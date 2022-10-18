Poco F5 5G, sertifika sitelerinde göründü: Yakında geliyor

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Bildirilenlere göre 2313PC75G model numarası ile EEC sertifikasyon web sitesinde görüntülenen POCO F5 5G, cihazın küresel versiyonu üzerinde hazırlıkların başladığını gösteriyor. Yeni sızıntı modelin ayrıntılarını ve özelliklerini içermiyor olsa da, telefonun Hindistan'da ve diğer pazarlarda 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Daha önceki sızıntılara göre POCO F5 5G, Redmi K60 olarak ilk olarak Çin, daha sonrasında küresel pazarda satışa sunulacak. Bununla birlikte yeni telefonun Snapdragon 8 Plus Gen 1 tarafından desteklenmesi beklenirken, 2K çözünürlük (1440x3200), 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunan AMOLED ekrana sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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