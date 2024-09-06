PS5 Pro'nun çıkış tarihi sızdırıldı: İşte beklenen tarih

PS5 çıkış tarihi paylaşıldı
Sektör içerisinden güvenilir bir kaynak olan Lunatic Ignus'a göre, Playstation 5 Pro'nun önümüzdeki hafta, muhtemelen Salı veya Çarşamba günü tanıtılması (10-11 Eylül) planlanıyor. Ayrıca bu duyurunun ardından birinci parti oyunlar ve "dünya prömiyeri" içeren yeni bir State of Play etkinliği ile karşılaşacağız. Ancak etkinliğin tarihi Eylül veya Aralık ayındaki The Game Awards'a ayarlanabilir.
PS5 Pro'nun tanıtım tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ancak geçtiğimiz hafta yeni sistemin tasarımını gösteren bazı taslak görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yakın tarihli Gamescom 2024 ise geliştiricilerin PS5 hakkında açıkça konuştuklarını gördük. Bu nedenle yeni konsolda artık sona yaklaşılmış durumda.
Diğer tarafta PlayStation 5 Pro'nun yalnızca dijital sürümle piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Keza bu tercih, Sony'nin maliyetleri düşürmesine yardımcı olacak.
PlayStation 5 Pro özellikleri (beklenen)
PS5 Pro’nun CPU’su PS5 ile aynı olacak ancak yüksek CPU frekans moduyla farklılık yaratacak. GPU’nun daha hızlı işleme ve daha yüksek kaliteli ışın izleme sağlayacağı söyleniyor; Standart PS5, 10.28 teraflop sunarken PlayStation 5 Pro, 33.5 teraflop sunacak. Pro modelin PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling (PSSR) olarak adlandırılan bir upscaling/antialiasing çözümüne, özel makine öğrenimi mimarisine, yapay zeka hızlandırıcısına ve 1TB depolama alanına sahip olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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