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    Anlık Bildirim

    Poco F5 5G, sertifika sitelerinde göründü: Yakında geliyor

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen POCO F5 5G, EEC sertifikasyon web sitesinde görüntülendi. Yakında yeni telefonu işaret eden duyurular ile karşılaşabiliriz. 
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    Poco F5 5G, sertifika sitelerinde göründü: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başlarında yeni amiral gemisi POCO F4 5G modelini piyasaya süren POCO, akıllı telefon pazarında büyük bir satış başarısı yakaladı. Şimdi de telefon devi, F4 modelinin halefi olacak POCO F5 5G için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde IMEI veri tabanında görünen yeni telefon, yaklaşmakta olan bir duyuruyu işaret eden EEC sertifikasyon sitesinde de tespit edildi.

    Yakında duyurulabilir

    Bildirilenlere göre 2313PC75G model numarası ile EEC sertifikasyon web sitesinde görüntülenen POCO F5 5G, cihazın küresel versiyonu üzerinde hazırlıkların başladığını gösteriyor. Yeni sızıntı modelin ayrıntılarını ve özelliklerini içermiyor olsa da, telefonun Hindistan'da ve diğer pazarlarda 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Daha önceki sızıntılara göre POCO F5 5G, Redmi K60 olarak ilk olarak Çin, daha sonrasında küresel pazarda satışa sunulacak. Bununla birlikte yeni telefonun Snapdragon 8 Plus Gen 1 tarafından desteklenmesi beklenirken, 2K çözünürlük (1440x3200), 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunan AMOLED ekrana sahip olacak.

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    slamdunk393 4 gün önce

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