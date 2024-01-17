Playstation 5, iPad boyutlarında tablete dönüştü: İşte video

Paylaşılan videoda DIY Perks, Playstation 5'i parçalara bölerek bir kez daha PS5 anakartının ne kadar küçük olduğunu bizlere gösteriyor. Boyut artışının en büyük nedeni ise, konsolun soğutma sistemi ve güç kaynağı. Ancak youtuber, anakartın her iki yanına eklenen bakır soğutma bloğu ve bir dizi küçük fanla konsolu serin tutmayı başarıyor.
Öyle ki PS5 Slim'den çok daha ince, tablet benzeri bir cihazla karşılaşıyoruz. Hemen ardından cihazın ön yüzüne yerleştirilen 4K OLED panel ise, PS5'i taşınabilir bir sisteme dönüştürüyor. Ancak bu tasarımın yine de aktif bir güce ihtiyaç duyduğunu belirtelim. Zira Perks, cihaza 200 watt güç verecek bir pil bulamıyor.
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.