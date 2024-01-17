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    Playstation 5, iPad boyutlarında tablete dönüştü: İşte video

    Dünyanın ilk Playstation 5 Slim modelini tasarlayan YouTuber DIY Perks, şimdi de konsolu tablet formuna çevirdi. İşte dahili 4K ekran ve kompakt tasarımıyla taşınabilir Playstation 5.
    Playstation 5, iPad boyutlarında tablete dönüştü! İşte video Tam Boyutta Gör
    Youtube'da kendin yap içerikleri ile tanınan ''DIY Perks'', Playstation 5'i kompakt bir tablete çevirdi. Hatırlayanlar olacaktır, daha öncesinde youtuber, dünyanın ilk Playstation 5 Slim modelini tasarlamıştı. Hatta yalnızca 1,9 cm kalınlığında olan bu sürüm,PS5'ten daha iyi termal verimliliğe sahipti.PS5'in tablet sürümü ise, entegre 14 inç boyutlarında 4K ekran ve taşınabilir yapıda geliyor.

    Playstation 5 tablete dönüştü

    Paylaşılan videoda DIY Perks, Playstation 5'i parçalara bölerek bir kez daha PS5 anakartının ne kadar küçük olduğunu bizlere gösteriyor. Boyut artışının en büyük nedeni ise, konsolun soğutma sistemi ve güç kaynağı. Ancak youtuber, anakartın her iki yanına eklenen bakır soğutma bloğu ve bir dizi küçük fanla konsolu serin tutmayı başarıyor.

    Öyle ki PS5 Slim'den çok daha ince, tablet benzeri bir cihazla karşılaşıyoruz. Hemen ardından cihazın ön yüzüne yerleştirilen 4K OLED panel ise, PS5'i taşınabilir bir sisteme dönüştürüyor. Ancak bu tasarımın yine de aktif bir güce ihtiyaç duyduğunu belirtelim. Zira Perks, cihaza 200 watt güç verecek bir pil bulamıyor.

    Playstation 5, iPad boyutlarında tablete dönüştü! İşte video Tam Boyutta Gör
    Öte yandan çantaya rahatlıkla sığabilen, OLED ekranlı bir konsolun heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Zira projenin başarılarından bir diğeri, tasarımın standart sürümden önemli ölçüde daha küçük olması. Bu da Sony'nin konsolu olduğundan daha fazla küçültebileceğini kanıtlıyor. Ancak ekranlı tasarımın temel sürümden çok daha pahalıya mal olacağını hatırlatalım.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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