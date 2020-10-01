PlayStation Store’da yüzde 70 varan indirimler başladı

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Geçtiğimiz gün oyun fiyatları zamlanan PlayStation Store’da ‘Bir neslin oyunları’ isimli indirimler başladı. Bazı oyunlar yüzde 70 oranında indirime girdi. Son gelen zamlardan dolayı bu indirim dönemindeki oyun fiyatları yüksek ancak oyun almayı düşünenler için fiyat avantajı mevcut.

PlayStation’ın yeni exculisive oyunu Ghost of Tsushima, indirimle birlikte 499,01 TL’den 394,21 TL’ye düştü. Bu sene Türkiye’nin F1 yarışına ev sahipliği yapacağının açıklanmasının ardından ilgi gören F1 2020 oyunu 299 TL’den 179,40 TL’ye düştü ancak oyunda Türkiye GP pistinin olmadığını belirtelim.

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The Witcher 3: Wild Hunt, neredeyse her indirim döneminde büyük oranda indirime girmişti. Hala daha almadıysanız fiyat olarak en avantajlı oyun olarak gösterebiliriz. 134 TL’den 40,20 TL’ye indi. Oyunda Türkçe altyazı desteği de bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "PS Store'da oyun fiyatları yine zamlandı: 700 TL'yi aşan oyunlar var"

İndirime giren tüm oyunlar için tıklayın

İndirime giren oyunlardan bazıları:

Ghost of Tsushima - 499,01 TL yerine 394,21 TL

F1 2020 - 299,00 TL yerine 179,40 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - 134,00 TL yerine 40,20 TL

STAR WARS Jedi: Fallen Order - 399,00 TL yerine 199,50 TL

Far Cry 5 - 399,00 TL yerine 83,79 TL

Dying Light - 179,00 TL yerine 62,65 TL

Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition - 179,00 TL yerine 44,75 TL

Lego The Hobbit - 179,00 TL yerine 89,50 TL

A Way Out - 134,00 TL yerine 46,90 TL

Lego Marvel’s Avengers - 179 TL yerine 66,23 TL

TEKKEN 7 - Ultimate Edition -- 519,00 TL yerine 103,80 TL

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