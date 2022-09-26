PlayStation 5 yeni sürümü daha verimli bir yonga barındırıyor

Tam Boyutta Gör

Sony’nin yeni bir PlayStation 5 modelini önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceğine dair iddialar dolaşırken firma sessiz sedasız yeni bir versiyon tanıttı. Avusturalya’da piyasaya çıkan yeni PlayStation 5 daha verimli bir yonga barındırıyor.

PlayStation 5 yongası değişti

Yeni satışa çıkan konsolu inceleyen kaynaklar AMD Oberon Plus adındaki güncel bir yonga seti ile karşılaşmış. Bu yonga setinin AMD Oberon yongasından en büyük farkı TSMC 6nm süreci ile üretiliyor olması. Yüzde 18 civarında daha fazla transistör yoğunluğu sunan 6nm EUV süreci 7nm sürecinden tasarım olarak farklı değil. Bu sayede mevcut Oberon yongaları büyük değişiklik gerektirmeden 6nm sürecine dahil olabilecekler.

2024 yılında yeni bir Playstation 5 tanıtılabilir 6 gün önce eklendi

AMD Oberon Plus yongasının kasa üzerinde de etkisi büyük. Verimlilik arttığı için zar boyutu yüzde 15 küçülmüş (sağdaki resim) ve Sony daha küçük bir soğutucu kullanma imkânı bulmuş. Bu da kasanın ağırlığını azaltmış. Bununla birlikte genel performansta ve kasanın boyutlarında bir değişiklik yok.

TSMC’nin yakın zamanda 7nm Oberon yongalarını tamamen 6nm sürecine geçireceği belirtiliyor. Bu da yeni dönemdeki PS5 konsollarının daha verimli olacağı anlamına geliyor. Diğer taraftan Xbox Series X/S konsollarının da benzer bir değişim sürecine gireceği tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.