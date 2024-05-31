PlayStation yeni Astro Bot oyununu duyurdu

Yeni Astro Bot oyunu tanıtıldı
Serinin PlayStation teknolojisinden tam anlamıyla yararlanma geleneğini sürdüren Astro Bot, DualSense denetleyicisinden yararlanmak üzere tasarlanmış 15 yeni yeteneğe sahip olacak. PlayStation'ın açıklamasına göre bu yepyeni oyunda, Astro'nun dağınık mürettebatını aramak için altı galaksiyi ve 80'den fazla seviyeyi de keşfedebileceksiniz.
Yemyeşil ormanlardan kumsallara, sıcak volkanlardan devasa bir kum saati veya şarkı söyleyen bir ağacın gölgesi gibi daha birçok şaşırtıcı eşsiz gezegen içerikleri oldukça ilgi çekici görünüyor. İşte yeni oyundan ilk görüntüler:
Kaynakça https://www.ign.com/articles/new-astro-bot-game-revealed https://www.eurogamer.net/playstation-announces-new-astrobot-game Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.