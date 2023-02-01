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    POCO X5 Pro 5G'nin kilit özellikleri açıklandı: Snapdragon 778G, 108MP kamera ve daha fazlası

    Poco X5 Pro 5G'nin Antutu puanı, donanım özellikleri resmen açıklandı. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen telefon, orta üst seviye rekabetine iddialı bir giriş yapabilir. 
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    POCO X5 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından POCO, 6 Şubat'ta merakla beklenen POCO X5 serisini piyasaya sürecek. Bilindiği üzere yakın zamanlı sızıntılar, cihazların özellikleri ve tasarımıyla ilgili neredeyse tüm ayrıntıları gözler önüne serdi. Bu bağlamda marka, POCO X5 ve X5 Pro 5G’nin bazı ayrıntılarını onaylamaya başladı.

    POCO X5 Pro 5G'nin kilit özellikleri açıklandı

    Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan POCO İndia, akıllı telefonun Snapdragon 778G yonga seti, 120hz Xfinity AMOLED ekran ve 108MP birincil kamera ile geleceğini onayladı. Ayrıca marka, POCO X5 Pro 5G’nin performansına da değindi ve MediaTek Dimensity 1080 işlemcili rakiplerine karşı 545.093’lük bir AnTuTu skoruna sahip olduğunu duyurdu.

    POCO X5 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Dürüst olmak gerekirse Dimensity 1080 ve Snapdragon 778G arasındaki yüzde7'lik fark, gerçek dünya senaryolarında hissedilmeyebilir. Ancak POCO X5 Pro 5G’nin, 305 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu rakamın doğru olduğu onaylanırsa, cihazın Snapdragon 778G platformundan güç alan en ucuz akıllı telefon olacağını söyleyebiliriz.

    Sızıntılar Poco X5 Pro 5G'nin, arka tarafında 1/1.52'' boyutlarında f/1.9 108MP (0.7µm piksel) birincil8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kamera kurulumu ile geleceğini gösteriyor. Bu kuruluma ise 6,67 inç boyutlarında AMOLED ekran ve 16MP selfie sensörü eşlik edecek. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında, IP68 sertifikası ve Gorilla Glass 5 yer alıyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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