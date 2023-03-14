PlayStation 5 Pro, 2024'te geliyor

Tam Boyutta Gör Japon teknoloji devi Sony'nin PlayStation 5 Pro üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Gazeteci Tom Henderson'ın kaynaklarına göre şirket, geliştirilme aşamasında olan yükseltilmiş oyun konsolunu 2024 yılının sonlarına doğru piyasaya sürecek.

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PS5 Pro'nun özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi yok. Ancak şirketin oyunlarda ışın izleme performansını artırmak istediği biliniyor. Buna bağlı olarak konsolun tıpkı PS4'ten PS4 Pro'ya geçişte olduğu gibi fark yaratmasını bekleyebiliriz.

Çıkarılabilir sürücülü PS5 yolda

Henderson ayrıca PlayStation 5 Pro'nun uzun süredir söylentileri dolaşan çıkarılabilir disk sürücüsüne sahip model olmadığını da vurguladı. Deneyimli gazeteciye göre Sony bu yıl PS5'in çıkarılabilir sürücülü versiyonunu satışa sunacak.

Bu zaman çizelgesi göz önüne alındığında, PlayStation 6'nın 2028'den önce piyasaya sürülmesi pek olası görünmüyor. Henderson ayrıca şaka yollu olarak Microsoft'un da "Xbox Series XXX" olarak adlandırılan bir ara nesil konsol üzerinde çalıştığını söyledi.

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