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Poco markası nihayet giriş seviyesi akıllı telefonu Poco C40'ın duyuru tarihini resmen açıkladı: Cihazın lansmanı 16 Haziran'da gerçekleşecek.

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Bağımsız bir model olacak

İkinci teaser görüntüsü pilin kapasitesini gösteriyor. Poco C40, 6000 mAh kapasiteli devasa bir pille gelecek. Henüz çok fazla ayrıntı yok, ancak daha önce akıllı telefonun, sekiz çekirdekli bir CPU ve yeni bir arayüz olan MIUI Go ile geleceği söylenmişti. Kaynağa göre akıllı telefon 4-6 GB RAM ve 64-128 GB flash bellek seçenekleri sunacak.

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Poco C40 ayrıca 6.71 inçlik bir ekranla gelecek ve yeni akıllı telefonun ağırlığı ise 203 gram olacak. İlk söylentiler Poco C40'ın Redmi 10C'nin bir klonu olacağı yönündeydi ancak duyuru yaklaştıkça ve daha fazla detay ortaya çıktıkça Poco C40'ın bağımsız bir model olacağı netlik kazanıyor.

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Poco C40, 6000 mAh kapasiteli piliyle 16 Haziran'da tanıtılacak