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    PS5 Pro'nun çıkış tarihi sızdırıldı: İşte beklenen tarih

    Uzun süredir söylentilere konu olan Playstation 5 Pro sürümünün çıkış tarihi ortaya çıktı. PS5'in yenilenen sürümü, çok yakında geliyor. İşte çıkış tarihi ve daha fazlası...
    PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi sızdırıldı: Ne zaman geliyor? Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Playstation 5 modelinin "Slim" versiyonunu duyuran Sony, bir süredir Playstation 5 Pro ile gündemde. Hatta yakın tarihte de konsolun özellikleri ve olası çıkış tarihinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi bu sızıntılara bir yenisi daha eklendi. PS5'in yenilenen sürümü, beklenenden daha erken çıkabilir.

    PS5 çıkış tarihi paylaşıldı

    Sektör içerisinden güvenilir bir kaynak olan Lunatic Ignus'a göre, Playstation 5 Pro'nun önümüzdeki hafta, muhtemelen Salı veya Çarşamba günü tanıtılması (10-11 Eylül) planlanıyor. Ayrıca bu duyurunun ardından birinci parti oyunlar ve "dünya prömiyeri" içeren yeni bir State of Play etkinliği ile karşılaşacağız. Ancak etkinliğin tarihi Eylül veya Aralık ayındaki The Game Awards'a ayarlanabilir.

    PS5 Pro'nun tanıtım tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ancak geçtiğimiz hafta yeni sistemin tasarımını gösteren bazı taslak görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yakın tarihli Gamescom 2024 ise geliştiricilerin PS5 hakkında açıkça konuştuklarını gördük. Bu nedenle yeni konsolda artık sona yaklaşılmış durumda.

    Diğer tarafta PlayStation 5 Pro'nun yalnızca dijital sürümle piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Keza bu tercih, Sony'nin maliyetleri düşürmesine yardımcı olacak. 

    PlayStation 5 Pro özellikleri (beklenen)

    PS5 Pro’nun CPU’su PS5 ile aynı olacak ancak yüksek CPU frekans moduyla farklılık yaratacak. GPU’nun daha hızlı işleme ve daha yüksek kaliteli ışın izleme sağlayacağı söyleniyor; Standart PS5, 10.28 teraflop sunarken PlayStation 5 Pro, 33.5 teraflop sunacak. Pro modelin PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling (PSSR) olarak adlandırılan bir upscaling/antialiasing çözümüne, özel makine öğrenimi mimarisine, yapay zeka hızlandırıcısına ve 1TB depolama alanına sahip olacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    playstation 5 pro, Teknoloji Haberleri ve Ev Elektroniği
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