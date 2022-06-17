Poco X4 GT 23 Haziran'da geliyor: Neler sunacak?

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Fiyat ve performans konusunda iddialı telefonlar piyasaya süren Poco, 23 Haziran’da düzenlenecek bir etkinlikte F4 5G modelini tanıtacak. Yeni telefonun tanıtılmasına az bir süre kala, şirketin açılış konuşmasında uzun süredir konuşulan Poco X4 GT modeline de yer vereceği ortaya çıktı.

Poco X4 GT neler sunacak?

Bilindiği üzere Poco X3 GT modeli ile iyi bir satış başarısına ulaşan Poco, serinin yeni modeli üzerinde uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor. Sızıntılara göre yeniden markalanmış bir Redmi Note 11T Pro olması beklenen Poco X4 GT, üçlü bir kamera tasarımı ile beraber MediaTek'in Dimensity 8100 yonga setinden güç alacak.

Bununla birlikte 144Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç boyutlarında FHD+ LCD panel ve 67W hızlı şarj destekli 5.080 mAh batarya ile geleceği düşünülen yeni telefon, Poco X3 GT'ye benzer şekilde iddialı fiyat avantajını koruyabilir.

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Poco tarafından 23 Haziran'da YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden canlı yayınlanacak etkinliğin Hindistan saatiyle 17:30, Türkiye saati ile 15:00 başlaması planlanıyor. Önümüzdeki hafta yeni cihazlar hakkında daha fazla bilgi paylaşılabilir.

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