PlayStation 5 Pro 4K 120FPS çalışacak: DLSS rakibi geliyor

PlayStation 5 Pro 4K 120FPS çalışacak
Sektör kaynaklarına göre PlayStation 5 Pro'nun, DLSS benzeri yükseltme teknolojisi sayesinde 4K 120 FPS konsolu olarak pazarlanacağı söyleniyor. Bu teknolojinin nasıl çalışacağı ise henüz net açıklanmadı. Ancak PS4 Pro ve PS5'te kullanılan Checkerboard Rendering (CBR) işleminden farklı olacağını belirtmekte fayda var.
Ayrıca sadece Sony değil, yükseltme teknolojisini uygulamak isteyen geliştiricilerin de bunun üzerinde çalışması gerekecek. Ancak VRR tabanlı performans modlarına sahip oyunlara daha kolay optimize olabilir. Diğer tarafta 4K120FPS'in iddialı bir söylem olduğunu belirtelim. Zira Playstation 5'in de 4K 60FPS olarak lanse edildiğini gördük ancak günümüzde çoğu AAA yapımda bu değerin altına düşülüyor.
Ancak Sony, DLSS'e benzer bir performans elde etmeyi başarırsa, bunun uzun vadede değiştiğini görebiliriz. Son raporlara göre PS5 Pro, 4,0GHz CPU ve 2,7GHz GPU'ya sahip bir APU'dan güç alacak. Bu da 23,04 TFLOPS işlem gücüne işaret ediyor. Mevcut PS5'in ise, 10,30 TFLOPS işlem gücü, 3.5GHz CPU ve 2.23GHz GPU saat hızına sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da Pro sürümü yüzde 123 daha hızlı yapıyor.
Henüz resmi bir onay olmasa da, PlayStation 5 Pro'nun bir noktada piyasaya sürüleceği neredeyse kesin görünüyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/96328/sonys-upgraded-playstation-5-pro-will-be-marketed-as-120fps-4k-gaming-console/index.html https://youtu.be/9dRpq5mMs8g?si=HduphZLRLbsDtpA6&t=3981 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.