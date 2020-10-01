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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation Store’da yüzde 70 varan indirimler başladı

    Geçen hafta gelen zamlarla birlikte oyun fiyatları 700 TL'yi aşan PlayStation Store'da 'Bir neslin oyunları’ isimli indirimler başladı. Az sayıda oyunda avantajlı fiyat mevcut
    3 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    25,8b
    1
    30
    Oyunlar
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Oy Ver

    Geçtiğimiz gün oyun fiyatları zamlanan PlayStation Store’da ‘Bir neslin oyunları’ isimli indirimler başladı. Bazı oyunlar yüzde 70 oranında indirime girdi. Son gelen zamlardan dolayı bu indirim dönemindeki oyun fiyatları yüksek ancak oyun almayı düşünenler için fiyat avantajı mevcut.

    PlayStation’ın yeni exculisive oyunu Ghost of Tsushima, indirimle birlikte 499,01 TL’den 394,21 TL’ye düştü. Bu sene Türkiye’nin F1 yarışına ev sahipliği yapacağının açıklanmasının ardından ilgi gören F1 2020 oyunu 299 TL’den 179,40 TL’ye düştü ancak oyunda Türkiye GP pistinin olmadığını belirtelim.

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation için yılbaşı indirimleri başladı

    The Witcher 3: Wild Hunt, neredeyse her indirim döneminde büyük oranda indirime girmişti. Hala daha almadıysanız fiyat olarak en avantajlı oyun olarak gösterebiliriz. 134 TL’den 40,20 TL’ye indi. Oyunda Türkçe altyazı desteği de bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "PS Store'da oyun fiyatları yine zamlandı: 700 TL'yi aşan oyunlar var"

    İndirime giren tüm oyunlar için tıklayın

    İndirime giren oyunlardan bazıları:

    • Ghost of Tsushima - 499,01 TL yerine 394,21 TL
    • F1 2020 - 299,00 TL yerine 179,40 TL
    • The Witcher 3: Wild Hunt - 134,00 TL yerine 40,20 TL
    • STAR WARS Jedi: Fallen Order - 399,00 TL yerine 199,50 TL
    • Far Cry 5 - 399,00 TL yerine 83,79 TL
    • Dying Light - 179,00 TL yerine 62,65 TL
    • Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition - 179,00 TL yerine 44,75 TL
    • Lego The Hobbit - 179,00 TL yerine 89,50 TL
    • A Way Out - 134,00 TL yerine 46,90 TL
    • Lego Marvel’s Avengers - 179 TL yerine 66,23 TL
    • TEKKEN 7 - Ultimate Edition -- 519,00 TL yerine 103,80 TL


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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    buraxus (Burak Tüzen ) 3 hf. en beğenilen
    Pintipanda : Bedava oğlum bedava şuraya bak kral...
    1 Yanıt Yanıtla +37
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    TITAN (S K) 3 hf. buraxus
    Adam neden Sony'i eleştirsin ki? Oyun fiyatları yükseldikçe insanlar alamadığı için izlenme sayısı artacak, ücretsiz kodu zaten geliyor, PS yurt dışı etkinliklere çağrıyor vs.
    Adam neden Sony'i eleştirsin ki? Oyun fiyatları yükseldikçe insanlar alamadığı için izlenme sayısı artacak, ücretsiz kodu zaten geliyor, PS yurt dışı etkinlikle...
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    2 Yanıt Yanıtla +30
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 hf. Rachsuchtig
    Steam Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapıyor, yani daha ucuza satıyor. Sony'da Türkiye'ye özel daha pahalı satıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    dımmışali (durmuş bahça) 16 sa.
    Heyt be
    Yanıtla
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    Statistik (halit suleyman) 2 hf.
    Yerel insan için Türkçe sayfa yapmışlar da fiyatlarda neden yerellik yok? Bu fiyatlar nedir böyle $ + KDV + 100% nedir yav
    Yanıtla
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    derlemeler (Erhan Görmez) 2 hf.
    Bu indirimli halimi ? iyi ki pc toplamışım...
    Yanıtla +3
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    DH Misafiri 3 hf.
    Çıkış fiyatına oyun satmak indirim değil fırsatçılıktır.
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    AtiMX4 (Ati ) 3 hf.
    Geçen gün zam yaptı şimdi de sözde indirim mi? Bunlara inanmayın artık. Sony ürünleri Almayın aldırmayın.
    Yanıtla +1
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    alemburda34 3 hf.
    çok inmiş az kaldırsınlar
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    antique (el turko ) 3 hf.
    bölgesel fiyatlandırma şart ✌️😎
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    tugares (tugares ) 3 hf. (düzenlendi)
    100TL fiyata kızarken, 180TL'ye sevinir olduk.

    Konsol alırken çoğu oyuncunun amacı kendisini uzun süre taşıyabilecek bir oyun bilgisayarına sahip olmaktır. Daha doğrusu olmaktı. Bu sebepten ötürü PC oyunu fiyatları ile aradaki çok ufak farklar görmezden gelinirdi. Sonra fiyat biraz daha yükseldi iki kişi aslında tamamen kendisinin olması gereken hesabını oyunlara gücü yetmediği için kardeşlik adı altında paylaşarak ucuza getirmeye çalıştı, gemisini öyle yürütmek için çabaladı. Şimdilerde çoğu konsol oyuncusunu o da kurtarmıyor...

    Oyun konsoluna gelen 4 adet AAA oyun alsan konsol parasına denk geliyor. Kıskanç Avrupa'nın çıktığı gün oynadığı oyunu biz 1 sene sonra oynayabiliyoruz.
    Sony hatalı bu konuda kesinlikle her ülkenin PS Store'u nasıl ayrı ise fiyatlama da öyle olmalı ama örneğin F1 2020 fiyatı 60€, son dönem 45€ falandı. Aslında dönüştürüldüğü zaman ortalama bir kullanıcıya göre hala pahalı ama hesaba göre değil. Çoğu eski kullanıcının hemen hemen 1 haftalık pazar-market vb. temel ihtiyaç harcamasını bir oyuna verecek durumu olduğunu sanmıyorum.

    Şahlanan ekonomilerde durum böyle oluyor sanırım :)
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    Bay Virgül 3 hf.
    Şu sektörde bir hükümetden birde fanboylardan çok çektik, bir kaç öneride bulunalım diyoruz, şikayetimizi dile getirelim diyoruz, hemen atlıyorlar, haa birde bu gibi şirketlerden nemalanan yayıncılar var, onlar hiç eleştirirmi, tabikide hayır !
    Yanıtla +3
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    mrtkrdag (Murat Karadağ) 3 hf.
    The witcher 3 u tavsiye eden var mıdır bilenler bir yeşillendirir mi kiiii. Paylaşım için teşekkürler
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    25769 kez okundu.
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    playstation store, ps store ve
    6 etiket daha indirim playstation playstation 4 sıcak fırsat konsol Yazılım
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