Sony, PlayStation 6 için AMD ile anlaşmış olabilir: PS Vita 2 mi geliyor?

PS6'da da AMD yongaları olacak
Moore's Law is Dead’e (MLID) göre AMD ve Sony, yeni nesil PlayStation 6 için sözleşme imzalamış durumda. AMD, Sony'nin yükseltilmiş PlayStation 5 Pro konsolu için kod adı "Viola" olan ve bu yılın sonlarına doğru ortaya çıkması ya da birçok faktöre bağlı olarak 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen güçlendirilmiş bir SoC hazırladı.
Yeni nesil PlayStation 6 konsolu için donanım detaylarına sahip olmasak da konsolda 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı bir CPU’nun olacağı söyleniyor. Bu işlemcinin mevcutta bulunan Zen 4 çekirdek mimarisini kullanacağı söyleniyor. Halihazırdaki PS5’te ise Zen 2 mimarisine dayalı aynı çekirdek yapılandırmasını kullanıyor. Bununla birlikte PS6 için çekirdek hızlarının mevcuttaki 3.5 GHz yerine 5 GHz seviyesine çıkacağı aktarılıyor. Oyun performansı tarafında ise oldukça iddialı söylemler mevcut. Yeni nesil bir PS6’nın 4K 120FPS ve 8K 60FPS oyun deneyimi sunacak güçte olacağı iddia ediliyor.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.