Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Sony, bir süredir Playstation 5 Pro haberleri ile gündemde. Hatta CNBC'de yer alan habere göre konsolun 2024'ün ikinci yarısında piyasaya çıkacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise PS5 Pro'nun donanımı hakkında bazı sürpriz bilgiler paylaşıldı. Standart sürüme kıyasla 4K 120FPS'i hedefleyecek.

PlayStation 5 Pro 4K 120FPS çalışacak

Sektör kaynaklarına göre PlayStation 5 Pro'nun, DLSS benzeri yükseltme teknolojisi sayesinde 4K 120 FPS konsolu olarak pazarlanacağı söyleniyor. Bu teknolojinin nasıl çalışacağı ise henüz net açıklanmadı. Ancak PS4 Pro ve PS5'te kullanılan Checkerboard Rendering (CBR) işleminden farklı olacağını belirtmekte fayda var.

Ayrıca sadece Sony değil, yükseltme teknolojisini uygulamak isteyen geliştiricilerin de bunun üzerinde çalışması gerekecek. Ancak VRR tabanlı performans modlarına sahip oyunlara daha kolay optimize olabilir. Diğer tarafta 4K120FPS'in iddialı bir söylem olduğunu belirtelim. Zira Playstation 5'in de 4K 60FPS olarak lanse edildiğini gördük ancak günümüzde çoğu AAA yapımda bu değerin altına düşülüyor.

Ancak Sony, DLSS'e benzer bir performans elde etmeyi başarırsa, bunun uzun vadede değiştiğini görebiliriz. Son raporlara göre PS5 Pro, 4,0GHz CPU ve 2,7GHz GPU'ya sahip bir APU'dan güç alacak. Bu da 23,04 TFLOPS işlem gücüne işaret ediyor. Mevcut PS5'in ise, 10,30 TFLOPS işlem gücü, 3.5GHz CPU ve 2.23GHz GPU saat hızına sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da Pro sürümü yüzde 123 daha hızlı yapıyor.

Playstation Portal kırıldı! PS5'ten bağımsız çalışıyor 23 sa. önce eklendi

Henüz resmi bir onay olmasa da, PlayStation 5 Pro'nun bir noktada piyasaya sürüleceği neredeyse kesin görünüyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PlayStation 5 Pro 4K 120FPS çalışacak: DLSS rakibi geliyor