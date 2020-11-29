Poco M3 satışa çıktığı ilk gün rekor kırdı

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Poco M3 kısa bir süre önce tanıtılmıştı. Cihaz uluslararası pazarda piyasaya sürülen dördüncü Poco akıllı telefon oldu. Ve satışa çıktığı ilk gün rekor kırmayı başardı.

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Poco'nun resmi Twitter hesabında yayınlanan bilgiye göre, Poco M3'ün 70.000 adetlik ilk partisi 30 dakika içinde satıldı. Bu başarı akıllı telefonun tam bir fiyat/performans canavarı olmasına bağlanıyor.

Poco M3'ün kalbinde Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti var. Cihaz 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Bununla birlikte 6.53 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) IPS LCD ekran taşıdığını belirtelim.

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Poco M3 Fiyatı

Akıllı telefonun ön tarafında 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka panelinde ise 48 MP + 2 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor.

Pil kapasitesi 6.000 mAh olan cihaz Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzüyle geliyor. Poco M3'ün 4/64 GB'lık versiyonu 149 dolar, 4/128 GB konfigürasyonlu modeli ise 169 dolar fiyat etiketine sahip.

https://twitter.com/POCOGlobal/status/1332265780172361729

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