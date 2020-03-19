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    PlayStation 5'in geriye uyumluluk özelliğiyle ilgili ilginç açıklamalar

    PlayStation 5 geriye uyumluluk konusunda PlayStation 4 için %100 bir destek sunmuyor. Ayrıca PS2 ve PS3 oyunları da desteklenmeyecek.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    5,7b
    4
    40
    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation 5'in geriye uyumluluk özelliğiyle ilgili ilginç açıklamalar
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    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 bildiğiniz gibi geriye uyumluluk özelliğiyle piyasaya sürülecek. Ancak konsol geriye uyumluluk konusunda rakibi Xbox Series X'e göre biraz geride kalacak gibi görünüyor. Sony'nin açıklamalarına göre PlayStation 5 yalnızca PlayStation 4 oyunlarıyla geriye uyumlu olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı

    Geriye uyumluluk %100 değil

    Bugünkü konuşmasında konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan PlayStation mimari lideri Mark Cerny, PlayStation 4'ün en çok oynanan 100 oyununu PlayStation 5 üzerinde test ettiklerini ve bu oyunların neredeyse tamamının sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyledi. 

    Burada ilginç bir kısım da var: Cerny, geriye uyumluluk için her bir PS4 oyunun tek tek test edilmesi ve ayarlanması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla PS4 oyunlarının önemli bir kısmının PS5 üzerinde oynanamayacağı — en azından çıkış sürecinde — tahmin edebiliriz. Diğer taraftan Sony ise, test sürecinin devam ettiğini ve geriye uyumluluk kapsamının artırılacağının sözünü veriyor.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı"

    Xbox Series X, ilk Xbox'ın oyunlarını bile destekliyor

    PlayStation 5'in geriye uyumluluğu elbette hiç yoktan iyi diyebiliriz; zaten popüler oyunlar muhtemelen tamamıyla desteklenecek. Ancak yine de Xbox Series X tarafına baktığımızda çok daha etkileyici bir manzarayla karşılaşıyoruz. Microsoft, Xbox Series X için "dört nesilde oyunculuk" ifadelerini kullanıyor. Şirketin açıklamalarına göre Series X üzerinde; orijinal Xbox, Xbox 360 ve Xbox One oyunlarının tamamı geriye uyumlulukla oynanabilecek.



    https://www.polygon.com/2020/3/18/21185292/playstation-5-ps5-backward-compatible-ps4-pro Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CWaRRioR 2 gün en beğenilen
    Her ne kadar 4 nesildir PS kullanıcısı olsam da, ne yalan söyleyeyim, gerek donanım gerekse abonelik konusunda Xbox bir adım önde görünüyor şu an. Habere göre Sony geriye uyumluluk konusunda da yan çizmişe benziyor. Dua etsinler de Xbox için güzel exclusive oyunlar çıkmasın. Yoksa ilk izlenim iç açıcı gelmedi bana.
    Her ne kadar 4 nesildir PS kullanıcısı olsam da, ne yalan söyleyeyim, gerek donanım gerekse abonelik konusunda Xbox bir adım önde görünüyor şu an. Habere göre S...
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    .V. 2 gün CWaRRioR
    Umarım Xbox için güzel exclusive oyunlar çıkar, şu sony biraz kendine gelir. Niye üzülüyorum biliyor musunuz? Ps, ms hiç umrumda değil ama sony'nin bu kararı bütün oyun sektörünü etkileyecek. Oyunlar temelde en zayıf halkaya göre yapılıyor, pc mc yüksek donanıma geçince üstüne krem şanti sadece, fazla fps, iki fazla çalı çırpı ama iskelet aynı. Bu yüzden next geni sony'nin üstün donanımı belirleyecek.
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    Outlaw-E (Ekin ) 2 gün
    Buna geriye uyumluluk değil, uyumsuzluk deniyor. Onu düzeltelim bence. Uyumlu olan hiçbirşey yok konsolda. Allah affetsin bi gözü toprağa bakıyor...
    Yanıtla +21
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    .V. 2 gün mementopolis
    1.80 tflops az buz değil, tek başına bir ps4 gücü desem daha ciddiye alır mısınız? Üstüne bu teknik lansmanda gpu oyuna göre gücünü ayarlayacak gibi bir laf edildi, esas ben oraya takıldım: Hangi gpu boşta %100 çalışıyor ki? Benim anladığım turbo ile abanılmış gpu belli durumlarda 2.23ghz çıkacak, normal sahneler hız çok daha aşağıda seyredecek. Günün sonunda 36cu nere 52 nere.
    1.80 tflops az buz değil, tek başına bir ps4 gücü desem daha ciddiye alır mısınız? Üstüne bu teknik lansmanda gpu oyuna göre gücünü ayarlayacak gibi bir laf ed...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    DeepestSea (Melih Ayas) 1 gün
    Mesut abinin videosuna da yazdim buraya da yaziyorum;



    Mevcut kullandigimiz ps4 pro 4k 30fps (medium), one x 4k 30 fps (high/ultra) verebiliyor



    Ps5 9-10 tflop arasi series x de 12 gelecek dendi.Kisaca ps5 4k 60 (high), series x 4k 60 (ultra) grafik verebilecek.Ki bu degerleri optimizasyon olarak iyi olan oyunlarda daha da yuksek olarak gorebiliriz (high->ultra).Series x almanin exclusive olmadan hic bir mantigi yok.Exclusive oyunsuz konsol mu olur ?



