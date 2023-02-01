POCO X5 Pro 5G'nin kilit özellikleri açıklandı: Snapdragon 778G, 108MP kamera ve daha fazlası

POCO X5 Pro 5G'nin kilit özellikleri açıklandı
Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan POCO İndia, akıllı telefonun Snapdragon 778G yonga seti, 120hz Xfinity AMOLED ekran ve 108MP birincil kamera ile geleceğini onayladı. Ayrıca marka, POCO X5 Pro 5G’nin performansına da değindi ve MediaTek Dimensity 1080 işlemcili rakiplerine karşı 545.093’lük bir AnTuTu skoruna sahip olduğunu duyurdu.
Sızıntılar Poco X5 Pro 5G'nin, arka tarafında 1/1.52'' boyutlarında f/1.9 108MP (0.7µm piksel) birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kamera kurulumu ile geleceğini gösteriyor. Bu kuruluma ise 6,67 inç boyutlarında AMOLED ekran ve 16MP selfie sensörü eşlik edecek. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında, IP68 sertifikası ve Gorilla Glass 5 yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?