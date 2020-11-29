Poco M3 satışa çıktığı ilk gün rekor kırdı

Poco M3 kısa bir süre önce tanıtılmıştı. Cihaz uluslararası pazarda piyasaya sürülen dördüncü Poco akıllı telefon oldu. Ve satışa çıktığı ilk gün rekor kırmayı başardı.
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Poco'nun resmi Twitter hesabında yayınlanan bilgiye göre, Poco M3'ün 70.000 adetlik ilk partisi 30 dakika içinde satıldı. Bu başarı akıllı telefonun tam bir fiyat/performans canavarı olmasına bağlanıyor.
Poco M3'ün kalbinde Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti var. Cihaz 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Bununla birlikte 6.53 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) IPS LCD ekran taşıdığını belirtelim.
Poco M3 Fiyatı
Akıllı telefonun ön tarafında 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka panelinde ise 48 MP + 2 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor.
Pil kapasitesi 6.000 mAh olan cihaz Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzüyle geliyor. Poco M3'ün 4/64 GB'lık versiyonu 149 dolar, 4/128 GB konfigürasyonlu modeli ise 169 dolar fiyat etiketine sahip.
https://twitter.com/POCOGlobal/status/1332265780172361729 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
Aradan 2 yıl geçmiş... Aynı teknoloji. Fakat Xiaomi'yi de kutlamak lazım, muhteşem bir reklam başarısı bu.
Ama bilin bakalım bizim neyimiz var?