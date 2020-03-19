PlayStation 5'in geriye uyumluluk özelliğiyle ilgili ilginç açıklamalar

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 bildiğiniz gibi geriye uyumluluk özelliğiyle piyasaya sürülecek. Ancak konsol geriye uyumluluk konusunda rakibi Xbox Series X'e göre biraz geride kalacak gibi görünüyor. Sony'nin açıklamalarına göre PlayStation 5 yalnızca PlayStation 4 oyunlarıyla geriye uyumlu olacak.İlginizi Çekebilir PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
Geriye uyumluluk %100 değil
Bugünkü konuşmasında konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan PlayStation mimari lideri Mark Cerny, PlayStation 4'ün en çok oynanan 100 oyununu PlayStation 5 üzerinde test ettiklerini ve bu oyunların neredeyse tamamının sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyledi.
Burada ilginç bir kısım da var: Cerny, geriye uyumluluk için her bir PS4 oyunun tek tek test edilmesi ve ayarlanması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla PS4 oyunlarının önemli bir kısmının PS5 üzerinde oynanamayacağı — en azından çıkış sürecinde — tahmin edebiliriz. Diğer taraftan Sony ise, test sürecinin devam ettiğini ve geriye uyumluluk kapsamının artırılacağının sözünü veriyor.
Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı"
Xbox Series X, ilk Xbox'ın oyunlarını bile destekliyor
PlayStation 5'in geriye uyumluluğu elbette hiç yoktan iyi diyebiliriz; zaten popüler oyunlar muhtemelen tamamıyla desteklenecek. Ancak yine de Xbox Series X tarafına baktığımızda çok daha etkileyici bir manzarayla karşılaşıyoruz. Microsoft, Xbox Series X için "dört nesilde oyunculuk" ifadelerini kullanıyor. Şirketin açıklamalarına göre Series X üzerinde; orijinal Xbox, Xbox 360 ve Xbox One oyunlarının tamamı geriye uyumlulukla oynanabilecek.
https://www.polygon.com/2020/3/18/21185292/playstation-5-ps5-backward-compatible-ps4-pro Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mevcut kullandigimiz ps4 pro 4k 30fps (medium), one x 4k 30 fps (high/ultra) verebiliyor
Ps5 9-10 tflop arasi series x de 12 gelecek dendi.Kisaca ps5 4k 60 (high), series x 4k 60 (ultra) grafik verebilecek.Ki bu degerleri optimizasyon olarak iyi olan oyunlarda daha da yuksek olarak gorebiliriz (high->ultra).Series x almanin exclusive olmadan hic bir mantigi yok.Exclusive oyunsuz konsol mu olur ?
Bana gamepass diyeceksinzi fakat ben kullandigim proda bir tek rdr2 ye 400tl para verdim.Onun harici hep 40-80 tl oyun parasi vermisimdir ki 2.5 TB oyun var cihazda
Rakibinden her konuda geride oyun avantajını da kullanmasa çok geride kalır
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