    Bana gamepass diyeceksinzi fakat ben kullandigim proda bir tek rdr2 ye 400tl para verdim.Onun harici hep 40-80 tl oyun parasi vermisimdir ki 2.5 TB oyun var cihazda
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    tobepeople 1 gün
    Her ne olursa olsun gene playstation Xbox'ı geçecek: Bunu Sony'yi savunduğum için yazmıyorum; Hatta Xbox 4K olduğundan beri onu savunuyordum zamanında ama Sony'ye kaybetmesinin nedenini herkes biliyor. Exlusive oyun çıkarmakta zorlanıyor Microsoft , Konsol efso ama oyun olmadan bir halta yaramıyor o yüzden de kaybetti ,şuan da bunun değişeceğini düşünmüyorum. Bu yüzden de bu kadar rahat davranıyorlar , Xbox 4K'yken millet gitti 1080P cihazı aldı(hatta ilk alanlarınki 900P). Sonuç ortada asla bu firmaya kaybetmeyiz , istediğimiz gibi at koşturabiliyoruz diyorlar...! Oyunlara yatırım yapması lazım, Microsoft'un kazanması için.(Ps One zamanındaki o efsane Sony'nin elindeyken asla kaybetmez bence, Remake yapar gene kazanır! (Legacy of Kain serisi, Medal of honor serisi, Chrono Cross,Vagrant Story, Dino crisis serisi de var gerçi xbox ile helak oldu 3.oyunda ama hakları kşmde bilemiyorum,Parasite Eve, Silent Hill serisi,Clock Tower, Tecmo Super Shot soccer,Rival Schools, Gekido...)
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 gün
    Hiç te şaşırmadım şahsen. Bu konsol işleri hep böyle. Bir nesil Sony hata yapar bir nesil XBOX. Mesela zamanında PS3’te Sony hatalar yaptı bir sürü o nesilin kazananı XBOX 360 oldu. Sonra ki nesil XBOX One ile hata yaptı Microsoft PS4 kazandı bu nesili. Şimdi gelecek nesilinde galibi belli, XBOX!
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    kivanc436 (Kıvanç Çapçı) 1 gün M.BULUT
    Konu hakkında yapılabilecek en mantıklı yorum budur ağzınıza sağlık.
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 gün
    PS5 Sony nin sonu olacak gibi duruyor !
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    M.BULUT (M.BULUT ÇUHADAR) 1 gün
    Xbox daha önceki nesillerde de üstündü fakat exclusive oyun konusunda geride olması nedeniyle hep PlayStation'ın gerisinde kalmıştı.Sırf god of war, uncharted, Last Of us v.s gibi sadece Sony ye özgü oyunlar için konsol alan insanlar var.Aynı şekilde sırf Zelda,Mario v.s gibi oyunlar için Nintendo switch alan insanlar var.Xbox exclusive oyun konusunun üzerine düşmeli yoksa durum yine aynı olacaktır tabi Xbox bu sefer fırsatı değerlendirip exclusive oyun yapmazsa bunu hem PlayStation hemde Xbox sahibi olan biri olarak söylüyorum çünkü her seride aynı konu konuşuluyor tartışılıyor cihazlar yaristiriliyor fakat sonuç hep aynı oluyor hem oyun konusunda hem satış başarısında hep PlayStation üstün oluyor
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    bboyy (Mustafa Han) 1 gün
    SARI ÇİZMELI MEMMET AGA SONY RESMEN HARAKİRİ YAPIYOR KENDİNE NE ALAKA PS4 ÜN OYUNUNU OYNATMAYACAKSA KALDIR AT OZAMAN
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    kpln04 (volkan kaplan) 1 gün Yacatisma
    Zaten bu saatten sonra oyun bombardımanı yapmasa işi çok zor

    Rakibinden her konuda geride oyun avantajını da kullanmasa çok geride kalır
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    Giuliano Terraneo (Erdi Ünal) 1 gün
    Yeni Xbox her alanda onde gozukuyor. Ama yine satis rakaminda ps5in x2 yapacagi kesin.
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    kadalt (kadir altunışık) 1 gün
    Zaten neyleyim ps3 oyununu varsın olmasın zaten çok tutmuş bir oyun varsa ps3 te remastered çıkarırlar yeni nesile o kadar geriye dönük uyumluluk olmasada olur ps4 olsa kafi benim için ps5 alırım, mevcut ps4 oyunlarımı da oynarım yeni gelecek exc oyunlarla da keyfime bakarım.
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    5727 kez okundu.
    28 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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