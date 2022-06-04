Poco C40, 6000 mAh kapasiteli piliyle 16 Haziran'da tanıtılacak

Poco markası nihayet giriş seviyesi akıllı telefonu Poco C40'ın duyuru tarihini resmen açıkladı: Cihazın lansmanı 16 Haziran'da gerçekleşecek.
Bağımsız bir model olacak
İkinci teaser görüntüsü pilin kapasitesini gösteriyor. Poco C40, 6000 mAh kapasiteli devasa bir pille gelecek. Henüz çok fazla ayrıntı yok, ancak daha önce akıllı telefonun, sekiz çekirdekli bir CPU ve yeni bir arayüz olan MIUI Go ile geleceği söylenmişti. Kaynağa göre akıllı telefon 4-6 GB RAM ve 64-128 GB flash bellek seçenekleri sunacak.
Poco C40 ayrıca 6.71 inçlik bir ekranla gelecek ve yeni akıllı telefonun ağırlığı ise 203 gram olacak. İlk söylentiler Poco C40'ın Redmi 10C'nin bir klonu olacağı yönündeydi ancak duyuru yaklaştıkça ve daha fazla detay ortaya çıktıkça Poco C40'ın bağımsız bir model olacağı netlik kazanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.