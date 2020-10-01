PlayStation Store’da yüzde 70 varan indirimler başladı

Geçtiğimiz gün oyun fiyatları zamlanan PlayStation Store’da ‘Bir neslin oyunları’ isimli indirimler başladı. Bazı oyunlar yüzde 70 oranında indirime girdi. Son gelen zamlardan dolayı bu indirim dönemindeki oyun fiyatları yüksek ancak oyun almayı düşünenler için fiyat avantajı mevcut.
PlayStation’ın yeni exculisive oyunu Ghost of Tsushima, indirimle birlikte 499,01 TL’den 394,21 TL’ye düştü. Bu sene Türkiye’nin F1 yarışına ev sahipliği yapacağının açıklanmasının ardından ilgi gören F1 2020 oyunu 299 TL’den 179,40 TL’ye düştü ancak oyunda Türkiye GP pistinin olmadığını belirtelim.İlginizi Çekebilir PlayStation için yılbaşı indirimleri başladı
The Witcher 3: Wild Hunt, neredeyse her indirim döneminde büyük oranda indirime girmişti. Hala daha almadıysanız fiyat olarak en avantajlı oyun olarak gösterebiliriz. 134 TL’den 40,20 TL’ye indi. Oyunda Türkçe altyazı desteği de bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "PS Store'da oyun fiyatları yine zamlandı: 700 TL'yi aşan oyunlar var"
İndirime giren tüm oyunlar için tıklayın
İndirime giren oyunlardan bazıları:
- Ghost of Tsushima - 499,01 TL yerine 394,21 TL
- F1 2020 - 299,00 TL yerine 179,40 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt - 134,00 TL yerine 40,20 TL
- STAR WARS Jedi: Fallen Order - 399,00 TL yerine 199,50 TL
- Far Cry 5 - 399,00 TL yerine 83,79 TL
- Dying Light - 179,00 TL yerine 62,65 TL
- Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition - 179,00 TL yerine 44,75 TL
- Lego The Hobbit - 179,00 TL yerine 89,50 TL
- A Way Out - 134,00 TL yerine 46,90 TL
- Lego Marvel’s Avengers - 179 TL yerine 66,23 TL
- TEKKEN 7 - Ultimate Edition -- 519,00 TL yerine 103,80 TL
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Konsol alırken çoğu oyuncunun amacı kendisini uzun süre taşıyabilecek bir oyun bilgisayarına sahip olmaktır. Daha doğrusu olmaktı. Bu sebepten ötürü PC oyunu fiyatları ile aradaki çok ufak farklar görmezden gelinirdi. Sonra fiyat biraz daha yükseldi iki kişi aslında tamamen kendisinin olması gereken hesabını oyunlara gücü yetmediği için kardeşlik adı altında paylaşarak ucuza getirmeye çalıştı, gemisini öyle yürütmek için çabaladı. Şimdilerde çoğu konsol oyuncusunu o da kurtarmıyor...
Oyun konsoluna gelen 4 adet AAA oyun alsan konsol parasına denk geliyor. Kıskanç Avrupa'nın çıktığı gün oynadığı oyunu biz 1 sene sonra oynayabiliyoruz.
Sony hatalı bu konuda kesinlikle her ülkenin PS Store'u nasıl ayrı ise fiyatlama da öyle olmalı ama örneğin F1 2020 fiyatı 60€, son dönem 45€ falandı. Aslında dönüştürüldüğü zaman ortalama bir kullanıcıya göre hala pahalı ama hesaba göre değil. Çoğu eski kullanıcının hemen hemen 1 haftalık pazar-market vb. temel ihtiyaç harcamasını bir oyuna verecek durumu olduğunu sanmıyorum.
Şahlanan ekonomilerde durum böyle oluyor sanırım :)
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
25769 kez okundu.
20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
playstation store, ps store ve