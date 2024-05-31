PlayStation yeni Astro Bot oyununu duyurdu

Tam Boyutta Gör Sony'nin State of Play sunumunda Eylül ayında kullanıcıyla buluşacağını açıkladığı yeni bir Astro Bot oyunu ortaya çıktı. Asobi ekibinin şimdiye kadar ki en iddialı oyunu yaklaşık 3 yıl sonra tekrar karşımızda.

Yeni Astro Bot oyunu tanıtıldı

Serinin PlayStation teknolojisinden tam anlamıyla yararlanma geleneğini sürdüren Astro Bot, DualSense denetleyicisinden yararlanmak üzere tasarlanmış 15 yeni yeteneğe sahip olacak. PlayStation'ın açıklamasına göre bu yepyeni oyunda, Astro'nun dağınık mürettebatını aramak için altı galaksiyi ve 80'den fazla seviyeyi de keşfedebileceksiniz.

PlayStation, State of Play için resmi açıklama yaptı 1 gün önce eklendi

Yemyeşil ormanlardan kumsallara, sıcak volkanlardan devasa bir kum saati veya şarkı söyleyen bir ağacın gölgesi gibi daha birçok şaşırtıcı eşsiz gezegen içerikleri oldukça ilgi çekici görünüyor. İşte yeni oyundan ilk görüntüler:

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