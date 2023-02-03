PlayStation 5 satışları rekor yükseliş yaşadı

Sony ne kadar PS5 sattı?
Sony tarafından yapılan açıklamaya göre geçen yılın son çeyreğinde 7.1 milyon adet PS5 konsolu satıldı. Önceki yıl aynı çeyreğe göre yüzde 80 civarında bir artış elde edilmiş. Rekor ise 10 milyon satış ile ilk dönemlerdeydi. Böylece bugüne kadar 32.1 milyon adet satış yapılmış oldu.
PS5 satışlarının normale dönmesi oyun bölümünü de coşturdu. Gelirlerde yüzde 53 civarında artış yaşanırken oyun satışları da yüzde 50 civarında arttı. PS Plus abonelerinin sayısı 46.4 milyon civarında kalırken PS Network abonelerinin sayısı da 112 milyona yükseldi.
Oyunlara baktığımızda ise God of War Ragnarok toplamda 11 milyon satışa ulaşmış. Horizon Zero Dawn ise 20 milyon civarında seyrediyor. God of War ise 23 milyona ulaşmış. Bunlara PC satışları dahil değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?