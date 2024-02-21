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    Anlık Bildirim

    PlayStation 5 Pro 4K 120FPS çalışacak: DLSS rakibi geliyor

    Playstation 5 Pro hakkında bazı sürpriz bilgiler paylaşıldı. Yaklaşmakta olan oyun konsolu, standart PS5'e kıyasla 4K 120FPS çalışacak. İşte detaylar...        
    PlayStation 5 Pro 4K 120FPS çalışacak: DLSS rakibi geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Sony, bir süredir Playstation 5 Pro haberleri ile gündemde. Hatta CNBC'de yer alan habere göre konsolun 2024'ün ikinci yarısında piyasaya çıkacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise PS5 Pro'nun donanımı hakkında bazı sürpriz bilgiler paylaşıldı. Standart sürüme kıyasla 4K 120FPS'i hedefleyecek.

    PlayStation 5 Pro 4K 120FPS çalışacak

    Sektör kaynaklarına göre PlayStation 5 Pro'nun, DLSS benzeri yükseltme teknolojisi sayesinde 4K 120 FPS konsolu olarak pazarlanacağı söyleniyor. Bu teknolojinin nasıl çalışacağı ise henüz net açıklanmadı. Ancak PS4 Pro ve PS5'te kullanılan Checkerboard Rendering (CBR) işleminden farklı olacağını belirtmekte fayda var. 

    Ayrıca sadece Sony değil, yükseltme teknolojisini uygulamak isteyen geliştiricilerin de bunun üzerinde çalışması gerekecek. Ancak VRR tabanlı performans modlarına sahip oyunlara daha kolay optimize olabilir. Diğer tarafta 4K120FPS'in iddialı bir söylem olduğunu belirtelim. Zira Playstation 5'in de 4K 60FPS olarak lanse edildiğini gördük ancak günümüzde çoğu AAA yapımda bu değerin altına düşülüyor.

    Ancak Sony, DLSS'e benzer bir performans elde etmeyi başarırsa, bunun uzun vadede değiştiğini görebiliriz. Son raporlara göre PS5 Pro, 4,0GHz CPU ve 2,7GHz GPU'ya sahip bir APU'dan güç alacak. Bu da 23,04 TFLOPS işlem gücüne işaret ediyor. Mevcut PS5'in ise, 10,30 TFLOPS işlem gücü, 3.5GHz CPU ve 2.23GHz GPU saat hızına sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da Pro sürümü yüzde 123 daha hızlı yapıyor. 

    Henüz resmi bir onay olmasa da, PlayStation 5 Pro'nun bir noktada piyasaya sürüleceği neredeyse kesin görünüyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/96328/sonys-upgraded-playstation-5-pro-will-be-marketed-as-120fps-4k-gaming-console/index.html https://youtu.be/9dRpq5mMs8g?si=HduphZLRLbsDtpA6&t=3981
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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