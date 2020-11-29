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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco M3 satışa çıktığı ilk gün rekor kırdı

    Geçtiğimiz günlerde resmiyet kazanan Poco M3'ün ilk partisi yarım saat içerisinde tükendi. Fiyat/performans canavarı olarak gösterilen akıllı telefon tüketicilerden büyük ilgi gördü.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Poco M3 satışa çıktığı ilk gün rekor kırdı
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    Poco M3 kısa bir süre önce tanıtılmıştı. Cihaz uluslararası pazarda piyasaya sürülen dördüncü Poco akıllı telefon oldu. Ve satışa çıktığı ilk gün rekor kırmayı başardı.

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    Poco'nun resmi Twitter hesabında yayınlanan bilgiye göre, Poco M3'ün 70.000 adetlik ilk partisi 30 dakika içinde satıldı. Bu başarı akıllı telefonun tam bir fiyat/performans canavarı olmasına bağlanıyor.

    Poco M3'ün kalbinde Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti var. Cihaz 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Bununla birlikte 6.53 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) IPS LCD ekran taşıdığını belirtelim.

    Poco M3 satışa çıktığı ilk gün rekor kırdı
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    Poco M3 Fiyatı

    Akıllı telefonun ön tarafında 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka panelinde ise 48 MP + 2 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor.

    Pil kapasitesi 6.000 mAh olan cihaz Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzüyle geliyor. Poco M3'ün 4/64 GB'lık versiyonu 149 dolar, 4/128 GB konfigürasyonlu modeli ise 169 dolar fiyat etiketine sahip.



    https://twitter.com/POCOGlobal/status/1332265780172361729 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    18 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    23 saat önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    evlbleef 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yurtdışında black friday indirimleriyle 129$’a satıldı. Şaka gibi bir fiyata hiç de fena olmayan özellikler sunuyor, rekor kırmasına şaşırmamalı.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2018 Eylül'de yaklaşık 900 TL'ye yurt dışından satın aldığım ve halen severek kullandığım Redmi Note 5 (whyred) ile büyük oranda benzer bir telefon.

    Aradan 2 yıl geçmiş... Aynı teknoloji. Fakat Xiaomi'yi de kutlamak lazım, muhteşem bir reklam başarısı bu.
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    Mugetsuga 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizde de yaklaşık asgari ücretin onda biri fiyatına satılsa kapış kapış giderdi.

    Ama bilin bakalım bizim neyimiz var?
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    mesahin (Mehmet Sahin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cuma günü 3 saat boyunca mi.com (Almanya) da 50€ luk indirim vardi. Alabilen herkes poco m3 ü 80€ ya aldi. Dükkani talan ettiler banada poco x3 nfc 128 170€ satin almak kaldi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    hukuki05 (hukuki05 ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) mesahin
    Şöyle şeyler paylaşmayın gördükçe üzülüyorum
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    cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Valla 170 birim fiyata 3 tane alırdım kamera olarak kullanmak için
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    evlbleef 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yurtdışında black friday indirimleriyle 129$’a satıldı. Şaka gibi bir fiyata hiç de fena olmayan özellikler sunuyor, rekor kırmasına şaşırmamalı.
    Yanıtla +6
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