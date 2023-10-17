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    Anlık Bildirim

    PlayStation 5 Pro'nun özellikleri ne olacak? İşte bütün iddialar

    Sony'nin sahip olduğu oyun konsolu PlayStation 5'in Pro versiyonunun çıkması uzun zamandır bekleniyor. Son ortaya çıkan iddialara göre Pro versiyonunda Sony Zen 2 mimarisine dayalı bir CPU kullanacak.

    PlayStation 5 Pro'nun özellikleri ne olacak? İşte bütün iddialar Tam Boyutta Gör

    PlayStation 5'in Pro versiyonu hakkında iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha resmi bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen, PlayStation 5 Pro'nun geliştirilmiş ışın izleme ve performans iyileştirmeleri ile geleceği iddia ediliyor. Ancak, internet üzerinde dolaşan söylentilere göre, bu yeni konsolun gücünü artıracak olan CPU'nun daha yeni AMD mimarilerine dayanmayabileceği konuşuluyor.

    Kısa bir süre önce RedGamingTech adlı kaynak, PlayStation 5 Pro'nun teknik özellikleri hakkında bazı yeni bilgilere ulaştığını açıkladı. Bu bilgilere göre, konsol, 4 GHz'nin altında çalışan sekiz çekirdekli Zen 2 mimarisine dayalı bir CPU, 2500-2800 MHz hızında çalışan 60 işlem birimli RDNA 3 özel bir GPU, 18000MT/s hızında 16 GB GDDR6 bellek, muhtemelen iki kat Tempest Engine performansı ve iki shader motorundan güç alacak. Ancak, saat hızlarının hala kesin olmadığı ve Sony'nin farklı varyasyonları test ettiği belirtiliyor.

    Daha önce yaptığı doğru sızıntılar ile gündeme gelen bir diğer kaynak olan Kepler ise, PlayStation 5 Pro'nun CPU'sunun temel modelle aynı Zen 2 mimarisi üzerine inşa edileceğini iddia ediyor. Ancak, Sony tarafından resmi bir duyuru yapılmadan, son günlerde ortaya çıkan her şeyin sağlam bir teyit beklemesi gerektiğini belirtmekte fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, özellikleri ve
    3 etiket daha playstation 5 pro Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği
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