Poco F5 5G, sertifika sitelerinde göründü: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında yeni amiral gemisi POCO F4 5G modelini piyasaya süren POCO, akıllı telefon pazarında büyük bir satış başarısı yakaladı. Şimdi de telefon devi, F4 modelinin halefi olacak POCO F5 5G için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde IMEI veri tabanında görünen yeni telefon, yaklaşmakta olan bir duyuruyu işaret eden EEC sertifikasyon sitesinde de tespit edildi.

Yakında duyurulabilir

Bildirilenlere göre 2313PC75G model numarası ile EEC sertifikasyon web sitesinde görüntülenen POCO F5 5G, cihazın küresel versiyonu üzerinde hazırlıkların başladığını gösteriyor. Yeni sızıntı modelin ayrıntılarını ve özelliklerini içermiyor olsa da, telefonun Hindistan'da ve diğer pazarlarda 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S23 serisinin tasarımı doğrulandı: S22 ile aynı! 1 gün önce eklendi

Daha önceki sızıntılara göre POCO F5 5G, Redmi K60 olarak ilk olarak Çin, daha sonrasında küresel pazarda satışa sunulacak. Bununla birlikte yeni telefonun Snapdragon 8 Plus Gen 1 tarafından desteklenmesi beklenirken, 2K çözünürlük (1440x3200), 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunan AMOLED ekrana sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.