Sony, PlayStation 6 için AMD ile anlaşmış olabilir: PS Vita 2 mi geliyor?

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre AMD ve Sony, bir kez daha yeni nesil konsollar için birlikte çalışıyor. Yeni gelen bilgilere göre PlayStation 6’da AMD imzalı çipler bulunacak. PlayStation 6’nın 2026'da piyasaya çıkması ve 4K 120FPS/8K 60FPS oyun deneyimi sunması bekleniyor. Daha önceki söylentiler konsolun 2028’den önce çıkmayacağı yönündeydi.

PS6'da da AMD yongaları olacak

Moore's Law is Dead’e (MLID) göre AMD ve Sony, yeni nesil PlayStation 6 için sözleşme imzalamış durumda. AMD, Sony'nin yükseltilmiş PlayStation 5 Pro konsolu için kod adı "Viola" olan ve bu yılın sonlarına doğru ortaya çıkması ya da birçok faktöre bağlı olarak 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen güçlendirilmiş bir SoC hazırladı.

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Yeni nesil PlayStation 6 konsolu için donanım detaylarına sahip olmasak da konsolda 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı bir CPU’nun olacağı söyleniyor. Bu işlemcinin mevcutta bulunan Zen 4 çekirdek mimarisini kullanacağı söyleniyor. Halihazırdaki PS5’te ise Zen 2 mimarisine dayalı aynı çekirdek yapılandırmasını kullanıyor. Bununla birlikte PS6 için çekirdek hızlarının mevcuttaki 3.5 GHz yerine 5 GHz seviyesine çıkacağı aktarılıyor. Oyun performansı tarafında ise oldukça iddialı söylemler mevcut. Yeni nesil bir PS6’nın 4K 120FPS ve 8K 60FPS oyun deneyimi sunacak güçte olacağı iddia ediliyor.

PS Vita 2 gelebilir

Tam Boyutta Gör Öte yandan Sony’nin halihazırda PlayStation Vita 2 ve PS5 Pro üzerinde de çalıştığı söyleniyor. PS Vita 2 biraz muamma zira bir süre önce zaten PlayStation Portal piyasaya sürülmüştü. Söylentiler Vita 2’nin tek başına bir el konsolu olacağı yönünde olsa da Sony’nin tekrardan bu işe girip girmeyeceği belirsiz. Ancak MLID’ye göre Vita 2 için de AMD ile sözleşme imzalanmış durumda. Son olarak PlayStation 5 Pro’nun ise 2024 tatil döneminde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Sony, PlayStation 6 için AMD ile anlaşmış olabilir