PlayStation 5'in geriye uyumluluk özelliğiyle ilgili ilginç açıklamalar

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Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 bildiğiniz gibi geriye uyumluluk özelliğiyle piyasaya sürülecek. Ancak konsol geriye uyumluluk konusunda rakibi Xbox Series X'e göre biraz geride kalacak gibi görünüyor. Sony'nin açıklamalarına göre PlayStation 5 yalnızca PlayStation 4 oyunlarıyla geriye uyumlu olacak.

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Geriye uyumluluk %100 değil

Bugünkü konuşmasında konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan PlayStation mimari lideri Mark Cerny, PlayStation 4'ün en çok oynanan 100 oyununu PlayStation 5 üzerinde test ettiklerini ve bu oyunların neredeyse tamamının sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyledi.

Burada ilginç bir kısım da var: Cerny, geriye uyumluluk için her bir PS4 oyunun tek tek test edilmesi ve ayarlanması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla PS4 oyunlarının önemli bir kısmının PS5 üzerinde oynanamayacağı — en azından çıkış sürecinde — tahmin edebiliriz. Diğer taraftan Sony ise, test sürecinin devam ettiğini ve geriye uyumluluk kapsamının artırılacağının sözünü veriyor.

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Xbox Series X, ilk Xbox'ın oyunlarını bile destekliyor

PlayStation 5'in geriye uyumluluğu elbette hiç yoktan iyi diyebiliriz; zaten popüler oyunlar muhtemelen tamamıyla desteklenecek. Ancak yine de Xbox Series X tarafına baktığımızda çok daha etkileyici bir manzarayla karşılaşıyoruz. Microsoft, Xbox Series X için "dört nesilde oyunculuk" ifadelerini kullanıyor. Şirketin açıklamalarına göre Series X üzerinde; orijinal Xbox, Xbox 360 ve Xbox One oyunlarının tamamı geriye uyumlulukla oynanabilecek.

https://www.polygon.com/2020/3/18/21185292/playstation-5-ps5-backward-compatible-ps4-pro

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