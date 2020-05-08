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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco F2 Pro'nun global lansmanı 12 Mayıs'ta yapılacak

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefon modeli Poco F2 Pro'nun global lansmanını, 12 Mayıs tarihinde YouTube ve Twitter üzerinden düzenleyeceği canlı yayınla yapacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Poco F2 Pro'nun global lansmanı 12 Mayıs'ta yapılacak
    Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar ortaya saçılan sızıntılardan da duyduğumuz üzere Xiaomi, Poco alt markasının yeni bir üyesini tanıtmaya hazırlanıyordu. Şirket bu akıllı telefon modelinin Poco F2 Pro olduğunu resmen onayladı ve lansman tarihini de duyurdu.

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    Tam ekranlı olacak

    Poco F2 Pro'nun global lansmanı, 12 Mayıs tarihinde, şirketin resmi YouTube, Twitter ve Facebook kanallarında canlı olarak yayınlanacak çevrimiçi bir etkinlik olarak düzenlenecek. Poco F2 Pro'nun özellikleri veya tasarımı hakkında çok fazla şey bilinmiyor. Ancak sızan bir tanıtım görseli, tam ekranlı, pop-up selfie kameralı ve arkada dairesel bir kamera modülü ile gelecek olan bir cihaza işaret ediyor.


    Önceki sızıntılara göre Poco F2 Pro, Çin dışındaki pazarlar için yeniden isimlendirilerek Redmi K30 Pro olarak raflara çıkabilir. Snapdragon 865 yonga seti ile gelmesi beklenen akıllı telefonun, 5G desteğine de sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca 128GB depolama alanına sahip temel versiyonunun 618 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması kuvvetle muhtemel.



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