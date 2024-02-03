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    Anlık Bildirim

    Sony, PlayStation 6 için AMD ile anlaşmış olabilir: PS Vita 2 mi geliyor?

    Sony'nin yeni nesil PlayStation 6 için AMD ile bir çip üretme sözleşmesi imzaladığı bildirildi. PlayStation 6'nın 2026'da çıkması ve 4K 120 FPS oyun deneyimi sunması bekleniyor.
    Sony, PlayStation 6 için AMD ile anlaşmış olabilir Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre AMD ve Sony, bir kez daha yeni nesil konsollar için birlikte çalışıyor. Yeni gelen bilgilere göre PlayStation 6’da AMD imzalı çipler bulunacak. PlayStation 6’nın 2026'da piyasaya çıkması ve 4K 120FPS/8K 60FPS oyun deneyimi sunması bekleniyor. Daha önceki söylentiler konsolun 2028’den önce çıkmayacağı yönündeydi.

    PS6'da da AMD yongaları olacak

    Moore's Law is Dead’e (MLID) göre AMD ve Sony, yeni nesil PlayStation 6 için sözleşme imzalamış durumda. AMD, Sony'nin yükseltilmiş PlayStation 5 Pro konsolu için kod adı "Viola" olan ve bu yılın sonlarına doğru ortaya çıkması ya da birçok faktöre bağlı olarak 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen güçlendirilmiş bir SoC hazırladı.

    Yeni nesil PlayStation 6 konsolu için donanım detaylarına sahip olmasak da konsolda 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı bir CPU’nun olacağı söyleniyor. Bu işlemcinin mevcutta bulunan Zen 4 çekirdek mimarisini kullanacağı söyleniyor. Halihazırdaki PS5’te ise Zen 2 mimarisine dayalı aynı çekirdek yapılandırmasını kullanıyor. Bununla birlikte PS6 için çekirdek hızlarının mevcuttaki 3.5 GHz yerine 5 GHz seviyesine çıkacağı aktarılıyor. Oyun performansı tarafında ise oldukça iddialı söylemler mevcut. Yeni nesil bir PS6’nın 4K 120FPS ve 8K 60FPS oyun deneyimi sunacak güçte olacağı iddia ediliyor.

    PS Vita 2 gelebilir

    Sony, PlayStation 6 için AMD ile anlaşmış olabilir Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Sony’nin halihazırda PlayStation Vita 2 ve PS5 Pro üzerinde de çalıştığı söyleniyor. PS Vita 2 biraz muamma zira bir süre önce zaten PlayStation Portal piyasaya sürülmüştü. Söylentiler Vita 2’nin tek başına bir el konsolu olacağı yönünde olsa da Sony’nin tekrardan bu işe girip girmeyeceği belirsiz. Ancak MLID’ye göre Vita 2 için de AMD ile sözleşme imzalanmış durumda. Son olarak PlayStation 5 Pro’nun ise 2024 tatil döneminde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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