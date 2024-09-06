PS5 Pro'nun çıkış tarihi sızdırıldı: İşte beklenen tarih

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

PS5 çıkış tarihi paylaşıldı

Sektör içerisinden güvenilir bir kaynak olan Lunatic Ignus'a göre, Playstation 5 Pro'nun önümüzdeki hafta, muhtemelen Salı veya Çarşamba günü tanıtılması (10-11 Eylül) planlanıyor. Ayrıca bu duyurunun ardından birinci parti oyunlar ve "dünya prömiyeri" içeren yeni bir State of Play etkinliği ile karşılaşacağız. Ancak etkinliğin tarihi Eylül veya Aralık ayındaki The Game Awards'a ayarlanabilir.

PS5 Pro'nun tanıtım tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ancak geçtiğimiz hafta yeni sistemin tasarımını gösteren bazı taslak görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yakın tarihli Gamescom 2024 ise geliştiricilerin PS5 hakkında açıkça konuştuklarını gördük. Bu nedenle yeni konsolda artık sona yaklaşılmış durumda.

PS Plus Eylül 2024 oyunları belli oldu: 3.600 TL değerinde 1 hf. önce eklendi

Diğer tarafta PlayStation 5 Pro'nun yalnızca dijital sürümle piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Keza bu tercih, Sony'nin maliyetleri düşürmesine yardımcı olacak.

PlayStation 5 Pro özellikleri (beklenen)

PS5 Pro’nun CPU’su PS5 ile aynı olacak ancak yüksek CPU frekans moduyla farklılık yaratacak. GPU’nun daha hızlı işleme ve daha yüksek kaliteli ışın izleme sağlayacağı söyleniyor; Standart PS5, 10.28 teraflop sunarken PlayStation 5 Pro, 33.5 teraflop sunacak. Pro modelin PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling (PSSR) olarak adlandırılan bir upscaling/antialiasing çözümüne, özel makine öğrenimi mimarisine, yapay zeka hızlandırıcısına ve 1TB depolama alanına sahip olacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.