ile birlikte çalışmaya başlamış, geçen sene de küçük bir yatırım yapmıştı. 7.00 güncellemesi önümüzdeki hafta beta sürecine başlayacak ve 8 Mart tarihinde de son kullanıcıya sunulacak.

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