Playstation 5, iPad boyutlarında tablete dönüştü: İşte video

Tam Boyutta Gör Youtube'da kendin yap içerikleri ile tanınan ''DIY Perks'', Playstation 5'i kompakt bir tablete çevirdi. Hatırlayanlar olacaktır, daha öncesinde youtuber, dünyanın ilk Playstation 5 Slim modelini tasarlamıştı. Hatta yalnızca 1,9 cm kalınlığında olan bu sürüm,PS5'ten daha iyi termal verimliliğe sahipti.PS5'in tablet sürümü ise, entegre 14 inç boyutlarında 4K ekran ve taşınabilir yapıda geliyor.

Playstation 5 tablete dönüştü

Paylaşılan videoda DIY Perks, Playstation 5'i parçalara bölerek bir kez daha PS5 anakartının ne kadar küçük olduğunu bizlere gösteriyor. Boyut artışının en büyük nedeni ise, konsolun soğutma sistemi ve güç kaynağı. Ancak youtuber, anakartın her iki yanına eklenen bakır soğutma bloğu ve bir dizi küçük fanla konsolu serin tutmayı başarıyor.

Öyle ki PS5 Slim'den çok daha ince, tablet benzeri bir cihazla karşılaşıyoruz. Hemen ardından cihazın ön yüzüne yerleştirilen 4K OLED panel ise, PS5'i taşınabilir bir sisteme dönüştürüyor. Ancak bu tasarımın yine de aktif bir güce ihtiyaç duyduğunu belirtelim. Zira Perks, cihaza 200 watt güç verecek bir pil bulamıyor.

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Tam Boyutta Gör Öte yandan çantaya rahatlıkla sığabilen, OLED ekranlı bir konsolun heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Zira projenin başarılarından bir diğeri, tasarımın standart sürümden önemli ölçüde daha küçük olması. Bu da Sony'nin konsolu olduğundan daha fazla küçültebileceğini kanıtlıyor. Ancak ekranlı tasarımın temel sürümden çok daha pahalıya mal olacağını hatırlatalım.

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