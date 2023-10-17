PlayStation 5 Pro'nun özellikleri ne olacak? İşte bütün iddialar

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PlayStation 5'in Pro versiyonu hakkında iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha resmi bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen, PlayStation 5 Pro'nun geliştirilmiş ışın izleme ve performans iyileştirmeleri ile geleceği iddia ediliyor. Ancak, internet üzerinde dolaşan söylentilere göre, bu yeni konsolun gücünü artıracak olan CPU'nun daha yeni AMD mimarilerine dayanmayabileceği konuşuluyor.

Kısa bir süre önce RedGamingTech adlı kaynak, PlayStation 5 Pro'nun teknik özellikleri hakkında bazı yeni bilgilere ulaştığını açıkladı. Bu bilgilere göre, konsol, 4 GHz'nin altında çalışan sekiz çekirdekli Zen 2 mimarisine dayalı bir CPU, 2500-2800 MHz hızında çalışan 60 işlem birimli RDNA 3 özel bir GPU, 18000MT/s hızında 16 GB GDDR6 bellek, muhtemelen iki kat Tempest Engine performansı ve iki shader motorundan güç alacak. Ancak, saat hızlarının hala kesin olmadığı ve Sony'nin farklı varyasyonları test ettiği belirtiliyor.

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Daha önce yaptığı doğru sızıntılar ile gündeme gelen bir diğer kaynak olan Kepler ise, PlayStation 5 Pro'nun CPU'sunun temel modelle aynı Zen 2 mimarisi üzerine inşa edileceğini iddia ediyor. Ancak, Sony tarafından resmi bir duyuru yapılmadan, son günlerde ortaya çıkan her şeyin sağlam bir teyit beklemesi gerektiğini belirtmekte fayda var.

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