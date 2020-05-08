Poco F2 Pro'nun global lansmanı 12 Mayıs'ta yapılacak

Tam Boyutta Gör

Bugüne kadar ortaya saçılan sızıntılardan da duyduğumuz üzere Xiaomi, Poco alt markasının yeni bir üyesini tanıtmaya hazırlanıyordu. Şirket bu akıllı telefon modelinin Poco F2 Pro olduğunu resmen onayladı ve lansman tarihini de duyurdu.

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Tam ekranlı olacak

Poco F2 Pro'nun global lansmanı, 12 Mayıs tarihinde, şirketin resmi YouTube, Twitter ve Facebook kanallarında canlı olarak yayınlanacak çevrimiçi bir etkinlik olarak düzenlenecek. Poco F2 Pro'nun özellikleri veya tasarımı hakkında çok fazla şey bilinmiyor. Ancak sızan bir tanıtım görseli, tam ekranlı, pop-up selfie kameralı ve arkada dairesel bir kamera modülü ile gelecek olan bir cihaza işaret ediyor.



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Önceki sızıntılara göre Poco F2 Pro,pazarlar için yeniden isimlendirilerekolarak raflara çıkabilir.yonga seti ile gelmesi beklenen akıllı telefonun,de sahip olacağı söyleniyor. Ayrıcadepolama alanına sahip temel versiyonununfiyat etiketiyle satışa sunulması kuvvetle muhtemel.